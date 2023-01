De gezinsadvocaat komt bij de moeilijkste scheidingen op voor moeder én vader én de kinderen: wordt dit het nieuwe normaal?

Om langdurige vechtscheidingen te voorkomen, zijn gemeenten begonnen met een proef: de gezinsadvocaat. Die behartigt de belangen van alle partijen in het gezin, dus van twee kampen is geen sprake meer. Hoe goed dat werkt, weten Anja en Hans.

Toen Anja haar echtgenoot Hans afgelopen voorjaar vertelde dat ze wilde scheiden, kwam dat voor hem als een complete verrassing. Al zeker een jaar twijfelde ze aan de relatie, vertelt Anja. Maar Hans had haar ‘duidelijke signalen helemaal gemist’. ‘Zij had sowieso al besloten dat ze wilde scheiden’, bromt Hans. ‘Ik kwam erachter dat ze een ander had. Dan houdt het op.’

Zoals veel scheidende stellen hebben Hans en Anja een compleet verschillende kijk op de oorzaak van hun relatiebreuk. Ook over andere onderwerpen waren ze het niet meteen eens. Maar hoe boos deze Brabantse dertigers ook op elkaar waren – en eigenlijk nog steeds wel zijn: de situatie is niet uitgelopen op een vechtscheiding. Dat is goed nieuws voor hun twee dochters, nu 8 en 9 jaar oud. Voor kinderen is het funest als hun ouders na een scheiding in de vechtstand blijven.

Hans en Anja zijn een van de ruim veertig stellen met kinderen in een lastige scheiding die de afgelopen twee jaar terechtkwamen bij de zogenoemde gezinsadvocaat, meestal na een doorverwijzing door hun gemeente. Deze nieuwe aanpak is een van de ‘proeftuinen’ waarmee de overheid schade bij kinderen na een scheiding zo veel mogelijk wil voorkomen en wordt nu betaald door de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat opvalt is dat de gezinsadvocaat niet één persoon is: het zijn er twee, een advocaat en een gedragsdeskundige die nauw samenwerken, een duo dat recht en zorg combineert. Samen bekijken ze wat een gezin nodig heeft om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Daarbij vertegenwoordigt de gezinsadvocaat de belangen van zowel de vader als de moeder als de kinderen. Dat voorkomt dat beide ouders een eigen advocaat inhuren om hun conflicten uit te vechten voor de rechtbank. Het klinkt tegenstrijdig, een advocaat die meerdere partijen dient. Maar in de elf gemeenten van de regio Hart van Brabant (onder meer Tilburg, Oisterwijk, Waalwijk) waar ze sinds anderhalf jaar werken met dit principe, zijn ze verbluft over de resultaten, vertelt familierechter Cees van Leuven van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. En dat, zegt hij, terwijl die dertien koppeltjes van advocaten en gedragsdeskundigen van gemeenten de moeilijkste categorie scheidingen krijgen toegewezen.

In zijn rechtbank in Breda ziet de familierechter hoe de gezinsadvocaat in veel gevallen de escalatie weet te voorkomen die hij in moeilijke scheidingen vaak ziet: in telkens nieuwe procedures staan ze dan voor hem, over de omgangsregeling met de kinderen, de verdeling van de spullen, de alimentatie.

Kan een gezinsadvocaat dit oplossen, is de vraag. Is het mogelijk de belangen van verschillende partijen te behartigen? En: zou dit een gangbaar model kunnen worden?

‘De eerste keer waren jullie vooral heel boos’

Om andere ouders in vergelijkbare situaties te laten zien hoe je er zo samen uit kunt komen, willen Hans en Anja vertellen over hun ervaringen. Voorwaarde is dat zij niet herkenbaar zijn voor hun omgeving; daarom zijn hun namen aangepast.

Deze ochtend zitten ze aan de royale houten eettafel in een Brabantse rijtjeshuis. Met de gezinsadvocaat die hen heeft begeleid, zijnde advocaat Sietske Verbraak en gedragsdeskundige Sophie van Roijen. De spanning in de kamer is voelbaar. Hans heeft het hele gesprek de armen over elkaar.

