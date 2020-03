De familie De Bree wil van thuisblijven een waardevolle herinnering maken

De familie De Bree speelt een potje voetbal in de speeltuin. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De familie De Bree belegt maandagavond in een doorzonwoning nabij Utrecht een huisvergadering: hoe gaan we het met z’n allen aanpakken in deze verwarrende, hectische tijden van thuiswerk en thuisonderwijs? Ieder gezinslid mag ideeën opperen, wat in dit geval een nogal uiteenlopend pakket wensen kan opleveren.

Er wordt, tel maar even mee, rekening gehouden met: Rick (18), hbo-student sociale studies, Tijn (16), mbo-student onderwijsassistent, Coen (13), vwo-leerling, Tim (9), groepzesser, en pleegzoon Demy (4), kleuterklasser. Aan vader Dirk (41), predikant en leraar op de Christelijke Hogeschool Ede, en moeder Willina (41), ook werkzaam op de hogeschool, de taak alles in goede banen te leiden.

In heel Nederland zitten de komende weken ouders en hun kinderen op elkaars lip, maar er zullen weinig gezinnen zijn waar vijf jongens, in totaal verschillende leeftijden, onder één dak het met elkaar moeten uithouden. Via fitnessvideo’s op YouTube blazen ze met z’n allen stoom af.

‘Wij zijn een soort aliens’, zegt vader Dirk. ‘We kregen heel jong kinderen.’

De jongens vallen in twee groepen uiteen: de ‘ouderen’ en de ‘jongeren’. De 13-jarige Coen zit er lastig tussenin. In het gezin De Bree houden ze zich tamelijk strikt aan de leeftijdsrestricties van films en videospellen. ‘De oudste twee mogen ’s avonds 18+-games spelen, zoals Call of Duty. Maar Coen is dan nog wakker en ziet de spellen. Leg dat maar eens uit.’

Lekker vrij

Toen zondagmiddag in huize De Bree het nieuws landde dat de scholen gingen sluiten, was de eerste reactie: wat leuk, we zijn vrij! Al snel daarna kwam het besef: drie weken zonder vriendjes is best wel lang. En Tim realiseerde zich dat hij eind maart 10 wordt. Kon hij nog zijn verjaardag vieren met vrienden? Helaas.

Coen zei zondagmiddag: ‘Dit ga ik mijn hele leven onthouden.’ Precies daarom proberen Dirk en Willina er ook een leuke herinnering van te maken, niet dat je achteraf bedenkt: we hebben alleen maar gegamed. Het idee is om een dagboek bij te houden, misschien in de vorm van een vlog.

Ze voeren veel gesprekken over wat er nou eigenlijk gaande is, vooral de 9-jarige trekt het zich erg aan. Waarom sluiten de scholen nu opeens wel? Hè, nu is er opeens ook een 16-jarige jongen ziek in Breda. Kinderen waren toch veilig? Zondagavond tijdens het Jeugdjournaal zei Tim: ‘Zet het maar uit, nu ben ik het zat.’

Aan het ontbijt de volgende ochtend overheerste een onwerkelijk gevoel. ‘Wat gek, ik hoef niet naar school’, zei Tim. Pleegzoon Demy (niet zijn echte naam) besloot Dirk en Willina meester en juf te noemen. ‘Meester, mag ik plassen?’ Hij begon een blokkentoren te bouwen terwijl de 9-jarige Tim met propjes schoot en spelling oefende op de computer.

Puber Coen vroeg zich hardop af wat hij moest doen. ‘O ja, dat staat in mijn agenda.’ Hij ging aan de slag met wiskunde en aardrijkskunde. Voor hij verder ging, wilde Coen nog even duidelijke voorwaarden bedingen: ‘Ben ik om één uur uit of om twaalf uur?’

Vakkenvuller

Ondertussen lagen de twee oudsten, natuurlijk, nog in bed. Tijn werkt naast zijn studie als vakkenvuller bij Albert Heijn en kreeg vorig weekend te horen dat hij had gewerkt met een collega die nu besmet is. Gelukkig voelt het hele gezin zich goed. Dirk: ‘Maar bij elk kuchje denk je wel: het zal toch niet?’

Vader Dirk organiseerde ook een ‘tien uurtje’, het vaste moment op school dat de kinderen iets mogen drinken en een koekje krijgen. Daarna probeerde hij zelf aan het werk te gaan. Probeerde, ja. Meer dan wat mailtjes versturen lukte niet. Het valt nog mee dat zijn werk bij de hogeschool deels stil ligt.

Als predikant bij De Nieuwe Kerk in Utrecht bereidt hij wel een toespraak voor de zondagsdienst voor, al is er geen fysieke bijeenkomst, Dirk zal preken via de livestream. Normaal gesproken zitten er vijfhonderd man in de kerk, nu is hij benieuwd hoeveel mensen online inschakelen.

Op maandagmiddag kwam hij terug van een klein overleg in de kerk en keek door het raam naar ‘de bende’ in zijn huis. Coen speelde piano, Tijn zat op zijn telefoon, Demy at een appel en Tim had een hut gebouwd van kleden over stoelen. Moeder Willina gebaarde dat het hoog tijd werd dat Dirk haar afloste.