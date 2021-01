De hoop gevestigd op Biden, stuit migrantenkaravaan op Guatemalteeks leger

De Guatemalteekse grenspolitie kreeg hulp van het leger om de migranten, op weg naar de VS, tegen te houden. Beeld EPA

Aangemoedigd door de aangekondigde migratiehervorming van de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden hopen de duizenden migranten reizend in twee grote groepen drie grenzen over te steken. Zaterdagochtend slaagden ze erin het eerste obstakel te slechten. De karavaan was te groot voor de Hondurese en Guatemalteekse grenspolitie, naar schatting zesduizend mensen staken de grens over. De Hondurezen vluchten voor de economische malaise in het land dat hard werd geraakt door de coronapandemie en twee zware orkanen, Eta en Iota, afgelopen najaar.

De karavaan bestaat uit mensen van alle leeftijden, hele gezinnen reizen te voet richting het noorden, gokkend op asiel in de VS. ‘We hebben niks om onze kinderen te eten te geven’, zei een moeder van vier kinderen tegen de Mexicaanse nieuwssite Aristegui Noticias. ‘Met duizenden leven we op straat.’ Zij verloor haar huis bij een van de tropische stormen. ‘ Daarom maak je een keuze als deze, al weet je dat je onderweg je leven kan verliezen en je kinderen alleen achterblijven.’

Tijdens hun tocht door Guatemala stuitten de Hondurezen op Guatemalteekse ordetroepen die met traangas en wapenstokken de migranten uit elkaar probeerden te drijven. Meermaals braken de migranten door de politierangen, om uiteindelijk zondagmiddag nabij de Mexicaanse grens hardhandig door het Guatemalteekse leger en de politie tot stilstand te worden gedwongen. Het is nog onduidelijk of bij de confrontatie gewonden zijn gevallen.

Zelfs als de karavaan het Guatemalteekse leger zou weten te passeren, wacht een nog grotere horde: de Mexicaanse grens. De Mexicaanse regering heeft duizenden extra troepen naar het zuiden gestuurd met als doel de migranten een ‘geordende toegang’ te verschaffen en migranten die ‘illegaal’ proberen over te steken tegen te houden.

Migrantenkampen

In de praktijk betekent dit dat de Hondurezen alleen welkom zijn in de migrantenkampen langs de zuidgrens, met weinig uitzicht op doortocht naar de VS. Mogelijk wacht daarom alsnog een gewelddadige confrontatie tussen de Mexicaanse soldaten en de karavaan die zal proberen de Suchiate-rivier over te steken. De migranten zijn vastberaden door te reizen naar de noordgrens, waar zij zich willen melden bij de Amerikaanse migratiepolitie.

Beeld REUTERS

Alle hoop is gevestigd op de aanstaande Democratische president Joe Biden, die heeft beloofd het roer volledig om te gooien na vier jaar Trumps harde migratiepolitiek. De Republikein beloofde een muur te bouwen langs de grens met Mexico (een belofte waarvan maar weinig terechtkwam), plaatste asielzoekers voor onbepaalde tijd in detentiecentra, scheidde ouders van hun kinderen, deporteerde duizenden mensen zonder papieren en zette de zuidelijke buurlanden onder druk om migranten onderweg naar het noorden tegen te houden.

De Mexicaanse president López Obrador, die tijdens zijn campagne in 2018 een milde migratiepolitiek beloofde, zwichtte voor Trumps dreigement om importtarieven te verhogen en maakte van Mexico een effectieve buffer in de Amerikaanse strijd tegen Latijns-Amerikaanse migranten. De meeste migranten kwamen het afgelopen jaar niet verder dan het zuiden van Mexico.

Armste inwoners

De komst van Biden biedt nieuw perspectief aan de armste inwoners van Centraal-Amerika. En doet hen te voet de hachelijke tocht richting het noorden ondernemen. De Democraat heeft beloofd in zijn eerste honderd dagen zoveel mogelijk van Trumps strenge migratiemaatregelen terug te draaien. Amerikaanse media melden op basis van bronnen rond Biden dat hij direct na zijn aantreden een wet wil voorleggen aan het Congres om 11 miljoen ongedocumenteerden in de VS uitzicht te geven op een verblijfsstatus. Eerder beloofde hij al dat hij de Dreamers, mensen die als minderjarigen zonder papieren in de VS arriveerden, een ‘route richting Amerikaans burgerschap’ wil geven.