Anja vertelt dat ze afgelopen voorjaar, na een weekendje weg met vrienden, voelde dat het ‘klaar’ was na elf jaar samenwonen. ‘Ik had hem niet gemist. Het gevoel is weg. Dat heb ik hem toen verteld.’

‘Je zei toen dat je bij een vriendin zou gaan logeren’, zegt Hans. ‘Maar je ging naar hem toe. Je was niet eerlijk tegen mij.’

Via via hoorde Anja over de gezinsadvocaat. Dat die hun door de scheiding zou kunnen loodsen, met inachtneming van de belangen van hun kinderen. ‘De eerste keer dat jullie bij ons op kantoor kwamen, waren jullie vooral heel boos’, herinnert advocaat Sietske Verbraak zich.

De gezinsadvocaat: gedragsdeskundige Sophie van Roijen (links) en advocaat Sietske Verbraak. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘In het eerste gesprek kregen we duidelijk uitgelegd: als je stug tegenover elkaar blijft staan, dan gaat het niet lukken, dan wordt het een vechtscheiding’, zegt Anja. ‘Ze spiegelden duidelijk voor wat er moest gebeuren als wij wilden dat het soepel zou verlopen.’

‘We leggen meteen de kern uit’, zegt gedragsdeskundige Sophie van Roijen. ‘De gezinsadvocaat is er niet voor jullie als individuen, wij willen het voor iedereen goed doen. Dat betekent dat iedereen moet geven. Dat je bij elk punt moet denken: is dit zo belangrijk dat ik er keihard moet ingaan? Iedereen zal iets moeten doen waar hij of zij eigenlijk geen zin in heeft, met als doel dat het daardoor voor alle partijen beter wordt.’

‘Door onze samenwerking kunnen we sneller dingen regelen’

Hoe dat werkt, blijkt bijvoorbeeld als Hans en Anja het niet eens kunnen worden over de verdeling van de zorg voor de kinderen. Anja twijfelt of Hans wel goed omgaat met hun twee dochters, zij vindt zijn opvoedstijl te streng. Een incident waarover Anja woedend is, heeft de situatie verder op scherp gezet. Met zijn auto, waarin toen ook de kinderen zaten, is Hans op een geparkeerde bestelbus gebotst. Volgens Anja had hij te veel gedronken. Hans ontkent dat.

Verbraak en Van Roijen hebben eerst met hun twee dochters gesproken. Hun voorstel aan de ouders was om de opvoedsituatie bij de vader te laten onderzoeken. ‘Als ouders dingen anders beleven, kun je daar heel hard over gaan vechten’, zegt Van Rooijen. ‘Maar beter is het om te kijken wat er van die beleving klopt.’

Hans stemde ermee in. ‘Er kwam iemand vanuit de gemeente langs’, vertelt hij. ‘We hadden een rustig en goed gesprek.’ Daarna konden beide ouders het eens worden om de omgang met de kinderen fifty-fifty te regelen.

‘Het was voor jou zuur, Hans, dat je tegen je zin moest meewerken aan zo’n onderzoek’, zegt Van Roijen. ‘Maar fantastisch dat je dat toch hebt gedaan. Daardoor konden jullie verder.’

‘Door onze samenwerking van recht en zorg kunnen we sneller dingen regelen’, vult Verbraak aan. ‘Bovendien hoeven stellen in scheiding zo niet twintig keer hun verhaal te vertellen. Voor gemeenten is het fijn dat wij een plan van aanpak inleveren met wat volgens ons nodig is. Soms is dat zorg waarvoor een lange wachtlijst is. In jullie geval wilde de gemeente gelukkig snel meedoen.’

