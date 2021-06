De Franse grenzen zijn weer open: ‘Nederlanders worden met open armen ontvangen’

De terrassen waren al open in Frankrijk, maar vanaf vandaag mogen ook de restaurants en bars weer gasten ontvangen. Beeld AFP

Ha Eline, zit Frankrijk wel te wachten op les Hollandais, die nog lang niet allemaal gevaccineerd zijn?

‘O, absoluut. Jullie worden met open armen ontvangen. President Macron en zijn kabinet zijn met een enorme missie bezig om Europese toeristen aan te trekken. Van de week was er een bijeenkomst waar de staatssecretaris van Toerisme aan de Franse ambassadeurs heeft benadrukt dat ze de toeristen kunnen aanmoedigen om te komen. Ik word de laatste tijd ook regelmatig aangeschreven door toeristische organisaties: ‘Kom Frankrijk ontdekken’, mailen ze dan.’

Kunnen we overal gaan en staan waar we willen in Frankrijk, als Nederlandse toerist?

‘Je mag overal naartoe, ja. Al heb je wel een pass sanitaire nodig om Frankrijk binnen te komen. Die moet je ook laten zien op plaatsen waar meer dan duizend man samenkomen, zoals festivals of grote sportevenementen en in dierentuinen.

‘Zo’n pass sanitaire is eigenlijk wat ze op Europees niveau proberen te regelen: als je twee vaccinaties hebt, of een negatieve test, of niet langer dan een half jaar geleden corona hebt gehad, komt dat in een app op je telefoon te staan. Al volstaat een papieren bewijs ook, en zei de staatssecretaris van Toerisme die in Den Haag was om te lobbyen, dat ook het gele vaccinatieboekje volstaat als je twee keer bent geprikt.’

Worden we tegengehouden aan de grens als we zo’n pas niet bij ons hebben?

‘Op treinstations en vliegvelden wordt iedereen gecontroleerd, maar op de snelweg gaat controle via steekproeven. Dan is de kans waarschijnlijk klein dat je eruit wordt gepikt.’

Eerder vertelde je dat mensen ook aan het strand een mondkapje moeten dragen. Is dat nog steeds zo?

‘Een mondkapje is nog steeds verplicht op alle publieke plekken. Dus je moet hem op, tot je op het terras zit. Wel hebben de eerste regio’s die plicht nu opgeheven bij bepaalde stranden en natuurgebieden. Alle stranden in Bouches-du-Rhône zijn mondmaskervrij, aan de Côte d’Azur bij Nice en Cannes bijvoorbeeld, mag je zonder mondkapje het strand op, net als rond Marseille. Ook daar dus geen half gebruinde gezichten van vakantiegangers straks.’

Verwacht Frankrijk een drukkere zomer dan vorig jaar?

‘Dat vind ik lastig in te schatten. De vaccinaties geven een enorm perspectief, en de regering heeft heel duidelijk gemaakt wat er stap voor stap weer kan. En welke eisen daarbij horen. Er wordt nog steeds wel rekening mee gehouden dat er in september of oktober een vierde golf komt, maar het perspectief is echt wel een stuk beter dan toen Macron eind april het stappenplan aankondigde.’

Vanaf vandaag gaat Frankrijk verder van het slot. Wat mag er allemaal weer?

‘De avondklok gaat twee uur later in: van 21.00 uur naar 23.00 uur. De terrassen waren al open, nu mogen ook de restaurants en bars weer gasten ontvangen. Je mag met hooguit zes man aan tafel, waarbij maximaal de helft van de tafels mag worden opgesteld. De sportscholen mogen ook weer open, net als de overdekte zwembaden en de attractieparken. De musea waren tegelijk met de terrassen opengegaan.’

Dat is toch een groot verschil met Nederland: daar kwamen de musea pas onlangs aan de beurt.

‘Ik denk dat cultuur in Frankrijk toch meer aanzien heeft, het belang ervan is ook groter. De boekhandels zijn hier tijdens de lockdown essentieel verklaard en daarom al maanden open. En Macron heeft alle 18-jarigen een pas gegeven ter waarde van 300 euro, die ze mogen uitgeven aan cultuur. Een bestelling op Amazon of Netflix telt niet, ze moeten echt iets kopen in een Franse boekhandel of een Frans concert bezoeken. Macron heeft al gezegd dat hij er zelf eerst Franse dichtbundels van zou kopen, en daarna een roman van Gustave Flaubert.’

En kunnen we alweer naar Disneyland?

‘Dat gaat pas op 17 juni open, al kun je wel reserveren. Dat moet trouwens ook, want er is een maximum aantal bezoekers. Je moet een mondkapje op. En, belangrijk, je mag de Disney-figuren niet knuffelen.’

Een groot gemis. En de Eiffeltoren?

‘Die gaat pas op 16 juli weer open, na acht maanden dicht te zijn geweest. Daar mag de helft van het maximale aantal bezoekers op, en vanaf 11 jaar is een mondkapje verplicht.’

Hoe druk is het inmiddels in Parijs?

‘Sinds een week rijdt er weer een wit toeristentreintje dat mensen de heuvel op brengt naar de Sacre Coeur. Voor mij zijn de trappen voor de Sacre Coeur een graadmeter geworden voor hoe hard de lockdown is en of er alweer toeristen zijn. Ik kwam hier aan toen de derde lockdown inging. Toen stonden er een verdwaalde artiest verkleed als Michael Jackson en drie toeristen bij de Sacre Coeur. Dat zag er wel heel treurig uit.

‘Nu zitten de trappen voor de kerk nog niet zo vol als vroeger, maar er zitten best veel mensen. En ik heb ook al wat Britten gehoord bij de happy hours, die op sommige plekken van half vier tot negen uur ’s avonds duren. Ik snap het allemaal wel, corona is een harde klap geweest voor iedereen.’