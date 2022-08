‘De hele zaal met studenten jouwde Gorbatsjov aan het begin uit, maar na anderhalf uur kreeg hij een staande ovatie’

Michaïl Gorbatsjov voor een vlag van de Sovjet-Unie in 1987. Beeld Bettmann Archive

Bert, waar heb je Gorbatsjov ontmoet?

‘Ik heb hem in totaal vier keer gesproken: een keer in de jaren tachtig, twee keer tijdens mijn periode als correspondent en een keer twintig jaar na het vallen van de Muur. De bijzonderste ontmoeting was in 1996, toen hij meedeed aan de presidentsverkiezingen in Rusland. Ik ben met hem op campagne geweest. We reden in een limousine naar de provinciestad Jekaterinenburg. Die reed trouwens keihard. Gorbatsjov ging daar onder meer langs bij een universiteit, in een collegezaal die propvol studenten zat.

‘Er hing een ontzettend vijandige sfeer in die zaal. Niet alleen zagen de studenten Gorbatsjov als de man die de Sovjet-Unie liet exploderen, ook had hij de Russische bevolking in een economische chaos gestort. De hele zaal jouwde hem uit toen de bijeenkomst begon. Na een tijdje kreeg Gorbatsjov er genoeg van en zei: ‘Jongens, wacht even, dat jullie hier nu tegen mij staan te schreeuwen, kunnen jullie alleen maar doen dankzij mij.’ Toen werd de zaal iets rustiger en kon Gorbatsjov zijn verhaal houden. Na anderhalf uur kreeg hij een staande ovatie.

‘Het toonde zijn overtuigingskracht. Je kreeg een indruk van hoe dat eerder gegaan moest zijn, toen hij het Politburo ervan wist te overtuigen dat het een goed idee was om het machtsmonopolie van de partij op te geven. Dat was ontzettend belangrijk. Het hele idee van een meerpartijensysteem stond zo ver van die conservatieve leden af, maar ze hebben zich toch door Gorbatsjov laten meevoeren.’

Hoe keek hij zelf terug op zijn nalatenschap? De val van het IJzeren Gordijn is niet wat hij met zijn hervormingen beoogde...

‘Gorbatsjov was een heel levendige en aardige man, maar ook een ijdele. Hij begreep goed welke rol hij in de wereldgeschiedenis had en bleef er altijd van overtuigd dat het openen van Rusland heel belangrijk is geweest. De ‘glasnost’ was in zijn ogen noodzakelijk om het land te moderniseren, maar hij erkende ook dat er dingen zijn misgegaan. Gorbatsjov heeft krachten losgemaakt die ervoor zorgden dat de boel uiteindelijk explodeerde.

‘Toch legde hij de schuld voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie bij Jeltsin en anderen. Voor een deel is dat ook waar: het is nooit zijn bedoeling geweest het communisme af te schaffen. Tot het laatst heeft hij geprobeerd de Sovjet-Unie bijeen te houden. Hij was overtuigd communist en volgeling van Lenin, en is dat tot het einde gebleven.’

Frustreerde het hem dan niet dat hij zo impopulair is geworden onder Russen?

‘Ik denk wel dat hij het daarmee moeilijk had. Bij die presidentsverkiezingen in 1996 was hij er echt van overtuigd dat hij Boris Jeltsin en de communistenleider Gennadi Zjoeganov kon verslaan. Uiteindelijk haalde hij nog niet eens 1 procent van de stemmen. Wat dat betreft zat zijn ijdelheid hem een beetje in de weg. Hij weigerde in te zien dat het Russische volk een hekel aan hem had gekregen.’

‘Er zijn maar weinig mensen die de wereld zo ingrijpend hebben doen veranderen als voormalig Sovjet-leider Michaïl Gorbatsjov’, schreef jij in zijn necrologie. Het is lastig om de invloed van personen in de geschiedenis tegen elkaar op te wegen. Waarom durf jij deze stelling aan?

‘Mensen van mijn leeftijd hebben heel lang geleefd in een Europa dat totaal verdeeld was. Toen ik in 1981 in de Sovjet-Unie ging studeren, ging ik met de trein daarheen. Bij de grenscontroles bij de Muur gingen de honden zelfs onder de coupé, alles werd gecontroleerd. Je kwam in een totaal andere wereld terecht.

‘Die enorme tegenstelling ging ook verder dan Europa. Bij heel veel conflicten elders op de wereld steunden de VS de ene partij en steunde de Sovjet-Unie de andere. De Koude Oorlog verspreidde zich over heel de wereld heen. Dat hij daar een einde aan maakte, is echt heel groot.

‘Ook vanwege de val van de Muur natuurlijk, een enorm belangrijk en emotioneel moment voor veel mensen. Zijn voorgangers zouden hebben ingegrepen, zoals ze zelf hadden gedaan in Hongarije, in Tsjechoslowakije en in Polen. Maar Gorbatsjov liet de protesten toe. Ik denk dat hij het risico ervan wel begrepen heeft, maar niet heeft ingezien dat het de val van de hele Sovjet-Unie zou inluiden. Het nationalistische gevoel bij bijvoorbeeld Oekraïners, de Balten en de Georgiërs heeft hij totaal onderschat.’