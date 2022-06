De hongersnood in Afrika? De schuld van het Westen, beweert Poetin met droge ogen

Graanoogst in Oekraïne Beeld Getty

Het begint inmiddels duidelijk te worden wie de schuld zal krijgen van de honger die miljoenen Afrikanen gaan lijden, de komende maanden, misschien wel jaren. Níét Vladimir Poetin. De Russische dictator en de leider van de Afrikaanse Unie, Macky Sall, haalden deze week in de Russische badplaats Sotsji juist de banden aan. Ze waren uitermate aardig voor elkaar. Rusland heeft ‘altijd aan de kant van Afrika gestaan’, zei Poetin, die stelde ‘in dit nieuwe stadium van de ontwikkelingen groot belang te hechten aan de relaties met de Afrikaanse landen’. Sall zei na het onderhoud ‘erg gerustgesteld’ te zijn door ‘zijn vriend’ Poetin. ‘Ik vind Vladimir Poetin heel betrokken en bewust van de ernstige problemen die de crisis voor ons veroorzaakt.’

Nee, dan Europa, met zijn sancties. ‘Onze landen zijn zeer bezorgd over de verstoringen die zijn veroorzaakt door de blokkade van het Swift-betaalsysteem, door de sancties’, zei Sall, tevens president van Senegal, vorige week op een top van de Europese Unie. ‘Die kwestie moet zo snel mogelijk worden opgelost.’

Europa heeft het weer gedaan.

Sall bedoelde dit: Afrikaanse landen kunnen geen graan meer van Rusland kopen, omdat hun aan Europa gelieerde banken daarvoor het Swift-betalingssysteem nodig hebben, dat voor Russische banken niet meer werkt. Hoewel de Europese Unie blijft benadrukken dat graan- en kunstmestleveranties uitgezonderd zijn van de sancties, vormen die betalingen wel degelijk een probleem, zo erkende een Europese ambtenaar deze week tegen de Financial Times. Hij had het over een ‘storing’.

Kruisraketten op graansilo’s

Het past precies in het verhaal dat Poetin al maanden vertelt over zijn oorlog in Oekraïne: het Westen heeft het gedaan, met zijn uitbreiding van de Navo in oostwaartse richting. De omdraaiing van oorzaken en gevolgen strekt zich nu dus ook uit naar de aanstaande voedselcrisis; met de verbroederende woorden tussen Poetin en Sall wordt Afrika ook in de Russische invloedssfeer van slachtofferschap getrokken.

Dat Poetins woorden losstaan van zijn daden, bleek deze week opnieuw. Terwijl hij zei dat hongerend Afrika hem aan het hart gaat, ging hij onverminderd door met het vernietigen van de Oekraïense graaninfrastructuur. Zondag schoten Russische schepen in de Zwarte Zee kruisraketten af op silo’s in de zuidelijke Oekraïense havenstad Mikolajiv, waar een deel van de 20 miljoen ton Oekraïens graan ligt opgeslagen die ligt te wachten op export naar (onder meer) Afrika. Diezelfde dag landden ook vier raketten op een reparatiewerkplaats voor graanwagons in Kyiv. Ook werden spoorlijnen richting Roemenië geraakt.

De aanvallen maakten ook de woorden van de Russische minister Sergej Lavrov ongeloofwaardig, die deze week bij besprekingen in Turkije beloofde dat de Russische Zwarte-Zee vloot de graanexport uit Oekraïense havens geen strobreed in de weg zal leggen, wanneer Oekraïne de mijnen opruimt die het voor de kust van Mikolajiv en Odesa heeft gelegd. Oekraïne gelooft daar echter weinig van, en wil garanties van de Verenigde Naties.

Dreigende verrotting

In de tussentijd probeert Oekraïne met de moed der wanhoop wel graan met vrachtwagens, treinen en kleine binnenvaartschepen richting de Baltische staten en Roemenië te krijgen, maar dat schiet niet echt op: tot dusver is van de 20 miljoen ton die het land uit moet voor de volgende oogst eraan komt, nog maar iets meer dan een miljoen ton het land uit.

En dus zit het meeste graan muurvast. Het dreigt te verrotten, en doordat het niet weg kan is er ook geen plek om de oogst van komende zomer op te slaan. Rusland en Oekraïne leveren normaal gesproken een fors deel van het benodigde graan aan sommige Afrikaanse landen, zoals wel 90 procent aan Somalië. Door de dreigende schaarste zijn de prijzen sinds begin dit jaar al met bijna 60 procent gestegen. Ook zonnebloemolie is schaars en kunstmest, vooral afkomstig uit Rusland, is inmiddels drie keer zo duur als voor de oorlog. VN-secretaris-generaal Antonin Guterres zei deze week dat de oorlog ‘een zelden geziene golf van honger en armoede kan veroorzaken, met sociale en economische chaos in zijn kielzog’.

Gestolen graan vult ook

Cynisch genoeg is het enige graan dat wel beweegt Oekraïens graan dat de Russen vanuit de door hen bezette gebieden afvoeren naar door hen bezette havens Berdjansk en Marioepol, en naar de Krim. Daar gaat de gestolen waar in schepen – uitgelekte Amerikaanse diplomatieke ambtsberichten noemden er deze week drie – die naar het Midden-Oosten varen. Eén van de schepen deed onlangs Beiroet aan, een ander voer naar een Turkse haven. In totaal zouden de Russen tot dusver voor 500 duizend ton aan graan hebben gestolen, met een waarde van 100 miljoen euro. ‘Ik ben trots en blij dat ik kan vertellen dat de eerste trein met graan uit een silo in Melitopol op weg is naar de Krim’, pochte het hoofd van de bezetters in de provincie Zaporizja deze week tegen het Russische persbureau Interfax. Hij voegde eraan toe dat ‘deze transporten in de nabije toekomst verhonderdvoudigd zullen worden’.

Dan is de vraag: gaan de hongerende landen die ladingen in ontvangst nemen of weigeren? ‘Dat is helemaal geen dilemma’, zei Hassan Khannenje, directeur van het Horn International Institute for Strategic Studies in Kenia, woensdag tegen The New York Times. ‘Het maakt Afrikanen niets uit waar ze hun eten vandaan krijgen. Als iemand daarover een moreel vingertje opsteekt, dan vergist die zich.’

Europa de boeman, en Rusland de redder in nood. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt – zelfs als dat brood oorlogsbuit is.