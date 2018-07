De Fifa is het zat: het WK voetbal moet minder seksistisch in beeld

Ze zijn opvallend zichtbaar dit WK voetbal in Rusland: vrouwen. Neem het recordaantal van 44 vrouwelijke verslaggevers, onder wie de eerste vrouwelijke WK-commentatoren Vicki Sparks (voor de BBC) en Claudia Neumann (Duitse ZDF). Of de duizenden Iraanse vrouwen die voor het eerst sinds de islamitische revolutie van 1979 uit hun dak mochten gaan op de tribunes tijdens de groepswedstrijd tegen Spanje. Maar voetbalkijkers waren de afgelopen weken vooral getuige van televisie-close-ups van gillende, lachende, huilende en vrijwel altijd weer jonge mooie vrouwen in voetbaloutfits.

Tijdens de openingswedstrijd van het WK bleek Natalja Nemtsjinova met haar blonde haren, gouden kroon en Russische vlaggetjes een geliefd doelwit voor cameramannen en fotografen. Beelden van de jonge Russin gingen de wereld over om verhalen over het voetbaltoernooi in Rusland te illustreren. Foto Getty

Tot grote ergernis van Federico Addiechi, diversiteitsdirecteur van de wereldvoetbalbond Fifa, die niet te spreken is over deze zogenoemde ‘honey shots’. Addiechi heeft omroepen daarom opgeroepen te stoppen met het inzoomen op ‘lekkere vrouwen’. Tegen de Britse BBC heeft Addiechi laten weten dat het niet filmen van jonge en sexy vrouwen in het publiek ook deel gaat uitmaken van het officiële beleid van de Fifa. ‘We zijn niet van plan een harde campagne te voeren, maar willen wel optreden waar het fout loopt.’

De Argentijnse Fifa-bons is niet de enige die kritiek heeft op de vele cameramannen in Russische stadions die net iets te lang bij jonge mooie vrouwen op de tribunes blijven hangen. Ook vrouwenorganisaties ergeren zich het hele WK al aan de ‘seksistische en stereotiepe beelden van vrouwen als louter voetbalversiering’. Ook hekelen ze de vele Twitter-accounts waarop gebruikers rapportcijfers en erotisch getinte commentaren wijden aan vrouwelijke voetbalfans in Rusland.

Fotopersbureau Getty Images kreeg eerder dit voetbaltoernooi al flink de wind van voren. Getty publiceerde een speciale fotoserie van de meest sexy supporters van het WK. Opmerkelijk aan de selectie van ‘The Sexiest Fans’: er zat geen enkele man tussen en bestond louter uit jonge mooie vrouwen met weinig of te strakke kleding. Het fotopersbureau bood op sociale media duizendmaal excuses aan en verwijderde de gehele fotoserie.

Een cameraman aan het werk tijdens het WK voetbal in Rusland. Foto AFP

De misstap van Getty was volgens anti-discriminatiegroep Fare slechts een van de vele voorbeelden dit WK van seksisme, dat volgens de organisatie een nog groter probleem in Rusland is dan de vooraf zo gevreesde homohaat, rellen en racisme tussen voetbalhooligans. De sfeer in de stadions is juist uitgelaten, klachten over racisme zijn er nauwelijks. Wel zijn er volgens Fare minstens 300 vrouwen, vaak van Russische komaf, lastiggevallen op straat door mannelijke voetbalfans. Ook de vrouwelijke verslaggevers Júlia Guimarães en Julieth Gonzalez Theran werden live tijdens hun uitzending het slachtoffer van ongewenste intimiteiten,

Daarnaast wijst de anti-discriminatiegroep op de publicaties in wereldwijde media over Russische vrouwen als ‘Slavische godinnen’, de smakeloze reclamecampagne van de Russische Burger King waarin vrouwen kans maakten op levenslang gratis hamburgers als ze zwanger raakten van een WK-voetballer, en het ontbreken van vrouwelijke scheidsrechters, grensrechters en zelfs stadionspeakers op het toernooi in Rusland.

Kleine troost: zondag zal tijdens de WK-finale in Moskou een rol zijn weggelegd voor twee vrouwen die de verrassende finalist Kroatië een warm hart toedragen: de Kroatische president Kolinda Grabar-Kitarovic op de eretribune en Iva Olivari, de manager van de Kroatische voetbalploeg, op de reservebank bij de voetballers. Beiden zullen ongetwijfeld geen bezwaar hebben om juichend in beeld te komen tijdens het finaleduel tegen Frankrijk.