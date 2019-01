De geschiedenis van Vox-leider Santiago Abascal lijkt op die van Geert Wilders

1. Hij wil Spanje weer groot maken

‘Hacer España grande otra vez.’ Abascal jatte zijn slogan van Donald Trump – al klinken dezelfde woorden in het Spaans net iets minder overtuigend.

Hoe Spanje weer groot te maken? Door het land niet uit te leveren aan de ‘feminazis’. Niet te laten verbrokkelen door regio’s met zelfbestuur. En door zo min mogelijk immigranten toe te laten. Een uiterst nationalistisch en conservatief programma, kortom.

2. Hij draagt een pistool

‘Ik heb altijd een Smith & Wesson bij me’, bekende Abascal in 2017. ‘Eerst om mijn vader te beschermen tegen de ETA (Baskische terreurorganisatie, red.). Nu vanwege mijn vier kinderen.’

De vader van Abascal was een bekende rechtse politicus in Baskenland. Dat was in de hoogtijdagen van de ETA genoeg om doelwit te zijn. Zijn grootvader was trouwens al burgemeester in de Franco-tijd.

3. Zijn geschiedenis lijkt op die van Geert Wilders

Abascal was twintig jaar lid van de Volkspartij (PP), de traditionele rechtse partij van Spanje. Hij was onder meer parlementariër en gemeenteraadslid in Baskenland.

In 2013 verliet hij de partij waarin hij opgroeide, uit onvrede over de ‘slapheid’ van Mariano Rajoy. De druppel, zo verklaarde hij, was het vrijlaten van moordenaars van de ETA, nadat ze hun gevangenisstraf hadden uitgezeten. Ook wond hij zich op over de corruptieschandalen. Smalend duidt hij zijn oude partij sindsdien als ‘la derechita cobarde’, het laffe rechts.

4. Hij had een spookbaan in de publieke sector

Hoezeer hij ook schande spreekt van corruptie en de lijvige publieke sector, Abascal profiteerde zelf schaamteloos van de baantjes die hem werden toegeschoven. In 2010 werd hij door de regiopresident van Madrid, eveneens een rechtse hardliner, aangesteld als directeur van het Agentschap voor de Bescherming van Gegevens. Toen dat agentschap werd wegbezuinigd, werd er vlot iets nieuws voor hem geregeld. Abascal werd directeur van de Stichting voor het Mecenaat en de Sociale Sponsoring. De stichting, betaald door de regio Madrid, ontplooide nauwelijks activiteiten. Wel leverde deze functie Abascal jarenlang een royaal salaris op, van rond de 90 duizend euro.

5. Hij leidt een Reconquista

In het campagnefilmpje van Vox voor de Andalusische verkiezingen was Abascal te paard te zien, in sepiakleuren, stappend door een leeg landschap. ‘De Reconquista begint op Andalusische grond’, luidde de bijbehorende leus. Met de Reconquista wordt de eeuwen durende herovering van Spanje op de moslims bedoeld.

Er is niet veel fantasie voor nodig om een verband te zien met de huidige anti-immigrantenpolitiek van Vox. De partij wil ‘fundamentalistische’ moskeeën sluiten, buitenlanders die illegaal in het land verblijven uitzetten, en een ‘onneembare’ muur optrekken rond de Spaanse enclaves in Noord-Afrika.