Verbraak en Van Roijen vullen elkaar in het gesprek telkens aan: duidelijk is hoezeer het duo de afgelopen anderhalf jaar op elkaar ingespeeld is geraakt. Al doende zien ze steeds meer voordelen van deze nieuwe werkwijze. ‘In complexe scheidingen speelt zowel een juridische als een psychologische kant’, zegt Verbraak. ‘Daarom werkt de samenwerking van advocaten en gedragsdeskundigen zo goed.’

Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Bovendien, vertelt ze, heeft ze in haar ruim twintig jaar ervaring als advocaat gezien ‘hoeveel geld er gaat naar de familierechtadvocaten in vechtscheidingen’. Bekend is ook hoe groot de maatschappelijke kosten zijn als ouders er in een scheiding niet uitkomen met elkaar. De jeugdbescherming en de jeugdzorg hebben hun handen vol aan kinderen van ouders in een vechtscheiding.

De advocatuur heeft moeite met het principe van de gezinsadvocaat, omdat die de belangen van zowel de vader als de moeder als de kinderen dient. Tegenstanders betogen dat een advocaat in een ‘onmogelijke spagaat’ kan terechtkomen door tegenstrijdige belangen als hij optreedt als belangenbehartiger van meerdere partijen.

Die ‘meervoudige partijdigheid’ kan knellen, zegt deken Taco van der Dussen van de Orde van Advocaten van het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Maar hij ziet ook mogelijkheden. ‘Zolang de gezinsadvocaat helder is over zijn rol en zolang ouders streven naar een vorm van ouderschap waarbij ze allebei betrokken zijn, kan een gezinsadvocaat prima blijven opereren langs de lijnen van het meervoudig belang.’

Met een belangrijk voorbehoud, zegt Van der Dussen. Als een scheidend stel niet voor dat gezamenlijke belang wil gaan, dan past een gezinsadvocaat niet.

Rust brengen is een van de belangrijkste taken

Dat er iets moet veranderen aan de huidige, gangbare praktijk, bepleiten veel deskundigen al langer. Al zo’n tien jaar is er kritiek op het systeem waarbij de ruziënde echtelieden elkaar langdurig kunnen bevechten voor de rechtbank. Er moet een einde komen aan dit ‘toernooimodel’, benadrukte ook André Rouvoet in 2018 bij zijn finale aanbevelingen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, als voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade.

Hoe rampzalig dat kan uitpakken voor de kinderen, ziet familierechter Cees van Leuven al tientallen jaren in de rechtbank. Kinderen kunnen onder toezicht van de jeugdbescherming komen te staan. ‘Ik zie dat het de gezinsadvocaat vaak lukt zo’n ondertoezichtstelling van de kinderen te voorkomen, en daarmee ook een (mogelijke) uithuisplaatsing’, zegt Van Leuven. ‘Zij brengen rust.’

Rust brengen, dat ziet het gezinsadvocaatduo Verbraak en Van Roijen als een van hun belangrijkste taken. In die gevoelige periode van een scheiding kunnen kleine conflicten gemakkelijk ontsporen. Zij proberen dan ‘brandjes te blussen’.

Van Roijen: ‘Bijvoorbeeld Anja, toen jij op vakantie bent geweest. Daar was Hans boos over. Dat konden jullie niet samen oplossen.’

Hans: ‘Ik was alleen boos dat ze mij en de kinderen niet over haar vakantie had geïnformeerd.’

Anja: ‘De kinderen waren toen bij Hans. Ik had die ochtend spontaan besloten dat ik ’s avonds wegging.’

Verbraak: ‘Het was voor jou, Hans, ook een beetje met wie hè.’

Hans: ‘Ook dat. Maar stel je voor dat er iets met de kinderen is en ik weet niet waar je bent, dan was de wereld te klein geweest.’

In zulke conflictsituaties mogen beiden dan hun frustraties uiten bij de gezinsadvocaat. ‘Om te voorkomen dat het tot een uitbarsting komt’, zegt Van Roijen. ‘Wij proberen het conflict terug te brengen tot de kern en te bespreken: hoe kunnen we dat een volgende keer anders doen?’

