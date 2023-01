De Frans-Duitse as is herstellende: ‘Er is geen realistisch alternatief’

In januari 1963 tekenden de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse president Charles de Gaulle in Parijs het Élysée-verdrag. Dit verdrag symboliseerde de naoorlogse vriendschap tussen Frankrijk en Duitsland. Beeld Getty Images

De Franse president Emmanuel Macron was afgelopen najaar boos op de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Hij beschuldigde Duitsland van egoïsme en solisme, waardoor een gezamenlijk Europees antwoord op de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de energiecrisis werd bemoeilijkt. Met een theatraal gebaar stelde hij de gezamenlijke Frans-Duitse ministerraad, voorzien voor eind oktober, tot nader order uit.

Zondag komen de Franse en Duitse ministers alsnog bij elkaar, in het statige decor van de Parijse Sorbonne, precies zestig jaar nadat de Franse president Charles de Gaulle en de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer het Elysée-verdrag tekenden. Daarmee bezegelden zij de naoorlogse vriendschap tussen de oude erfvijanden. Na de bijeenkomst met de ministers zullen Macron en Scholz elkaar spreken over de oorlog en de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), een gigantisch steunpakket van 370 miljard dollar dat als een bedreiging voor de Europese industrie wordt gezien.

De Frans-Duitse as werkt weer. ‘De verhouding is beter dan in oktober’, zegt Pierre Sellal, voormalig ambassadeur van Frankrijk bij de Europese Unie. ‘Macron heeft de Duitse ministers Baerbock, Lindner en Habeck op het Elysée ontvangen. Dat laat zien dat er een wil is om samen te werken’, zegt ook Frank Baasner, directeur van het Deutsch-Französisches Institut in Ludwigsburg.

Doorbraak versus blokkade

De Frans-Duitse as is cruciaal voor de voortgang van de Europese Unie. In veel kwesties vertegenwoordigt Frankrijk het Zuiden van Europa, terwijl Duitsland het Noorden achter zich weet. Een Frans-Duits compromis opent de weg naar een doorbraak, Frans-Duitse onenigheid zorgt voor een blokkade.

De Frans-Duitse vriendschap heeft altijd ups en downs gekend. Toen de Franse president François Mitterrand in 1996 werd begraven, biggelden de tranen over de wangen van de Duitse bondskanselier Helmut Kohl. Maar soms boterde het veel minder tussen president en kanselier, zoals bij de duo’s Chirac-Schröder en Hollande-Merkel. Ook de chemie tussen Macron en Scholz laat te wensen over.

‘Het zijn tegengestelde persoonlijkheden, dat ziet iedereen’, zegt Baasner. ‘Macron praat veel en graag. Tijdens een bijeenkomst met burgemeesters sprak hij zes uur lang, zonder papier. Dat zou Scholz nooit doen en kunnen.’

Een onzeker Frankrijk

Toch zijn de structurele verschillen tussen beide landen belangrijker dan de persoonlijke verhoudingen, denken Baasner en Sellal. ‘De Frans-Duitse as functioneert het beste als beide landen in balans zijn’, zegt Sellal. Maar na de hereniging en de opbloei van zijn exportmodel is Duitsland economisch veel sterker geworden dan Frankrijk.

Bovendien heeft Duitsland er sinds de uitbreiding van de EU in 2004 een groot Oost-Europees achterland bijgekregen. Dat maakt Frankrijk onzeker, zo bleek in oktober uit commentaren in de Franse media. Was de Duits-Franse as nog wel relevant? Zou Duitsland zijn blik niet steeds meer oostwaarts richten, ten koste van Frankrijk?

‘Dat is een heel oude Franse angst. Mitterand was aanvankelijk tegen de Duitse hereniging, omdat hij bang was dat Duitsland zich steeds meer op het Oosten zou gaan richten’, zegt Baasner. De angst is niet ongegrond, vindt hij. Berlijn ligt in het Oosten, de Poolse grens is maar een uurtje rijden. Jonge politici hebben niet meer de vanzelfsprekende binding met West-Europa die oudere generaties hadden, generaties die opgroeiden in het vroegere West-Duitsland.

Moreel gezag

‘Toch ben ik niet overtuigd door de mensen die zeggen dat het zwaartepunt van de EU naar Oost-Europa verschuift’, zegt de Franse oud-ambassadeur Pierre Sellal.

Polen en de Baltische landen hebben aan moreel gezag gewonnen omdat zij gelijk hebben gekregen met hun waarschuwing voor Rusland. Maar de Baltische landen zijn klein en Polen is zwak in de Europese politiek, zeker als het geleid wordt door een populistische regering die de rechtsstaat aantast en de confrontatie met Duitsland zoekt door herstelbetalingen voor de Tweede Wereldoorlog te eisen.

‘Er is geen realistisch alternatief voor de Frans-Duitse as’, zegt Frank Baasner. Van oudsher hebben beide landen echter een verschillend beeld van Europa. President De Gaulle zag de Europese samenwerking als een manier om de macht van Frankrijk in de wereld te vergroten, en autonomie ten opzichte van de Verenigde Staten te verwerven. ‘Europa is voor Frankrijk het middel om weer te worden wat het sinds Waterloo niet meer is: de eerste van de wereld’, zei De Gaulle tegen zijn minister Alain Peyrefitte.

Duitsland had na 1945 geen geopolitieke ambities meer. Het werd een commerciële veroveraar, die zijn eer niet meer zocht op het slagveld, maar op de wereldmarkt. Voor zijn defensie vertrouwde het graag op de Amerikanen. De blik van Frankrijk op Europa was primair politiek, die van Duitsland vooral economisch.

Dezelfde zorgen, dezelfde doelen

Maar de hoogtijdagen van globalisering en vrijhandel zijn voorbij. Dwingt de oorlog in Oekraïne Duitsland om op een ‘Franse’ manier naar Europa te kijken? ‘Dat weet ik niet’, zegt Sellal. ‘Het is positief dat de Duitsers beseffen dat het noodzakelijk is om meer te investeren in defensie. Maar zal de EU daarvan profiteren of de Navo? Dat is een open vraag.’

Zestig jaar geleden waren De Gaulle (destijds 72) en Adenauer (84) oude mannen die een oorlog achter zich wilden laten. Zondag zoeken de veel jongere Macron (45) en Scholz (64) naar een antwoord op een nieuwe oorlog in Europa. Allebei zijn ze onzeker over de plaats van hun land in de wereld. Frankrijk dat achterop is geraakt, Duitsland dat zijn succesvolle exportmodel bedreigd ziet door het wegvallen van goedkoop Russisch gas en de toenemende onzekerheid over de Chinese markt.

Samenwerken is noodzakelijk, maar alle onderlinge verschillen vereisen ‘wil en inspanning’, zegt Sellal: ‘Er is niets spontaans aan. Maar we delen dezelfde zorgen, we werken aan dezelfde doelen. De machinerie is weer op gang gekomen.’