De handige vijand van El Salvadors autoritaire president Bukele: criminele bendes

Gevangenis van Ciudad Barrios op 28 maart. Na excessief geweld van de SalvadorStaanse bendes, werden meer dan 6.000 mensen gearresteerd. Beeld AFP

In het laatste weekend van maart beleefde El Salvador zijn meest gewelddadige dagen sinds het begin van dit millennium. Criminele bendes vermoordden in drie dagen tijd 87 mensen. Zaterdag 27 maart was de bloedigste dag met 62 doden. Een lichaam werd pontificaal achtergelaten op de weg van hoofdstad San Salvador naar El Salvadors beroemde surfstranden. Het geweld verstoorde een periode van relatieve rust. Onder president Nayib Bukele (40) daalde sinds 2019 het moordcijfer van bijna tien naar twee à drie per dag.

De autoritaire Bukele reageerde als door een wesp gestoken, wat hij in zekere zin ook was. De moorden waren een frontale aanval op zijn claim dat hij de bendes en hun geweld onder de duim had. De afgelopen twee weken stapelde hij omstreden maatregel op omstreden maatregel. Het parlement, waar zijn partij Nieuwe Ideeën een ruime meerderheid bezit, keurde in sneltreinvaart de noodtoestand goed voor de duur van een maand. Sindsdien is het laatste restje rechtsstaat uitgeschakeld.

Represaille: een maaltijd minder en geen matras

Leger en politie arresteerden meer dan zesduizend mensen – bendeleden volgens Bukele – die zonder officiële aanklacht werden opgesloten en geen toegang kregen tot een advocaat. Bij wijze van represaille ontnam de president de tienduizenden gedetineerden in El Salvadors overvolle gevangenissen een van hun drie dagelijkse maaltijden en hun matrassen. Afgelopen week keurden zijn parlementariërs een wetswijziging goed die het plaatsen van bende-graffiti bestraft met 10 tot 15 jaar cel. Verstopt in diezelfde wet: nieuwsmedia kunnen eenzelfde straf krijgen voor het ‘verspreiden van boodschappen’ van de bendes.

‘Dit is een zoveelste aanval op de pers’, zegt Oscar Martínez, hoofdredacteur van El Faro, de Salvadoraanse krant die vorig jaar onthulde dat Bukele in 2020 onderhandelde met de drie grootste bendes over het omlaag brengen van het moordcijfer. Voor dergelijke onthullingen kunnen zijn journalisten voortaan jarenlang de cel ingaan, zegt hij. Uit protest ging de nieuwssite donderdag op zwart. Bukele beschuldigde El Faro eerder van witwassen, zonder enig bewijs te leveren. Ook individuele journalisten werden valselijk beschuldigd. Anderen werden door de staat gevolgd met de spyware Pegasus. ‘Ik vrees dat dit het jaar wordt waarin mijn collega’s en ik worden opgepakt’, zegt Martinez.

Politiek spel met georganiseerde misdaad

De machtige bendes, ontstaan toen in de jaren negentig de VS criminelen deporteerden naar Midden-Amerika, vormen een handige interne vijand voor een president als Bukele. Kon hij eerst dwepen met een lager moordcijfer (altijd ontkennend dat hij een pact sloot), deze weken toonde hij hoe hard hij tegen de bendes durft op te treden. ‘Het is het beeld dat hij graag uitdraagt, dat van een messias die eigenhandig de problemen oplost’, zegt de Salvadoraanse politicoloog en activist Nayda Acevedo. ‘De politicus Bukele profiteert, maar El Salvador is er op de lange termijn niet mee geholpen.’

De jonge president is niet de eerste die een politiek spel speelt met de georganiseerde misdaad, zegt journalist Martínez. ‘Ook de oude machtspartijen FMLN en Arena onderhandelden met de bendes. Ook zij reageerden vervolgens met harde hand.’ Beide tactieken faalden, stelt hij, onderhandelingen hebben nooit geleid tot structurele verandering en op meer repressie zijn altijd meer moorden gevolgd.

Lijken als drukmiddel

Zoals de staat geweld inzet in onderhandelingen, zo gebruiken de bendes al jarenlang lijken als drukmiddel. Wanneer groepen als MS13 en Barrio 18 een pact wilden heronderhandelen, strooiden ze met doden. Dat lijkt ook nu het geval, al zijn de details van de deal niet bekend en is onduidelijk tegen welk onderdeel de bendes ageerden. Wat dit keer anders is: Bukele staat sterker dan zijn voorgangers. Hij is de eerste president sinds het einde van de Salvadoraanse burgeroorlog in 1992 die geen enkele tegenmacht heeft.

De nieuwkomer, die in 2019 de oude elite versloeg, zette zijn enorme populariteit razendsnel om in macht. Nadat hij in 2021 ook met overmacht de parlementsverkiezingen had gewonnen, stelde hij zijn eigen rechters aan. In het door corruptie en geweld geteisterde land juichten de meeste mensen zijn optreden toe, Bukele is nog steeds enorm populair. Martínez houdt zijn hart vast voor wat nog komen kan als het armpje drukken tussen president en bendes verder escaleert. ‘Bukele kan doen wat hij wil. We zitten met die man opgesloten in ons land.’