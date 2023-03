De grootste of niet, linkse samenwerking PvdA en GroenLinks dendert door

Leden van de PvdA en GroenLinks schrikken van het succes van de BBB in Overijssel, in de exitpoll. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Onbekenden zijn het inmiddels niet meer van elkaar: in het Haagse cultuurpaleis Amare verzamelden GroenLinksers en PvdA’ers zich woensdagavond voor de eerste gezamenlijke uitslagenavond. De achterbannen konden eerder bij gedeelde campagnebijeenkomsten al aan elkaar snuffelen, maar woensdagavond draaide het er echt om. Is het Klaver en Kuiken gelukt de belangrijkste belofte in te lossen: de krachten bundelen om samen de grootste te worden in de senaat en daarmee het kabinet-Rutte IV in de resterende regeerperiode een ruk naar links te geven?

Bij de eerste exitpoll uit Noord-Holland reageert de zaal enigszins teleurgesteld: GroenLinks scoort er slechter dan vier jaar geleden: van negen naar zeven Statenzetels. Gejuich klinkt er als de PvdA weer ietsje beter scoort: van zes naar zeven. Als duidelijk wordt dat BBB uit het niets de grootste wordt, is de teleurstelling opnieuw hoorbaar: negen zetels voor Caroline van der Plas. In de exitpoll in Overijssel pakken de linkse partijen ook geen winst: GroenLinks had er vijf en krijgt er vier. PvdA leverde vier Statenleden en houdt er drie over. BBB overdondert de zaal opnieuw: zeventien zetels.

Onder de leden van GroenLinks en PvdA wordt het aanhalen van de linkse banden in overweldigende meerderheden gesteund, bleek al eerder op de congressen van beide partijen. Kijkend naar de eerste exitpolls lijkt het enthousiasme over de nieuwe linkse beweging bij de kiezer niet veel groter dan vier jaar geleden. Toch zal de uitslag bij de partijtoppen met opluchting worden ontvangen: een ferme afkeuring is het in ieder geval niet geworden.

Wat in de kabinetsformatie begon als een experiment waarbij GroenLinks en PvdA elkaar hoe dan ook niet zouden loslaten, begon zich sluipenderwijs steeds meer richting een fusie te bewegen. Tweede Kamerfracties gingen samen vergaderen en na de volgende Provinciale Statenverkiezingen was het tijd niet langer over linkse samenwerking te filosoferen, maar het echt te doen: GroenLinks en PvdA als een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer.

Kritiek uit de achterbannen was er wel degelijk: GroenLinksers vonden PvdA’ers niet groen en activistisch genoeg, PvdA’ers vonden GroenLinksers te elitair en vreesden het volkse electoraat definitief kwijt te raken. Maar moties van de actiegroep Roodgroen – die voor een fusie van de twee partijen is – konden steevast rekenen op dikke meerderheden.

Of de roodgroene beweging uiteindelijk de grootste in de Eerste Kamer wordt, maakt vooralsnog niets uit voor de ambities om de samenwerking in de volgende versnelling te zetten. Roodgroen-voorman Frank van de Wolde ziet dat de twee partijen sterk campagne hebben gevoerd: ‘De fundamenten voor de toekomst staan.’

Lange adem

Het pad dat GroenLinks en PvdA hebben ingeslagen bevalt goed in de top van de partijen. Het is vooral een pad van de lange adem: het vizier staat gericht op de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Dát moet de definitieve doorbraak worden van links. De twee linkse partijen kunnen de resterende regeerperiode vanuit de oppositie goed gebruiken om de beweging klaar te stomen voor de strijd om het Torentje.

Op het afgelopen congres werden de eerste stappen gezet richting de vorming van een gezamenlijk verkiezingsprogramma en gezamenlijke kieslijst. Wat deze provinciale verkiezingen in ieder geval duidelijk hebben gemaakt, is dat Klaver en Kuiken het niet veel beter hebben gedaan dan vier jaar terug.

Cruciaal zal worden wie in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen het gezicht van het linkse partnerschap wordt en hoe het gezamenlijke campagneverhaal eruit komt te zien. Die inhoudelijke boodschap kwam deze campagne niet verder dan ‘maak links de grootste’.

GroenLinks en PvdA zullen de komende periode dan ook doorgaan met waar ze gebleven waren: de kabinetsplannen via de senaat proberen naar links te trekken en een progressieve stempel blijven drukken. ‘Naar links, of naar huis’, zoals Kuiken in de campagne aankondigde zal het waarschijnlijk niet worden. Roodgroen kan de tijd in de oppositie nog goed gebruiken.