‘De grootste aller tijden’: media in buitenland lyrisch over ‘medailletriple’ Sifan Hassan

Sifan Hassan met de gouden medaille die ze op de 10.000 meter won.

The New York Times noemt Hassans gouden race van zaterdag een ‘bloedbad’. Aanvankelijk verstopte Hassan zich achter haar grootste concurrent, de Ethiopische Letesenbet Gidey. Maar ‘bij de eerste bocht van de laatste ronde trok Hassan zichzelf op de rechterschouder van Gidey en sprintte weg – rechtstreeks de geschiedenis in.’

Hassan was op de Olympische Spelen in Tokio de eerste Nederlandse atlete die de 1.500, 5.000 én 10.000 meter combineerde. ‘Dat ze zelfs probeerde een medaille te winnen in drie zware evenementen was een unieke prestatie van uithoudingsvermogen’, aldus The New York Times.

Sifan Hassan 🇳🇱 is the first athlete to medal in all three track events at one #Olympics: the 1,500, the 5,000 and the 10,000 meters. https://t.co/auB7FnHpmc pic.twitter.com/Qh9XjE8Oqo — The New York Times (@nytimes) 7 augustus 2021

Een dappere poging, mét succes. Op de 5.000 meter pakte Hassan afgelopen week al een gouden medaille. Op de 1.500 meter was er voor de Nederlandse brons. ‘Iets wat geen enkele atleet heeft bereikt’, constateert de Amerikaanse krant.

Met de gouden plak van de 10.000 meter erbij heeft Hassan op deze Spelen een ‘onwaarschijnlijke collectie’ medailles behaald, schrijft de Franse sportkrant L’Équipe. ‘Al moest ze, voor de eerste keer deze week, eerst op adem komen in een tent van de organisatie, vragend om water om af te koelen’.

Sifan Hassan décroche sa troisième médaille des JO de Tokyo avec l'or sur 10 000 m https://t.co/zYExn9FBdP pic.twitter.com/5xFVixLV8l — L'ÉQUIPE (@lequipe) 7 augustus 2021

Medailletriple

‘De medailletriple voor Hassan!’, jubelt ook The Guardian. ‘Goud hier, goud in de 5.000, brons in de 1.500, allemaal op de ene Olympische Spelen. Echt, echt verbazingwekkend. Geen enkele hardloper heeft dit ooit bereikt, man of vrouw.’

De eindsprint waarmee Hassan de 10.00 meter op haar naam schreef, maakte op The Guardian nog wel de meeste indruk. ‘Op 40 meter afstand van de finish is Hassan vrij, vrij, vrij. Ze is zojuist boven iedereen uitgestegen – hoe goed ze ook renden, Hassan is een andere soort.’

De Britse voormalige hardloopster Paula Radcliffe, nu co-commentator bij de BBC, noemt Hassan ‘de grootste aller tijden. Te vergelijken met Emil Zatopek bij de mannen.’ Zatopek was een legendarische Tsjechische langeafstandsloper, die heerste tussen 1948 en 1954.

Het ‘historische optreden’ van Hassan doen Marca denken aan ‘de tijden van zwart-witbeelden en sintelbanen’. Haar prestatie plaatst de Spaanse sportkrant boven die van de Engelsman Mo Farah, die in 2012 en 2016 op twee Olympische Spelen de 5.000 en 10.000 meter wist te winnen. Hassans medailleoogst is ‘nu al een mijlpaal voor de wereldatletiek’.