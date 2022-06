De houwitser, een in de 17de eeuw uitgevonden wapen, speelt een hoofdrol op het slagveld in Oekraïne

Oekraïense militairen vuren een M777 houwitser af bij het front in de regio Donetsk, waar zwaar met de Russen wordt gevochten. Beeld Reuters

De Russen voeren in Oekraïne een ouderwetse oorlog. Door complete steden zwaar te bestoken willen zij de Oekraïners eronder krijgen. Oekraïne probeert daarom op afstand de Russische artillerie te treffen. Daarvoor zijn houwitsers, een al eeuwen gebruikt artillerietype, een effectief middel. Dit geschut vuurt projectielen af in een kromme baan, waardoor doelen op grote afstand, zo’n 40 kilometer, kunnen worden geraakt.

Grootleverancier zijn tot nu toe de Verenigde Staten; die hebben 90 M777-houwitsers geleverd en er nog eens 18 toegezegd. Maar ook onder andere Estland, Slowakije en Frankrijk voorzien Oekraïne van het zware geschut. Noorwegen leverde deze week nog 22 houwitsers. Polen sloot een deal voor de verkoop van zo’n 60 stuks, en stuurde al eerder 18 tweedehands houwitsers. Nederland en Duitsland hebben in april beloofd 12 houwitsers te zullen leveren, die nog onderweg zijn.

In totaal zijn nu zo’n 200 houwitsers geleverd of toegezegd. Oekraïne zegt er zeker 800 nodig te hebben. Canada levert bij 4 houwitsers ook een modern precisieprojectiel, de Excalibur. Deze granaat heeft een groter bereik, zo’n 50 kilometer, en is gps-gestuurd, wat tot minder collateral damage zou moeten leiden. Of de raketten die de VS leveren ook van dit type zijn, is niet bekend.

Voordat alle geleverde houwitsers kunnen worden gebruikt, moeten de militairen eerst worden opgeleid, wat onder meer gebeurt door de VS en Nieuw-Zeeland. De getrainde militairen leiden vervolgens lokaal collega’s op. Die opleidingen zijn een doelwit van het Russische leger; onlangs zei het Russische ministerie van Defensie een trainingscentrum in de Oekraïense regio Soemy te hebben getroffen.