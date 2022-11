De grote trap blijkt een kampioen in zelfmedicatie

Beeld Carlos Palaci­n

Geen trotse pauw, maar een grote trap prijkt hier op de foto. Mannetjes van deze vogel zijn met hun 8 tot 16 kilo de zwaarste vliegende vogel van Europa, maar er is meer om trots op te zijn: wetenschappers uit Spanje (waar de vogel veel voorkomt) ontdekten dat de grote trap een zeldzaam geval is van zelfmedicatie bij vogels. Ze hebben een voorkeur voor twee plantensoorten met verbindingen die ziekteverwekkers kunnen doden. Het zijn een type klaproos en het weegbreeslangenkruid waarvoor de vogel een opvallende voorkeur blijkt te hebben, zo publiceerden de onderzoekers in het tijdschrift Frontiers in Ecology and Evolution.

De twee kruiden worden ook door de mens wel gebruikt in de alternatieve geneeskunde, vanwege de worm- en schimmeldodende verbindingen die zij bevatten. Grote trappen eten de planten voornamelijk in de paartijd, in april. Vooral de mannetjes zijn enthousiaste gebruikers, waarschijnlijk omdat zij in die periode het grootste deel van hun tijd en energie besteden aan paringsrituelen.