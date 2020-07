De grote vraag is waarom de Mexicaanse president uitgerekend nu Trump bezoekt

President 'Amlo' Andrés López Obrador. Beeld REUTERS

Amlo, zoals López Obrador wordt genoemd in eigen land, gaat langs bij een collega in campagnestand die bovendien vier jaar lang vrijwel uitsluitend met minachting over Mexico heeft gesproken. De Mexicaanse president had slechts een halfjaartje hoeven wachten en wie weet was de bullebak uit het noorden dan vervangen door een glimlachende grijsaard (Biden) die verzoening predikt in plaats van verdeeldheid. Genoeg valide smoezen voorhanden om niet te gaan, een immense corona-epidemie in beide landen bijvoorbeeld.

Maandag koos de Canadese premier Justin Trudeau (48), de derde genodigde, voor precies die optie: de last-minute-afzegging – sorry, er kwam iets tussen. Zo gebeurt wat López Obrador hoopte te voorkomen, een feestelijk Noord-Amerikaans samenzijn om het nieuwe handelsverdrag USMCA tussen de VS, Mexico en Canada te vieren (dat sinds deze maand het 26-jaar oude Nafta vervangt) loopt uit op een één op één met Trump. Amlo had zijn Canadese collega gevraagd ook naar Washington te komen. In plaats daarvan kreeg hij maandag een telefoontje met de belofte dat Trudeau binnenkort, datum nog te specificeren, een bezoek brengt aan Mexico-Stad.

Dinsdagochtend vooraf aan zijn reis ontweek Amlo op haast Ruttiaanse wijze vragen van de Mexicaanse pers over de pijnpunten rond het bezoek. Vreest hij niet gebruikt te worden voor Trumps campagne, bij wijze van electoraal charmeoffensief richting de latino-gemeenschap in de VS? Wat zegt hij als Trump begint over ‘De Muur’? Het bezoek staat in het teken van het verdrag, bleef hij herhalen, van economische samenwerking tussen twee regeringen. Hij wilde niet vooruitlopen op zaken die niet op de agenda staan (de Muur). ‘Ik begrijp dat u nieuws wilt, maar ik ben eigenaar van mijn stiltes.’

Vergissing

Wetenschapper Guadalupe González, gespecialiseerd in internationale betrekkingen en verbonden aan het Colegio de México in Mexico-Stad, is kort in haar conclusie: ‘Deze reis is een vergissing.’ De risico’s zijn groot: in eigen land en vanuit de latino-gemeenschap in de VS klinkt felle kritiek op de ontmoeting, en als Biden wint in november verandert Amlo’s bezoek aan Trump in een hobbel in de relatie tussen de VS en Mexico. Bovendien is de kans klein dat López Obrador donderdag met iets wezenlijks thuiskomt.

Waarom dan toch gaan? De uitnodiging van Trump weigeren kent ook risico’s, zegt González. Het zou weleens moeilijker kunnen zijn de plooien glad te strijken met een herkozen Trump dan de banden aan te halen met de democraten. ‘Dit bezoek vindt plaats in de context van een enorme asymmetrie tussen beide landen.’

Wetend dat Mexico niet zonder zijn belangrijkste handelspartner kan, heeft López Obrador zich als president steevast pragmatisch opgesteld tegenover het zero-sum-wereldbeeld van Trump. Amlo’s overtuiging lijkt dat Mexico niet hoeft te verliezen, zolang Trump de indruk heeft dat hij kan winnen. Daarom matigde hij zijn toon tegenover Trump toen hij werd gekozen in 2018. Daarom tekende hij als eerste van de drie regeringsleiders het nieuwe handelsverdrag, dat veel lijkt op het oude Nafta. Daarom hield hij meermaals onder Amerikaanse druk migranten tegen bij de Mexicaanse zuidgrens ook al propageerde hij het belang van migrantenrechten.

Amerikaanse investeringen

Daarom gaat de linkse Mexicaanse populist op een ogenschijnlijk onfortuinlijk moment op bezoek bij de rechtse Amerikaanse populist. Met een beetje geluk levert het bezoek economische winst op. ‘Dat is de gok’, zegt González. Beide landen zijn economisch zwaar geraakt door de coronacrisis. Mexico loopt op zijn tandvlees en snakt naar Amerikaanse investeringen. In het kielzog van de president reist een delegatie van Mexicaanse bedrijven mee naar de VS. ‘Wat onderbelicht is gebleven in de berichtgeving is dat het bedrijfsleven voorstander is van dit bezoek.’

Ondanks zijn meegaandheid houdt de Mexicaanse president vast aan persoonlijke eigenaardigheden. Hij zweert bij zuinigheid en heeft bij zijn aantreden het luxueuze presidentiële vliegtuig in de ban gedaan. Dit is zijn eerste buitenlandse reis sinds zijn aantreden en zoals hij gewend is in eigen land vloog hij ook naar de VS met een commerciële vlucht.