De gedoodverfde winnaar van de Thaise verkiezingen presenteert zich als ‘pappa’s kleine meid’

Paetongtarn Shinawatra bij een couveuse met daarin haar baby Prutthasin Sooksawas. Beeld Reuters

‘Ik ben daddy’s little girl!’, zegt premierskandidaat Paetongtarn Shinawatra regelmatig tijdens een van de vele verkiezingsbijeenkomsten die momenteel in Thailand worden georganiseerd. Met trots in haar stem: ‘Ik vraag mijn vader advies over van alles! Dat doe ik al mijn hele leven.’ Dat lijkt geen aanbeveling voor een 36-jarige politicus die in de race is voor het premierschap, maar in dit geval levert zo’n opmerking miljoenen extra stemmen op.

Paetongtarn is de jongste dochter van de nog altijd zeer populaire oud-premier Thaksin Shinawatra, die in 2006 door het leger werd afgezet. De afgelopen vijftien jaar leefde haar vader in ballingschap. Af en toe geeft hij interviews vanuit Dubai.

Op 14 mei gaan de Thai naar de stembus en volgens de laatste peilingen wint Paetongtarn 47 procent van de stemmen, op afstand gevolgd door de Move Forward Partij (21 procent), een progressieve nieuwkomer die jonge kiezers aanspreekt.

De huidige premier, oud-generaal Prayuth Chan-Ocha (69) die in 2014 de macht greep met een militaire coup, komt niet verder dan 11 procent. Volgens waarnemers staat dit jaar veel op het spel in Thailand. Blijft het land een autoritair geleide samenleving dat links en rechts wordt ingehaald door de rest van Zuidoost-Azië, of komt er ruimte voor structurele hervormingen en een economische inhaalslag?

Over de auteur

Noël van Bemmel is correspondent Zuidoost-Azië voor de Volkskrant. Hij woont in Denpasar. Eerder schreef hij over Amsterdam, reizen en defensie.

Wie is Paetongtarn Shinawatra en wat zijn haar plannen met Thailand? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden, want de gedoodverfde winnaar stapte pas vorig jaar in de politiek. Daarvoor leidde zei een jetsetleven als kind van telecommiljardair Thaksin (zakenblad Forbes schat zijn vermogen op 2,1 miljard dollar).

Meer feesten dan studeren

Paetongtarn groeide op in weelde in Bangkok en was als kind vaak te zien aan de zijde van haar vader. Ze studeerde politicologie in Bangkok en internationaal hotelmanagement in Londen, waar haar vader ook een woning heeft.

Paetongtarn houdt naar eigen zeggen meer van feesten dan van studeren. Na haar studie ging zij aan de slag als onderdirecteur bij een vastgoedbedrijf van haar familie, dat luxehotels en golfbanen exploiteert. Zij was onder meer verantwoordelijk voor de opening van het nieuwe Rosewood Hotel Bangkok. Haar baas is haar oudere zuster Pintongtae. Er is nog een broer, die zich verre houdt van politiek.

Op politiek engagement kon Paetongtarn de afgelopen jaren niet worden betrapt. Haar Instagramaccount @ingshin21 (ruim een half miljoen volgers) laat een wereld zien die ver af staat van het Thaise platteland waar de partij van haar vader de meeste steun geniet. ‘Ing’ (Paetongtarns bijnaam) poseert graag in outfits van Chanel, met haar man en dochtertje op sprookjesachtige locaties in de wereld, of onderweg in een privéjet of Rolls-Royce.

Energiek campagne

De Pheu Thai-partij (Partij voor de Thai) van haar vader deed een beroep op haar en sindsdien voert zij energiek campagne in trainingsjack en paardenstaart. Beperkte zij zich eerst tot algemeenheden (‘we moeten het land weer vooruit helpen’), inmiddels verkondigt zij met verve het populistische pakket van haar partij: minimumloon omhoog van 10 naar 18 dollar per dag, hogere landbouwprijzen, ruimer basiszorgpakket, en een eenmalige uitkering van 300 dollar voor iedereen ouder dan 16 jaar. Maar ook: meer democratie, meer rechten voor lhbti’ers en strengere handhaving op recreatief gebruik van cannabis.

Met die boodschap krijgt Paetongtarn stadions vol. Dat zij onvermoeibaar campagne voert ondanks een vergevorderde zwangerschap (ze beviel 1 mei van haar tweede kind), maakt indruk. Op de vraag of ze geschikt is voor het premierschap, antwoordt zij steevast: ‘Het wordt een teamprestatie.’

Veel oudere kiezers op het platteland denken met nostalgische gevoelens terug aan haar vader, die de economie wist aan te jagen en een zorgpakket voor iedereen invoerde. Ook jonge kiezers blijken gecharmeerd van de frisse uitstraling en hervormingsbeloftes van Ing, blijkt uit de peilingen. Dat doet vermoeden dat de Pheu Thai-partij een slimme keuze heeft gemaakt.

Afzetting

Als haar partij wint, wat zeer waarschijnlijk is, wil dat nog niet zeggen dat Paetongtarn premier wordt. In Thailand wijzen 500 parlementariërs en 250 senatoren (die laatsen zijn door de militairen benoemd) de eerste minister aan. Veel leden van de politieke en militaire elite in Bangkok moeten niets hebben van de populistische Thaksin-dynastie. Zij stuurde Paetongtarns vader weg met een militaire coup, en later haar tante Yingluck Shinawatra, die ook enige jaren premier was. Ook zij woont nu in Dubai. Het is niet onmogelijk dat ook Paetongtarn meteen wordt afgezet.

De Pheu Tai-partij heeft zekerheidshalve nog twee kanshebbers naar voren geschoven als premierskandidaat, een voormalige vastgoedtycoon en een voormalig openbaar aanklager. Hoe groter de overwinning, hoe sterker de onderhandelingspositie van Pheu Thai in de komende coalitieonderhandelingen.