De gokschuld van Patrick Kluivert staat nog gewoon open

Oud-topvoetballer Patrick Kluivert tijdens een etentje in Parijs in juni 2018. Beeld BSR_AGENCY

Oud-voetballer Patrick Kluivert dacht ervan af te zijn. De leden van het ondergrondse goksyndicaat bij wie Kluivert zijn schuld opbouwde, zouden volgens zijn advocaat ‘bakzeil’ hebben gehaald. In de wandelgangen van de Haagse rechtbank, waar het syndicaat zich deze week moest verantwoorden, blijkt dat een illusie.

‘Er staat al jaren een bedrag van 780 duizend euro open’, zegt hoofdverdachte Daniël van ’t H. ‘De heer Kluivert heeft nog altijd niet betaald. Als je het zo bekijkt, heeft hij gratis bij ons gespeeld.’

Tussen oktober 2011 en mei 2012 ging Kluivert 1.084 weddenschappen aan bij het syndicaat, voor meer dan 2,4 miljoen euro. Toen hij meer dan een miljoen rood stond begon hij, onder druk van de organisatie, met afbetalen. Dat ging langzaam; Kluivert verklaarde niet genoeg geld vrij te hebben. Nadat de verdachten waren opgepakt, begin 2015, stopte hij met betalen.

Van ’t H., tegen wie 30 maanden celstraf is geëist, heeft in de zomer van 2018 nog contact met hem opgenomen. De verdachte schakelde een advocaat in die de voormalige spits van Oranje verzocht zijn gokschuld te voldoen: ‘Het was een keurige brief. Vanaf het begin proberen we dit op een nette manier af te handelen. De heer Kluivert is op geen enkel moment bedreigd, er is niets fysieks gebeurd.’

‘Ontmoeting met een kleerkast’

In de rechtszaal schetste justitie een grimmiger beeld: het syndicaat zou geregeld wanbetalers intimideren. ‘Kluivert heeft verklaard over een ontmoeting met een kleerkast bij La Place’, zei de aanklager. Hij wees erop dat de bende stiekem een gesprek met de ex-voetballer opnam en dreigde de media te informeren. Zo kwam een afbetalingsregeling tot stand. ‘Dat was gewoonweg naar.’

De verdachten vinden het onterecht dat zij hard worden aangepakt terwijl buitenlandse goksites worden gedoogd en politici al hebben ingestemd met legalisering van online gokken vanaf 2021.

De officier van justitie beklemtoonde dat gokbedrijven alleen een vergunning krijgen als ze maatregelen nemen om gokverslaving te detecteren en te voorkomen. Bij het syndicaat was daarvan geen sprake; klanten hoefden geen persoonsgegevens te verstrekken en konden op de pof spelen. ‘Zo werd gokverslaving in de hand gewerkt’, aldus de aanklager. ‘Als spelers verslaafd zijn, zeggen de verdachten: zo moeten we ze hebben, dat zijn de mooiste.’

Peter Plasman, advocaat van verdachte Kees A., hoorde het hoofdschuddend aan. ‘Klanten als Kluivert zijn volwassen mensen, die weten van de hoed en de rand. Ze hebben hier zelf voor gekozen, dat kun je mijn cliënt toch niet verwijten?’

De rechtbank doet 20 december uitspraak.