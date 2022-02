De foute vader van Máxima mocht niet op het koninklijk huwelijk komen, haar nog foutere Padre wel

Máxima Zorreguieta en, toen nog, prins Willem-Alexander worden toegesproken door priester Rafael Braun tijdens de huwelijksvoltrekking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Beeld Ed Oudenaarden / ANP

Het huwelijk van prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta op 2 februari 2002 was de kroon op de carrière van Wim Kok; een paar maanden later trad hij af. Van alle politieke knopen die hij in zijn loopbaan moest ontwarren, was dit de lastigste. De documentaireserie Een porseleinen huwelijk van BNNVara liet deze week zien hoe weerbarstig Jorge Zorreguieta was en hoe eigengereid het koningshuis, en hoe dicht langs de afgrond het koningschap van Willem-Alexander is gegaan.

Maar de episode van Padre Braun bleef onvermeld. Terwijl die de moeite van het herinneren waard is.

Toen het parlement op 3 juli 2001 toestemming gaf voor het koninklijk huwelijk, was voor Kok de zaak klaar. Hij had het schip de haven ingeloodst. Daarbij was hij getuige van het verdriet van Máxima, die ontroostbaar was geweest. Nu kwam het erop aan een waardig, groots feest te organiseren. Over de junta van Jorge Videla, diens aanhangers, adjudanten en ideologen wilde hij het niet meer hebben.

De huwelijksdienst in de Nieuwe Kerk zou hervormd zijn. De katholieke Máxima gaf aan dat ze het belangrijk vond haar eigen cultuur in te brengen, ‘iets van thuis’. Zij had al het grootste offer gebracht, iedereen was haar graag ter wille. Máxima stelde voor de dierbare familievriend Rafael Braun, beter bekend als Padre Braun, een rol te geven in de protestantse kerk.

De familie Braun is een van de rijkste en machtigste van Argentinië. Generaties terug werd in Patagonië begonnen met schapen, hun handel van kruidenierszaak uitgebreid naar passagiersschepen, elektriciteit, banken, vleesexport en supermarktketens tot een immens zakenimperium. Op hun country club Los Pingüinos, 100 hectare park met villa’s, vakantiehuizen, polovelden, paardenstallen, restaurants, golfbaan, tennisbanen en zwembaden, bracht Máxima menig weekend door in een huis van de Brauns.

Zoals in Argentinië grootgrondbezitters eeuwen het land regeerden, zo zitten politiek en bestuur vol met Brauns. De machtigste man achter de vorige president was Marcos Peña, neef van Braun en de zoon van een van de beste vriendinnen van Máxima’s moeder.

Invloedrijke positie

Tijdens de junta van Videla had Padre Braun een invloedrijke positie. Acht maanden na de coup van 1976 werd de hoogleraar theologie hoofdredacteur van het katholieke tijdschrift Criterio. Het is in het traditionele, streng katholieke Argentinië moeilijk de rol van de kerk te overschatten: grootgrondbezitters, militairen en kerk vormden een hechte trojka. Jorge Videla was het kopstuk van een zeer conservatief katholiek regime. Een dat bij grote beslissingen ook naar de clerus keek. En Criterio was toonaangevend.

In zijn hoofdredactioneel commentaar liet de nieuwe chef zien waar het blad voor stond. Veelzeggend is de zaak van de ontvoerde Franse nonnen. Kort voordat Rafael Braun aantrad, werden in december 1977 in Buenos Aires twee Franse nonnen opgepakt. Ze hadden in een kerk een bijeenkomst georganiseerd met familieleden van vermisten. Een knokploeg van de marine viel de kerk binnen. De twee zusters werden in een detentiecentrum gefolterd en daarna ‘op transport gesteld’. Dat was meestal: levend uit een vliegtuig in de oceaan gegooid.

Nu zelfs buitenlandse religieuzen slachtoffer werden van het regime, ontstond opnieuw grote ophef bij internationale mensenrechtenorganisaties. In buurland Chili steunde de katholieke kerk de slachtoffers van Pinochet. De Argentijnse kerk zweeg over de vermoorde nonnen. Ook Criterio repte er niet over. Totdat de aartsbisschop van Parijs uit protest een verzoek van de Argentijnse ambassade weigerde. Hij wilde geen mis lezen voor het Argentijnse diplomatenkorps.

Op 9 maart 1978 hekelde Braun Frankrijks ‘verziekte klimaat’, dat was ‘vergiftigd door de linkse propaganda’. Volgens Braun kon geen enkele regering ‘verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat in het land gebeurt’. En dus was het onjuist van de Parijse aartsbisschop om ‘de Argentijnse regering moreel te straffen voor gebeurtenissen, waarvoor geen daders zijn aan te wijzen’.

