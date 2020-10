De horeca in Purmerend treurt na verscherping maatregelen: ‘Dit is de doodsteek’

Brasserie Brasa in Purmerend. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De eigenaren van de cafés en brasseries in het centrum van de stad zagen het al aankomen. ‘We waren het braafste jongetje van de klas’, zegt Arwin Versteyne, eigenaar van brasserie Brasa. ‘Toch worden we weer gestraft.’

In maart wilde Versteyne juist het nieuwe gedeelte in Brasa openen, toen covid-19 het feestje bedierf. Daarna kon hij twee keer dertig gasten ontvangen, maar de 51-jarige eigenaar becijfert de verliezen op 150 duizend euro. ‘En dat bedrag wordt bij lange na niet gedekt door de NOW-regeling van de overheid.’

Met een ‘gevoel van machteloosheid’ zal Versteyne woensdagavond de deur wederom op slot draaien. Brasa heeft 26 medewerkers en nog eens 32 parttime medewerkers. Versteyne durft niet te garanderen dat ze hun baan behouden na de tweede sluiting. ‘Dat nieuwe steunpakket is een wassen neus.’

Tunnelvisie

Hij verwijt de overheid een ‘tunnelvisie’, waarbij de pijlen te gemakkelijk op de horeca zijn gericht. Versteyne, tevens bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland: ‘Bij de eerste uitbraak van het virus vond ik Rutte overtuigend, nu is hij de regie kwijt. Het is in de horeca veiliger dan in de supermarkt.’

Volgens Versteyne wordt het beleid nu bepaald door het RIVM. ‘Rutte zei zes weken geleden nog: ga niet thuis feesten, doe het in de cafés. Wij hebben alles gedaan om de veiligheid te garanderen.’ Hij wijst om zich heen. Tussen de tafels is anderhalve meter afstand, gasten moeten zich registreren en niemand van zijn medewerkers heeft positief getest op het coronavirus. ‘Meer kunnen we niet doen.’

In café Aad de Wolf heeft schoondochter en uitbater Judith de Wolf de persconferentie van Rutte en minister De Jonge met haar vaste klanten gevolgd. Het familiebedrijf had zich al moeizaam hersteld van de eerste lockdown in maart. ‘Nadat we drie maanden gesloten waren, konden we al niet terug naar het oude normaal.

‘Bij ons komen jongeren vrijdag- en zaterdagnacht tot in de vroege ochtend feestvieren, dan hebben we zo ruim 480 mensen binnen. Dat kon al niet meer vanwege de anderhalve meter afstand. En wie zegt dat het vier weken duurt? Ik vrees dat het weer langer wordt.’

Niet verrast

Glimlachend zegt De Wolf dat ze deze keer niet werd verrast door het onheil. ‘In maart kwam het als een donderslag bij heldere hemel dat we dicht moesten. Mensen zaten om half zes aan het voorgerecht, toen we te horen kregen dat we om zes uur moesten sluiten. Het voelde als een klap in mijn gezicht, nu hielden we rekening met het ergste.’

De ‘natte horeca’ gaat het meeste lijden, voorspellen de kroegbazen in Purmerend. Wordt de anders bomvolle Koemarkt straks een spookplein als bedrijven omvallen? Jeffrey Post weet het even niet meer. De 33-jarige eigenaar van Café Rooie Sien had zich al meer gericht op maaltijden, nu valt alles weg. Zijn moeder heeft het bij café Tante Fietje al even zwaar. ‘Het spaarpotje is nu wel leeg.’

Geef de horeca perspectief, zegt Versteyne. ‘Voor onze branche is dit de doodsteek. De gevolgen zijn niet te overzien.’