De FNV stemt in met het pensioenakkoord: ‘Het is allemaal ingewikkeld geworden’

Beeld Rebecca Fertinel

Remko Nods, 64 jaar, vervroegd gepensioneerd, Hoorn

“Ik ben blij dat de FNV het pensioenakkoord heeft aangenomen. Als de leden niet hadden ingestemd, dan zou er een flinke korting dreigen op mijn pensioen. De verlaging van de AOW leeftijd zal dan ook niet doorgaan. Tenminste, daar werd wel mee gedreigd, door minister Koolmees. Ik ben 64 jaar en daarmee niet AOW gerechtigd. Aangezien het ledenparlement wel heeft ingestemd met het pensioenakkoord, krijg ik mijn AOW zes maanden eerder dan aanvankelijk de bedoeling zou zijn. Dat is voor mij heel voordelig. Mijn pensioen wordt dan verhoogd, maar ook de belastingen op mijn huidige pensioenuitkering worden aanzienlijk lager. Alles bij elkaar scheelt dat me zo een 1200 euro netto per maand. Dus voor mij is het wel belangrijk dat het pensioenakkoord is goedgekeurd. Eerlijk gezegd zijn er zo veel losse eindjes, waardoor ik niet weet hoe het zal uitpakken. Ik ben heel blij dat ik niet in de schoenen stond van de FNV-leden. Ze moesten stemmen over iets waarvan ze niet kunnen weten wat de voor- en nadelen zullen worden. In grote lijnen wordt geschetst dat iedereen erop vooruit gaat. Dat lijkt me eigenlijk uitgesloten. Zeker onder deze omstandigheden, als je kijkt naar de financiële markten. Het is allemaal ingewikkeld geworden. Dat maakt de mensen die daarover moesten stemmen onzeker, want die worden door hun achterban daarop afgerekend. Als het fout loopt, dan krijg je als lid van het FNV-parlement toch de schuld daarvan.’

Elske de Vries-Jonker, 75 jaar, gepensioneerd, Harderwijk

‘Ik volg al het nieuws over de pensioenfondsen, maar het nieuwe pensioenakkoord begrijp ik niet goed. Voor zover ik het heb begrepen zal er geen compensatie plaatsvinden voor ouderen die al met pensioen zijn. Jarenlang wordt een beeld geschetst van rijke ouderen die zeuren. Ons werd een waardevast pensioen beloofd. Na elf jaar pensioen zonder indexatie loop ik ruim 20% achter op de prijsontwikkeling. Dat stond in mijn pensioenoverzicht van het ABP. Dat nieuwe pensioenstelsel wordt afhankelijker van beleggingen en beurzen. Als die goed draaien, dan krijgen we indexering. Nu ben ik bijna 76 jaar. Het nieuwe stelsel gaat pas in 2026 in. Tegen die tijd is het merendeel van de gepensioneerden al in de 80 en lopen we waarschijnlijk 30% achter qua koopkracht. Dan is het nog maar de vraag hoe de beurzen ervoor zullen staan. Als je nu kijkt naar de financiële markten, dan valt het tegen. Het wordt dus gokken met dat zogenoemde casinopensioen. En laten we niet vergeten dat je al blij mag zijn als je over zes jaar nog leeft. Minister Koolmees dreigde om eind dit jaar te korten op de pensioenen, als de FNV niet had ingestemd met het pensioenakkoord. Dan moesten de gepensioneerden dat weer inleveren. Is dat geen chantage? Het is onacceptabel dat er totaal geen verduidelijking was naar de gepensioneerden. Een soort vakbond parlement moest bepalen of ik als gepensioneerde hiermee moet instemmen? Laat ik even eerlijk zijn, ik heb genoten van een nogal redelijke opleiding, maar ik begrijp niets van dit akkoord. Hoe leg je dit uit aan degenen die zich niet hierin verdiept hebben en straks een lager inkomen ontvangen?’

Daniel Rommens -pensioenakkoord. Amsterdam 3 juli 2020. Beeld Sabine van Wechem

Daniël Rommens, 36 jaar, redacteur bij HvanA.nl, Amsterdam

‘Vandaag heb ik goed nieuws te horen gekregen, want ik was voor het nieuwe pensioenakkoord. Binnen het huidige stelsel heb ik pas op mijn 69e recht op AOW. Ik denk soms dat ik zelf maar moet sparen voor mijn oude dag. Het is wel lastig om te voorspellen wat er over zo een lange tijd zal gebeuren. Wat ik wel weet is dat het huidige pensioenstelsel niet houdbaar is. Het is een aantal decennia geleden ontworpen, maar het leven is nu anders, de samenleving is anders en de samenstelling van onze bevolking is ook anders. Er zijn nu veel meer ouderen. In de zorg kraakt het van de overbelasting en dat geldt dus ook voor het huidige pensioenstelsel. Vele ouderen - die nu pensioen hebben - zitten heel erg in diep in de discussie over het nieuwe pensioenakkoord en pleiten: ‘wij hebben zo veel bijgedragen en nu wordt ons geld gepakt.’ Maar als je het houdt zoals het nu is, dan moeten een hele hoop mensen van mijn leeftijd buitensporig veel bijdragen. Door vergrijzing is er namelijk een grote groep mensen die pensioengerechtigd zijn. Het systeem moet hoe dan ook een keer veranderen. Dus dan maar liever nu, met goede afspraken. Dat is beter dan dat we het erop aan laten komen en wij straks helemaal zonder oudedagsvoorziening zitten.’