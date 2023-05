De gasprijzen blijven maar dalen, inmiddels zelfs tot onder de 30 euro

De gasprijzen blijven dalen, zelfs tot onder de 30 euro. Beeld Joris van Gennip

Gasprijzen dalen tot onder de 30 euro, het laagste niveau in twee jaar tijd

De prijzen voor gas zijn de afgelopen weken steeds verder gedaald, inmiddels tot onder de 30 euro voor één megawattuur aan gas. De gasprijs bevindt zich daarmee inmiddels op het laagste niveau in twee jaar tijd.

De gasprijzen begonnen gestaag op te lopen vanaf juni 2021. Na de inval van Rusland in Oekraïne, in februari 2022, stegen de prijzen tot ruim boven de 100 euro. Toen Poetin in de zomer de gaskraan ging dichtdraaien en de pijplijn Nordstream werd opgeblazen, werden recordprijzen van ruim 200 euro betaald voor gas.

Sindsdien dalen de prijzen stap voor stap, door een combinatie van zuinig gebruik, import van vloeibaar gas en inzet van andere energiebronnen (kolen, duurzame energie). De gedaalde energietarieven vertalen zich ook in tariefsverlagingen voor gas en stroomcontracten. Bijna alle tarieven voor consumenten zijn inmiddels lager dan de prijzen voor het energieplafond.

Gasverbruik lag in de winter ruim kwart lager

In de winter 2022-2023 hebben bedrijven en consumenten aanzienlijk minder gas verbruikt. In de zes wintermaanden – van 1 oktober tot eind maart – is er 26,9 procent minder gas gebruikt vergeleken met het gemiddelde van de drie voorgaande jaren.

Voor verwarming en industriële processen was ruim eenderde minder gas nodig. De besparingen schommelen enigszins door het weer; in koude weken lag de besparing op een iets lager niveau. Dankzij deze besparingen en ook door de import van vloeibaar gas hoefde er minder gas uit opslagen te worden gehaald.

Gasopslagen in traag tempo bijgevuld

Het bijvullen van de gasvoorraden gaat opmerkelijk genoeg traag, ondanks de lage prijzen. De gasopslagen zijn door het zuinige gebruik nog altijd redelijk goed gevuld en ook voller dan in 2022. Maar het tempo waarin de opslagen worden bijgevuld ligt duidelijk lager dan vorig jaar.

In 2022 steeg de vulgraad in twee weken tijd van 20 naar 30 procent, terwijl de vulgraad nu slechts van 59 naar 65 is gestegen. Als het bijvullen doorgaat in het huidige tempo zullen de opslagen pas in de loop van september weer volledig gevuld zijn. De opslag in Grijpskerk zal deze zomer helemaal bijgevuld moeten worden. Door de sluiting van het Groningergasveld is deze opslag omgebouwd en wordt hij voortaan gebruikt voor laagcalorisch gas, het type gas dat gebruikt wordt voor verwarming van woonhuizen.