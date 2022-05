De Florence Nightingale van de Filipijnen probeert te redden wat er te redden valt onder keiharde Duterte

Beeld Javier Muñoz

Dit dreigt een nogal saai artikel te worden. Over Leni Robredo, kandidaat bij de presidentsverkiezingen maandag in de Filipijnen, valt namelijk in het geheel niets negatiefs te zeggen, ook niet op het tweede gezicht. Voor wat kruiden in de journalistieke saus heb je toch al snel een schandaal nodig, een toefje corruptie, twee theelepels politieke blunders of een faux pas op het persoonlijke vlak. Daarmee ‘trek je de lezer het verhaal in’, zoals de eindredactie van de Volkskrant dat oneerbiedig pleegt te noemen, maar helaas: de 56-jarige Robredo is een door en door fatsoenlijk persoon.

Op het internet zijn over haar slechts lovenswaardige feiten en gunstige beschouwingen te vinden, en ook gesprekken met Filipijnen-deskundigen bevestigen de indruk dat we hier te maken hebben met de Florence Nightingale van de Oost-Aziatische politiek.

Dit in flagrante tegenstelling tot haar tegenkandidaat, de 64-jarige Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos jr. Ja, inderdaad, Marcos. De zoon van de man die als dictator ruim twintig jaar lang grossierde in mensenrechtenschendingen en als belichaming van het begrip ‘crony kapitalisme’ buitensporig zijn zakken vulde, tot een volksopstand een eind maakte aan zijn bewind.

Ferdinand en zijn echtgenote Imelda zijn de houders van het Guinness World Record grootste greep uit een staatskas. Bij hun overhaaste vlucht in februari 1986 in een Amerikaanse legerhelikopter (ter beschikking gesteld door hun vriend Ronald Reagan), zouden ze 10 miljard dollar hebben veiliggesteld. Tot mondiale hilariteit werden in het presidentieel paleis vervolgens 2.700 paar schoenen aangetroffen in de inloopkast van de first lady.

Persbureau Reuters meldde deze week dat Bongbong Marcos zijn presidentschap vooral lijkt te willen gebruiken om die 10 miljard aan familiekapitaal veilig te stellen tegen de grijpgrage klauwen van anticorruptie-organen.

Zo’n boef dus.

Nee, dan Robredo. De jurist en econoom was actief in de sociale advocatuur, hielp jongeren op weg op de arbeidsmarkt, voorzag vrouwen op het platteland van microkrediet en diende als parlementslid een lange reeks sociale wetsontwerpen in.

Sinds 2016 dient ze als vicepresident onder president Rodrigo Duterte. Een feit dat toelichting verdient, want Duterte staat bekend als een keiharde heerser, die in zijn strijd tegen drugs niet op een onschuldig mensenleven meer of minder kijkt. In de Filipijnen worden de president en de vicepresident apart van elkaar gekozen. In feite is Robredo als vicepresident de leider van de oppositie tegen Duterte. Haar eigen staatsbudget gebruikte ze om op sociaal gebied de gaten te dichten die de president liet vallen, vooral inzake armoedebestrijding. Ook corrigeerde zij Dutertes maffe coronabeleid en kwam ze op voor de mensenrechten.

Goed, als wij de Filipijnse kiezer waren, zouden we het dus wel weten maandag: Leni Robredo krijgt onze stem.

Helaas denkt de Filipijnse kiezer daar zelf anders over. Marcos jr. maakt de grootste kans te winnen. Of maakte? In februari stond hij in de peilingen op 60 procent, Robredo op 15 procent. Sindsdien, echter, is ‘Leni’, zoals zij wordt aangeduid, bezig aan een miraculeuze opmars. Haar verkiezingsbijeenkomsten trekken steeds grotere menigten. Twee weken geleden kwamen in de hoofdstad Manilla bijna een half miljoen mensen op de been. ‘Dat hebben we hier nog nooit meegemaakt!’, zegt advocaat Carlos Condé van Human Rights Watch, die erbij was.

De energie van haar campagne komt van een grote schare jonge vrijwilligers, veelal studenten. Die trekken van deur tot deur, ook op het platteland en in de sloppenwijken van Manilla. Dat kan de kandidaat goed gebruiken, want wat haar parten speelt, is haar imago als lid van de stedelijke elite. ‘Geel’, heet dat in de Filipijnen, de lokale variant van ‘grachtengordel’. Niet voor niets heeft zij roze als campagnekleur gekozen.