De hardnekkige kriebelhoest van Chinese leider Xi Jinping gaat in coronatijd direct viraal

Xi Jinping houdt een toespraak. Beeld EPA

Omdat het privéleven, inclusief de gezondheid, van de politieke top in China staatsgeheim is, is iedere nies aanleiding tot hevige speculatie. Het Taiwanese televisiestation TVBS bestudeerden het gekuch nauwgezet: de hoestbui begon tijdens de laatste zeven minuten van de speech van 6300 woorden ter gelegenheid van het veertigjarige jubileum van de speciale economische ontwikkelingszone Shenzhen, ooit een slaperig vissersplaatsje en nu het grootste high-tech en productiecentrum van China. Er werd vier keer in drie minuten gehoest. Xi kon pas na enkele slokjes water verder met zijn lofzang op de ‘stuwkracht van innovatie’.

De kans dat Xi een droge keel had van het praten en de droge airconditioned lucht in Zuid-Chinese vergaderzalen is groter dan dat hij corona heeft, want China telde vorige week minder dan 100 bevestigde covid 19-gevallen.