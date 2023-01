De Harry-hype woedt op volle kracht: Spare is het snelst verkopende Britse non-fictieboek ooit

Fotografen waren er genoeg bij de lancering van prins Harry’s autobiografie, maar waar was de stormloop? Terwijl de publicatie van het laatste boek uit de serie over Harry Potter jaren geleden gepaard ging met rijen bij boekwinkels, bleef de drukte uit voor die andere Harry. Binnen een paar uur werd de prijs van Spare al gereduceerd van 28 naar 14 pond. Toch zijn er volgens uitgever Random House in de eerste week 400 duizend exemplaren verkocht, waarmee Spare het snelst verkopende non-fictieboek uit de Britse geschiedenis is geworden.

Over aandacht van de Britse media kan de jongste zoon van koning Charles niet klagen. Vanaf het moment dat hoogtepunten uit de autobiografie werden gelekt naar The Guardian, lijden de Britse kranten, The Daily Mail voorop, aan Harry-mania. Geen detail werd de lezers bespaard. Van de vechtpartij met broer William, de ontmaagding door een oudere vrouw bij een pub, het bedrijven van de liefde met Meghan in Soho House en de bevroren penis tijdens een pooltocht tot drugsgebruik en de afkeer van zijn stiefmoeder Camilla.

De vraag die regelmatig opduikt, is waarom hij zijn familie op deze manier aanvalt, wijlen zijn grootmoeder koningin Elizabeth incluis. Gezien de dank die hij in het boek betuigt aan een team van therapeuten is de kans groot dat het openbaren van zijn ervaringen een manier is om het traumatische verleden, met name de dood van zijn moeder Diana, te verwerken. Zijn boek is vergeleken met Her True Story, de verkapte autobiografie van Diana die dertig jaar geleden verscheen.

Veel van Harry’s ongenoegen lijkt voort te komen uit zijn rol van ‘reserveprins’. Dat is een eeuwenoud probleem in het Britse koningshuis. Waar William, die ook leed onder het tragische verlies van zijn moeder, een duidelijk doel heeft – het toekomstige koningschap – moet Harry een rol vinden. Hoezeer jaloezie een rol speelt, blijkt uit de passage waarin Harry klaagt dat William een grotere kamer kreeg, met een mooier uitzicht, in het Schotse buitenhuis Balmoral.

In Harry’s beleving zijn de pers en zijn familie altijd de schurken. Zelfs zijn beslissing om voor een feest een nazi-uniform aan te trekken schrijft hij toe aan zijn oudere broer, die hem aangemoedigd zou hebben. De koninklijke familie, hopend dat de War of the Windsors vanzelf overwaait, reageert niet. Wat dat betreft heeft Harry een open doel om in te schieten. Het is niet voor niets dat een boekwinkel in Swindon exemplaren van Spare naast Bella Mackies How to Kill Your Family heeft gezet.