De hittegolf van deze maand leidt tot hogere sterfte

Tijdens hittegolven treedt het nationaal hitteplan in werking, waarbij de overheid onder meer adviseert hoofdbedekking te dragen in de volle zon. Beeld Marcel van den Bergh

De extra sterfte duikt op in de week van 10 tot en met 16 augustus, toen in totaal 3.100 mensen overleden. Dat waren er ruim 400 meer dan in de weken daarvoor. Daarbij zijn vooral ouderen zwaar getroffen. Van de 400 personen die extra overleden waren er 300 boven de tachtig jaar.

Het is voor het eerst in dertien weken dat de sterftecijfers weer een nieuwe piek laten zien. De vorige sterftepiek kwam door de eerste golf van het coronavirus. Toen overleden verspreid over acht weken zelfs zo’n negenduizend mensen extra.

De cijfers waar het CBS nu mee komt, zijn overigens een eerste schatting, op basis van 85 procent van de overlijdensberichten. Vrijdag 28 augustus presenteert het instituut een uitgebreidere analyse over de sterfte in de week van 10 tot en met 16 augustus.

Tropische dagen

De afgelopen hittegolf kende 9 tropische dagen. In de recente geschiedenis waren er alleen tussen 23 juni 1976 en 9 juli 1976 meer tropische dagen (10). De hoogst gemeten temperatuur tijdens deze hittegolf (34,6 graden) is minder uitzonderlijk. Vorig jaar noteerde het KNMI eind juli tijdens een hittegolf de recordtemperatuur van 37,5 graad in De Bilt. Op verschillende plekken in het land steeg het kwik destijds zelfs uit tot boven de 40 graden Celsius.

Ook die hittegolf leidde overigens tot een verhoging van het aantal sterfgevallen. Per week overleden zo’n 400 mensen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode.

Tijdens hittegolven treedt het nationaal hitteplan in werking, waarbij de overheid onder meer adviseert om genoeg te drinken en hoofdbedekking te dragen in de volle zon. De afgelopen jaren heeft dat hitteplan al duizenden levens gered, zo bleek vorig jaar uit een analyse van de sterftestatistieken door de Volkskrant. Wat de sterftecijfers van de meest recente hittegolf waren geweest zonder zo’n hitteplan, is niet bekend.