De Franse Mila beledigde de islam en kon niet meer veilig naar school, nu staan dertien bedreigers terecht

De 18-jarige Mila loopt naar de rechtszaal, waar dertien mensen terechtstaan voor online intimidatie aan haar adres. Beeld AFP

Op een zaterdag in januari 2020 startte de 16-jarige Mila een livevideo op Instagram, waar zij op dat moment dertig volgers had. Ze sprak in eerste instantie over make-up en haar kapsel, maar een jongen die meekeek, maakte avances. Toen Mila zei dat zij niet geïnteresseerd was omdat ze op meisjes valt, zei de jongen dat hij een moslim is, en maakte hij haar uit voor een ‘vuile lesbienne’.

In een tweede video kwam Mila terug op de scheldpartij, en zei een hekel te hebben aan religie. ‘De Koran predikt alleen maar haat, en de islam is een schijtreligie. Ik zeg wat ik denk, ik ben niet racistisch, want je kunt niet racistisch zijn tegenover een religie. Ik steek een vinger in de kont van jullie God. Bedankt, en tot ziens.’

100 duizend bedreigingen en verwensingen

De video ging viraal, en vanaf dat moment stroomden de haatberichten bij de tiener binnen: volgens haar advocaat ontving Mila het afgelopen jaar 100 duizend bedreigingen en verwensingen. De naam van haar school werd achterhaald en online gezet, en er werd gezegd dat ‘ze wel gevonden en vermoord’ zou worden.

Op televisie betuigde Mila spijt over haar woordkeuze, en zei ze niemand te willen beledigen die vreedzaam zijn of haar religie belijdt. Wel weigerde ze haar boodschap terug te nemen. ‘Blasfemie is een recht’, stelde het meisje. En in november, nadat de Franse leraar Samuel Paty werd onthoofd omdat hij cartoons van de profeet Mohammed in de klas had laten zien, plaatste ze weer een video, dit keer op TikTok, waarin ze zei dat ‘jullie vriend Allah mijn rug op kan’. Hierop kreeg Mila fotomontages toegestuurd met onthoofde lichamen. ‘Ik kom wel even een Samuel Paty bij je doen’, werd haar verteld.

Mila est notre invitée dans #Quotidien pour sa seule et unique interview. pic.twitter.com/cZ1VqObHrR — Quotidien (@Qofficiel) 3 februari 2020

Mila, van wie de achternaam niet bekend is gemaakt, kreeg samen met haar familie 24 uur per dag politiebescherming. Het debat over de vrijheid van meningsuiting laaide weer hevig op, en er kwamen twee hashtags in omloop: #JeSuisMila (Ik ben Mila) en #JeNeSuisPasMila (Ik ben Mila niet). Zelfs president Emmanuel Macron sprak zich over de zaak uit. ‘We zijn vergeten dat Mila een adolescent is’, zei hij. ‘De wet is bovendien duidelijk. We hebben het recht om religies te beledigen, bekritiseren en bespotten.’

Geen strafblad

Onderzoekers hebben uiteindelijk dertien mensen geïdentificeerd, die zijn beschuldigd van online intimidatie, waarbij sommigen ook worden beschuldigd van het dreigen met de dood. Deze verschenen donderdag voor de rechter. Het gaat om tien mannen en drie vrouwen, die geen van allen een strafblad hebben, en niet allemaal moslim zijn.

Mila, ondertussen 18 jaar oud, deed in de rechtszaal geen uitspraken, maar voor de zitting had ze een bericht op sociale media geplaatst waarin ze mensen om steun vraagt. ‘Laten we samen weigeren om in angst te leven.’ Later deze maand komt haar boek over deze zaak uit, met de titel: Ik betaal de prijs voor jullie vrijheid.

Haar advocaat vertelde de rechter hoe het meisje op sociale media te horen kreeg dat de verdachten haar wilden opensnijden, verkrachten, vierendelen of onthoofden. ‘Ik kan niet geloven dat deze mensen allemaal ons onderwijssysteem hebben doorlopen, en niet weten dat kritiek op religie in dit land is toegestaan en niets met racisme te maken heeft.’

Zondebokken

De verdediging stelt dat de dertien verdachten als zondebokken de schuld moeten dragen van duizenden mensen die misbruik maken van de anonimiteit op sociale media. De meesten zeggen ‘in een opwelling’ te hebben gereageerd, en stellen dat ze Mila nooit iets wilden aandoen.

Als de verdachten schuldig worden bevonden aan intimidatie, kunnen zij een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen, en een boete tot 30 duizend euro. Degenen die terecht staan voor doodsbedreiging riskeren een celstraf van 3 jaar en 45 duizend euro boete. Later deze maand volgen nog twee zittingsdagen, daarna wordt het vonnis vastgesteld.