‘Hoeveel tijd neemt de overheid om dit echt op te lossen?’

Verbraak en Van Roijen zijn benieuwd of hun werkwijze landelijk navolging zal krijgen. Van de proef met de gezinsadvocaat verschijnt begin dit jaar een evaluatie. Er lopen meer ‘proeftuinen’ die beogen de schade bij kinderen na een scheiding te verkleinen. Zo is er de pilot gemeenschappelijke toegang ouders, waarbij ouders in scheiding zich gezamenlijk melden bij de rechtbank om gezamenlijk tot afspraken te komen. Ook is er een proef met een zogenoemde gezinsvertegenwoordiger, die vaders en moeders in scheiding helpt om samen tot afspraken te komen.

Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Deze experimenten komen voort uit het al in 2015 uitgesproken streven van de overheid om het aantal vechtscheidingen terug te brengen. Het idee van de gezinsadvocaat ontstond in 2014 en stond vervolgens beschreven in een plan van onder anderen hoogleraar privaatrecht Maurits Barendrecht van Tilburg University dat in 2017 bij de overheid werd ingediend.

‘Dit idee om zo een einde te maken aan die juridische strijd in vechtscheidingen, leeft al heel lang’, zegt Barendrecht. ‘De kennis is er, maar het probleem is nog steeds niet aangepakt.’

Barendrecht is niet de enige die zich eraan stoort dat structurele veranderingen van het systeem nog uitblijven. ‘Hoeveel tijd neemt de overheid om zo’n groot maatschappelijk probleem als vechtscheidingen echt op te lossen?’, vraagt Barendrecht zich af. ‘Hoeveel pilots zijn hier nog nodig?’

De aanpak van zoiets complex als het voorkomen van schade bij kinderen kost nu eenmaal tijd, zegt een woordvoerder van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Eerst moet volgens hem goed worden onderzocht wat het best werkt, voordat het systeem kan worden aangepast. Met de lopende pilots wil het ministerie een ‘blauwdruk van de nieuwe scheidingsaanpak ontwikkelen waarbij de verschillende elementen in samenhang zijn onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd’.

De beste werkwijze kan verschillen per gezin. ‘Soms is dat de gezamenlijke toegang bij de rechter, soms de gezinsadvocaat. Soms ook blijven twee advocaten nodig. Het experimenteren helpt juist om te ontdekken wat in welke situatie werkt. En hoe dit in samenhang geïmplementeerd kan worden’, aldus de woordvoerder.

Samen naar de verjaardag van de jongste

Terug naar Hans en Anja. Mede dankzij de bemoeienis van de gezinsadvocaat zijn zij relatief snel gescheiden zonder tussenkomst van de rechter; scheidende stellen komen alleen voor de rechter als ze er niet samen uitkomen voor de kinderen. Het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant hebben Hans en Anja samen opgesteld en de rechter heeft er een stempel op gezet.

‘Je moet voor ogen blijven houden waarvoor je het doet, voor de kinderen’, zegt Anja.

‘Je moet met elkaar tot een compromis komen, je weet dat er problemen komen als dat niet lukt’, zegt Hans.

Met hun twee kinderen gaat het goed, ziet ook hun basisschool. Binnenkort vieren Hans en Anja samen de verjaardag van hun jongste dochter. ‘Ik vind het wel moeilijk’, erkent Hans. ‘Ik doe het voor mijn kind.’

‘Kinderen zijn erbij gebaat dat hun ouders op hun verjaardag samen de taart kunnen aansnijden’, zegt Van Roijen.

‘Dit vraagt wat van jullie als ouders’, zegt Verbraak. ‘Maar dit is zo veel beter voor de kinderen, dat krijg je ervoor terug.’

‘Ik ben blij dat we naar een speeltuin gaan met de kinderen’, zegt Hans. ‘Dat we niet uren naast elkaar hoeven te zitten. We hebben elkaar niets meer te vertellen, buiten het opvoeden van de kinderen.’