De Hofbogen hebben een nieuwe eigenaar - krijgt Rotterdam eindelijk een groen dak van 2 kilometer?

Tussen 1908 en 2010 kwamen de treinen en later de metro’s uit Den Haag in Rotterdam aan over de Hofbogen, een viaduct van 179 betonnen bogen. In de bogen zelf zitten werkplaatsen en winkels, kantoortjes en cafés. De sporen en dwarsliggers zijn al verwijderd en op het voormalige station Hofplein is vorig jaar al een park aangelegd.

Het rijksmonument werd in 2006 gekocht door een aantal woningcorporaties die inmiddels zijn opgegaan in Vestia en Havensteder. De corporaties zochten naar nieuwe huurders voor de Hofbogen met als focus ‘ambachtelijke maakindustrie’. Er kwam hippe horeca en een jazzpodium.

‘We kochten het destijds omdat de bogen stonden te verloederen’, zegt Bart Kesselaar, directeur strategie van Havensteder en bestuurder van de verkopende partij Hofbogen BV. ‘Die neergang straalde ook af op de wijken, waar wij veel woningen hebben. We hebben de Hofbogen met veel plezier op een goed niveau gebracht. Het doet wat met wijken en buurten als je ziet dat er wordt geïnvesteerd. Dat heeft positieve effecten op het leven.’

Maar voor Vestia en Havensteder is dit soort commercieel vastgoed geen kerntaak, en daarom werd afgelopen jaar een koper gezocht. De Dudok Groep, een projectontwikkelaar uit Dordrecht die zich onder meer richt op de herontwikkeling van iconische gebouwen, werd uiteindelijk geselecteerd uit twaalf serieuze gegadigden. Er is niet alleen naar de prijs, maar ook naar de visie gekeken.

De Hofbogen in Rotterdam. Beeld de Volkskrant

‘Wij zijn een ontwikkelende belegger’, zegt directeur Wouter Vos van de Dudok Groep. ‘We investeren onder meer in logistiek in de Rotterdamse haven, maar hebben daarnaast veel karakteristieke beleggingspanden in Dordrecht en Rotterdam.’ Tot het monumentale vastgoed behoren de Schiecentrale in het Rotterdamse Lloydkwartier en het Groothoofd, een rijksmonument aan het drierivierenpunt Dordrecht.

Toen de Hofbogen te koop kwamen, had de Dudok Groep net de gelijknamige Dudok-stadsbrasseries in Rotterdam, Den Haag, Tilburg en Arnhem overgenomen – befaamd vanwege hun appeltaart. ‘Met die kennis gaan we ook hier een mooi horecaconcept neerzetten’, zegt Wouter Vos. ‘Maar de bestaande horeca blijft natuurlijk ook.’

Dudok heeft allerlei plannen om de bogen cultureel en commercieel verder te brengen, maar wil nu eerst en vooral in gesprek met de buurt. ‘We verwachten veel belletjes’, zegt Vos. ‘We willen de discussie en de dialoog opzoeken.’

Op het dak van voormalig station Hofplein in Rotterdam is aal een park aangelegd. Linksonder op de foto is het oude spoortraject te zien. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Die gesprekken zullen zeker ook gaan over het dak – 2 kilometer lang en 6 meter breed. De buurt droomt al jaren van een langgerekt stadspark. Op de Hofbogen moet je straks kunnen flaneren, elkaar ontmoeten en moestuinieren. Het dak is van ProRail, maar de gemeente Rotterdam krijgt nu het recht van opstal op het dak.

‘We hopen dat er een levendig en groen dak komt en daar willen wij ook aan meebetalen’, zegt Vos. ‘De wijk zegt terecht: hou de Hofbogen ook een beetje van ons, we willen geen gast in ons eigen gebied worden. Daar houden we rekening mee. We willen niet op het dak zelf gaan bouwen.’

De huidige huurders in de bogen – horeca, ontwerpers, kunstenaars, een dansschool – kunnen blijven zitten. ‘Het moet ook voor de huidige gebruikers betaalbaar blijven’, zegt Vos. ‘Het unieke van de Hofbogen zijn de huidige mensen, die willen we niet wegjagen.’