De gasbezorgers van Mexico-Stad staken: ‘We hebben nul marge over’

Wegopbrekingen in Mexico-City als protest tegen de de gestegen gasprijzen. Beeld EPA

‘Gaaaaaas!’ Het is een van de vele kenmerkende geluiden van de Mexicaanse hoofdstad, een uitgestrekte metropool van 10 miljoen mensen. Zo’n 70 procent van haar inwoners is niet aangesloten op een leiding met aardgas en is afhankelijk van cilinders met vloeibaar gas (lpg) om mee te koken of bijvoorbeeld warm te douchen.

Zodoende bezorgen circa zevenduizend particuliere handelaren (vrijwel zonder uitzondering mannen) op gezette tijden met eigen busjes de volle tanks en nemen de lege cilinders weer mee. De gasmannen kondigen hun komst aan met een diepe, langgerekte schreeuw.

Staking

Deze bezorgers zijn maandagmiddag begonnen aan een staking voor onbepaalde tijd. Ze zijn de klos, zeggen ze, nu de overheid al sinds augustus een limiet stelt aan de prijs die de consument betaalt voor zijn lpg. De linkse president López Obrador kondigde eind juli aan dat de staat voortaan de gasmarkt ging reguleren.

Hij greep in omdat hij zijn eigen verkiezingsbelofte zag vervliegen: onder zijn leiding zouden de prijzen van basisbehoeften, zoals gas, niet sneller stijgen dan de jaarlijkse inflatie van de prijzen van consumentenproducten.

Terwijl inflatie in Mexico momenteel schommelt rond de 6 procent (de prijsstijging gemeten per maand ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder) was de gasprijs sinds het aantreden van López Obrador in 2019 met zo’n 30 procent gestegen.

Prijsopdrijving

Volgens de president dreven een handvol grote gasbedrijven kunstmatig de prijs op. Deze ‘monopolisten’ moesten een eerlijke prijs gaan rekenen, stelde hij in juli. Via een noodmaatregel reguleert de overheid sinds augustus de prijs van een liter lpg.

Een ruime week geleden stelde de president dat het beleid werkte en dat de staat erin was geslaagd een eerlijke gasprijs te handhaven. Die uitspraak schoot de gasbezorgers in het verkeerde keelgat. Volgens José Adrián Rodríguez, voorzitter van de organisatie van gasdistributeurs, blijft er voor de bezorgers nog maar een halve peso per liter of kilo gas over (zo’n 2 eurocent).

De gasbedrijven bij wie de bezorgers het gas inkopen laten de gasmannen opdraaien voor de maximumprijs, zei hij tegen de Mexicaanse krant Milenio. Totdat de maximumprijzen werden ingevoerd, verdienden de bezorgers zo’n 4 pesos per liter gas (circa 8 eurocent). Daar is een fooi van over die amper de kosten van het transport dekken.

Hoewel de maatregel de consument moet beschermen, lijden ook Mexicaanse huishoudens uiteindelijk onder de prijsregulering, waarschuwde energiespecialist Severo López Mestre in augustus al tegenover nieuwssite Animal Politico.

De president negeert het feit Mexico zo’n 70 procent van zijn gas importeert en dat de gasprijs wereldwijd stijgt, stelde hij. ‘De consument is de dupe wanneer bedrijven meer moeten betalen voor het gas dan zij mogen rekenen. Dan stokt de levering.’

Amerikaans propaangas

Vorige maand bereikte de prijs van Amerikaans propaangas (het belangrijkste ingrediënt van de in Mexico verkochte lpg) een nieuwe recordhoogte. In zeven jaar tijd is het gas niet zo duur geweest. De reden is dezelfde als die in Nederland de energieprijzen doet opstuwen: de wereldwijde vraag is vele malen groter dan het aanbod.