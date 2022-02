De grootste rechtse partij van Spanje is onthoofd door een mondkapjesrel

Pablo Casado (r) zag de interne steun met de minuut verder verdampen en moest uiteindelijk opstappen in een schandaal dat Spanje al een week in zijn greep houdt. Beeld EPA

Hij had volgend jaar zomaar premier kunnen worden. In plaats daarvan nam Pablo Casado (41) woensdag afscheid van het Spaanse congres als leider van de Partido Popular (Volkspartij, PP), onder applaus van dezelfde partijleden die het vertrouwen in hem hadden opgezegd. De grootste rechtse partij van Spanje is onthoofd; het is de voorlopige climax in een mondkapjesrel die het land al een week in zijn greep houdt.

Niet Casado's hoofd leek aan het begin van die week op het hakblok te liggen, maar dat van Isabel Ayuso (43), de regiopresident van Madrid. Donderdag kwam naar buiten dat de broer van Ayuso verdiende aan de verkoop van mondkapjes aan Madrid in het begin van de coronacrisis, toen de hele wereld wanhopig op zoek was naar beschermingsmiddelen. Volgens Casado ging het om 286 duizend euro. Ayuso erkende de zakelijke banden van de regio met haar broer, maar hield het zelf op een bedrag van 56 duizend euro. De president van Madrid, mateloos populair in eigen stad, ontkende bovendien bemoeienis met de deal te hebben gehad.

De mediagenieke Ayuso draaide onmiddellijk de rollen om: juist de partijtop zou zich schandelijk hebben gedragen, door een detective te contacteren die de financiële praktijken van haar broer moest onderzoeken. Een detective werd uiteindelijk nooit gecontracteerd, toch wilde Ayuso politieke consequenties zien. Belangrijke rechtse kranten als ABC en El Mundo schaarden zich volledig achter het Madrileense stemmenkanon, net als de 3 duizend mensen die zich zondag bij het partijkantoor van de PP verzamelden om Casado's vertrek te eisen. Zij zagen in het mondkapjesschandaal vooral een afrekening van Casado met een partijgenoot die hem had kunnen uitdagen om het leiderschap.

Casado wilde in eerste instantie van geen wijken weten, maar zag de interne steun met de minuut verder verdampen. Een verzoeningspoging werd door Ayuso geen moment serieus genomen. Hevig onder druk gezet door partijprominenten gooide Casado uiteindelijk woensdag de handdoek in de ring, al blijft hij formeel mogelijk nog even partijleider. Ayuso staat nog overeind, maar is zeker niet veilig: de openbaar aanklager is een onderzoek gestart naar de financiële gangen van haar broer.

Wie moet Casado opvolgen? Partijbonzen wijzen bijna unaniem naar Alberto Nuñez Feijóo (60), de huidige president van Galicië, een regio in het uiterste noordwesten van het land. Feijóo, die de gematigde vleugel binnen de rechts-conservatieve PP vertegenwoordigt, werd in 2018 ook al genoemd, maar deinsde toen terug voor een leiderschapsverkiezing. Vier jaar later heeft hij de macht voor het grijpen.