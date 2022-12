De filiaalhouder deed zijn best, maar mijn vriendin ging niet toegeven, dat voelde iedereen

Voor wie kies je, voor wie ben je en wie geef je gelijk, vroeg ik me af, als je vriendin aan de balie van de supermarkt om 2,50 euro ruzie staat te maken met de filiaalhouder, en je houdt natuurlijk veel van je vriendin, maar je bent ook de zoon van Blokker-winkeliers, zodat je bent uitgerust met een bijna ingeboren weerzin tegen boze, ontevreden klanten.

De filiaalhouder herhaalde dat er niet tegen haar gezegd had mogen worden dat het versturen van het pakketje 4 euro kostte, want het was 6,50 euro – onze fout, zei hij, sorry. En ik wil niet zeggen dat het komt doordat mijn vriendin Duits is, laat staan een prinzipienreiter, maar een afspraak is voor haar gewoon ontzettend belangrijk. Dus hield ze vol. Jullie fout, zei ze. Dus moeten jullie het ook oplossen.

Mijn vader gaf ontevreden klanten altijd meteen gelijk, zonder discussie. Ook als ze ‘nooit gebruikte’ pannen terugbrachten waar de doperwten nog in zaten, kregen ze hun geld terug. Ontevredenheid is duur, zei hij, daar kun je niet tegenop adverteren. Dus normaal gesproken had ik dan ook tegen de filiaalhouder gezegd: trek je er maar niks van aan, hoor. Dit doet ze thuis ook. Goed dat er eindelijk eens iemand wat van zegt.

Maar ik ken het hart van mijn lieve afspraken-amazone. Ze was precies te werk gegaan. Vooraf speciaal naar de supermarkt gelopen om te informeren naar de kosten, het bedragje doorberekend aan de ontvanger en alles netjes ingepakt. Als ze quitte speelde, was het een leuke transactie. Moest er geld bij, niet. De filiaalhouder zat aan haar plezier – een domein, dat vond ik ook, waaruit hij met zijn lange, gierige vingertjes weg moest blijven.

En de filiaalhouder – ik weet het niet. Iedere herfst opnieuw weigert hij me bockbier te verkopen, mijn lievelings, al vraag ik het nog zo lief en staat het gewoon in het magazijn. Want eerst wil hij van zijn lentebock af. Voordat het allerlaatste flesje lentebock is verkocht, komt het herfstbock niet in de winkel – wat lang duurt, meestal tot voorbij de jaarwisseling, ver in het nieuwe jaar, als je zin in lentebock begint te krijgen.

De filiaalhouder deed zijn best, maar mijn vriendin ging niet toegeven, dat voelde iedereen: deze kaken hadden gehapt, die kreeg je alleen nog met geweld van je been. Geef mevrouw het geld maar terug, zei hij, snuivend – zijn woorden rolden als muntjes over de toonbank; zo graag zag hij ons rapen.

Ik ging naast mijn vriendin staan, een hand op de balie, en probeerde de filiaalhouder af te leiden door hem afwisselend vuil en vriendelijk aan te kijken, zodat hij weinig tijd overhield om op de vingers van mijn vriendin neer te kijken, terwijl ze bezig was de overwinning muntje voor muntje in haar portemonnee te stoppen.

Vol trots en schaamte verlieten we de supermarkt. Thuis dronken we er een stil bockje op.