Mensenrechtenschendingen

Het bezoek aan Argentinië van de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie in 1979 veroorzaakte zoveel ophef dat alle kranten mensenrechtenschendingen benoemden, inclusief Criterio. Braun begroef de staatsterreur onder de lawine aan geweld die Argentinië al tien jaar teisterde: ‘ontvoeringen, aanslagen, folteringen, kwellingen, verdwijningen, in vuurgevecht omgekomenen…’ Zelfs een aartsconservatieve krant als La Prensa publiceerde een lijst met namen van vermisten. Braun niet. In plaats van de ontvoerders, folteraars en moordenaars, klaagde Rafael Braun de critici van het regime aan.

Aangezien de tegenstanders van de dictatuur in Argentinië gevangen waren gezet of vermoord, kwamen getuigenissen van de misdaden uit Amerika en Europa. De commentaren van Braun haalden jarenlang fel uit naar president Carter en Europese mensenrechtenorganisaties. Er werd ‘een campagne gevoerd tegen ons land waarachter verre van schone belangen schuilgaan’. Op 9 augustus 1979 verwoordde hij zijn eigen opdracht: ‘Het verslaan van de terroristische guerrilla is niet alleen te danken aan doeltreffende repressieve actie, maar ook aan de verantwoordelijke houding van de pers, die altijd met vreedzame wapens bepaalde individuen heeft bestreden die nu vanuit het buitenland delicten blijven ophemelen.’

Ook toen in 1984 de democratische regering van president Alfonsín een waarheidscommissie instelde en het rapport Nunca Más verscheen, nam Padre Braun geen afstand van de militaire dictatuur. Bij het Wilson Center in Washington publiceerde hij datzelfde jaar een essay waarin hij stelde dat mensenrechten een nationale aangelegenheid zijn. En had Amerika soms geen misdaden gepleegd in Vietnam? Later, in 2003, fulmineerde Braun in de belangrijkste conservatieve krant La Nación tegen Spanje, dat om uitlevering van Argentijnse mensenrechtenschenders had gevraagd. Hij bekritiseerde de ‘linkse ideeën’ over berechting van militairen. Die waren slechts ‘standpunten’ en ‘meningen’.

Bijbelstudie bij ‘Raffy’

Het is niet vreemd dat Máxima om Padre Braun vroeg, toen ze zocht naar een katholiek element in haar trouwdienst. Ze kende ‘Raffy’ al haar hele leven. Brauns neven Tomás en Ignacio Peña waren goede studievrienden. Samen bezochten zij Braun voor catechese. Onder leiding van de theologieprofessor deden ze aan bijbelstudie en discussieerden ze over maatschappelijke kwesties. Zo was Braun Máxima’s leraar en een goede vriend van haar ouders.

Gezien de Argentijnse geschiedenis is het aannemelijk dat Koks ministerie van Algemene Zaken daarop de antecedenten van Rafael Braun controleerde. Dan zou de status van Padre Braun snel duidelijk zijn geweest: belangrijk katholiek ideoloog van het Videla-regime. Desalniettemin kreeg Rafael Braun het grootste podium van de dag: hij stond naast dominee Carel ter Linden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Kort voor het huwelijk, in januari 2002, verscheen in Vrij Nederland een uitgebreid artikel van Latijns-Amerikacorrespondent Jan Thielen, de enige journalist die Jorge Zorreguieta uitgebreid interviewde. Thielen had in de archieven van Criterio de commentaren van Braun gevonden en publiceerde een bloemlezing – bovenstaande passages uit Criterio zijn door Thielen vertaald. Daarin wordt duidelijk dat er een verschil was tussen de vrienden Jorge Zorreguieta en Rafael Braun. Zorreguieta heeft altijd beweerd niets te hebben geweten van mensenrechtenschendingen. Braun wist ervan, en gaf een rechtvaardiging.

In ‘Het gesprek met de Minister-President’ van 25 januari 2002 reageert Wim Kok op het Vrij Nederland-artikel: ‘Ik vind dat we het Máxima wel heel erg moeilijk maken door dit steeds van negatieve publiciteit te voorzien, omdat er zogenaamd iets met al die mensen zou zijn.’ En: ‘Het is natuurlijk zo dat publiciteit wil scoren. Het verkoopt ook weer lekker, het zendt ook weer lekker uit op de Journaals.’ Waarmee Kok – waarschijnlijk zonder het te weten – hetzelfde argument gebruikte als Braun tegen de pers die schreef over foltering en moord.

Interviewer Wouke van Scherrenburg vroeg nog of de gasten voor het huwelijk waren gescreend? Kok: ‘Ze waren geen lid van het Videla-regime.’ Daarmee was de kous af. Het moest ‘menselijk blijven’. Met politiek handwerk had de premier dit huwelijk mogelijk gemaakt. In de morele of ethische geschiktheid van een van de belangrijkste gasten bleek hij niet meer geïnteresseerd.

*Over de recente geschiedenis van Argentinië schreef Marcia Luyten ‘Moederland, De jonge jaren van Máxima Zorreguieta’