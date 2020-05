De fabriek als besmettingshaard: een hoofdpijndossier voor GGD's

Arbeidsmigranten verlaten in een busje het slachthuis van Vion in Groenlo. Beeld ANP

Tolken helpen de GGD-medewerkers bij deze contactonderzoeken. De meeste werknemers van het vleesverwerkingsbedrijf zijn Roemeens. Veel van hen wonen in Duitsland; de Nederlandse en Duitse autoriteiten werken samen.

Uit een steekproef eerder deze maand bleken ruim veertig medewerkers van deze productielocatie van het vleesverwerkingsbedrijf Vion besmet met corona. Alle medewerkers kregen toen de opdracht twee weken in quarantaine te gaan. Daarop besloot de GGD Noord- en Oost-Gelderland alle werknemers te testen. Van degenen die besmet zijn, moeten ook hun huisgenoten in quarantaine.

Dat is nu het beleid. De GGD’s testen meer en traceren de nauwe contacten van iedereen die besmet blijkt. Om het aantal besmettingen in Nederland op het huidige lage peil te houden, is het noodzakelijk zo de verdere verspreiding van het virus meteen in te dammen.

Dat is op zich al een klus bij een dergelijke grootschalige besmetting, maar nog lastiger als deze arbeidsmigranten treft, blijkt in Groenlo. 25 werknemers zijn nog niet getest omdat ze niet kwamen opdagen, en van vijf medewerkers ontbreken de gegevens. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft Vion een ultimatum gesteld de ontbrekende gegevens te overleggen.

Hoofdpijndossier

‘Een enorm complexe en zware klus voor de GGD, een hoofdpijndossier’, reageert epidemioloog Arnold Bosman. ‘Zij moeten manoeuvreren onder tijdsdruk, en ook bedrijfsgevoelige informatie vergaren over de werknemers. Er zijn cultuurverschillen. Deze mensen hebben niet elke avond naar het journaal gekeken. Misschien hebben ze geen inkomsten als ze niet werken, of raken ze meteen hun huisvesting kwijt. Je zult moeten uitleggen wat het belang is van in quarantaine gaan. En ook kijken of daarvoor praktische belemmeringen zijn.’

Duidelijk is in elk geval dat de GGD er bovenop zit, zegt Christian Hoebe, hoofd infectieziekten bij de GGD Zuid-Limburg en hoogleraar infectieziektenbestrijding. Hoebe vindt niet dat deze casus een testcase is voor de effectiviteit van de contactonderzoeken. ‘Dit is een uitzonderlijke situatie, met kwetsbare arbeidsmigranten en een taalbarrière.’

De vraag is of het honderd procent gaat lukken iedereen uit deze groep in quarantaine te houden, vervolgt Hoebe. ‘Normaal gesproken weten de contactonderzoekers waar iemand woont en bespreken ze de maatregelen in het Nederlands.’

Besmettingshaarden

Besmettingshaarden zullen de komende tijd vaker opduiken, daar gaan de deskundigen van uit. In de regio van Hoebe kwam vorige week de eerste besmetting op een school aan het licht. In Duitsland raakten een kleine twintig bezoekers van een feest in een restaurant besmet, waar de versoepeling van de maatregelen werd gevierd.

Bosman kan zich voorstellen dat zulke feestjes ook kunnen plaatsvinden als de Nederlandse horeca op 1 juni opengaat. In zo’n geval is het belangrijk dat alle aanwezigen worden opgespoord en geïsoleerd, en dat van hen de gangen worden nagegaan. Daarvoor moeten de GGD’s alles op alles zetten. ‘Want anders gaan die besmette knikkertjes weer tegen andere knikkertjes aanbotsen en dan breidt de besmetting zich uit.’

Het zou volgens Bosman al helpen als alle bezoekers hun naam op de lijst zetten. ‘Dan weet je meteen wie er in quarantaine moet na een besmetting in een bar. ‘Maar in Nederland is men huiverig voor zulke registratie.’

Lockdownfeestjes zijn zeker niet de bedoeling, zegt Hoebe. Hij is voorzichtig optimistisch. ‘Er is hier en daar nonchalance, maar de overgrote meerderheid van de mensen houdt zich aan de coronaregels.’