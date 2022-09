De excentrieke outdoormiljardair die zijn bedrijf niet aan de beurs, maar aan het klimaat geeft

Yvon Chouinard, in zijn huis in Wyoming. Beeld ANP / Zuma Press

Doneren aan goede doelen kent een nieuwe norm. Je kunt als rijke zakenman, vergezeld van mooie woorden over milieu en maatschappelijke waarden, tientallen miljoenen geven. Of zelfs honderden miljoenen, of een miljard. Maar je kunt ook je hele bedrijf weggeven, met een geschatte waarde van 3 miljard dollar, plus alle toekomstige winsten (voor zover die niet worden geherinvesteerd in het bedrijf).

Yvon Chouinard, de 83-jarige oprichter van het outdoormerk Patagonia, deed afgelopen woensdag dat laatste. Hij bracht zijn bijna vijftig jaar oude bedrijf niet naar de beurs, verkocht het niet aan investeerders om nog rijker te worden dan hij al is, maar hij draagt het eigendom over aan een stichting die tegen klimaatverandering moet vechten. Die krijgt hierdoor naar schatting jaarlijks 100 miljoen euro te besteden. ‘In plaats van waarde te onttrekken aan de natuur en die om te zetten in rijkdom, gebruiken we de rijkdom die Patagonia creëert om de bron te beschermen’, zei Chouinard. ‘De aarde is onze enige aandeelhouder.’

Brede lof was zijn deel, in elk geval van iedereen die milieu en maatschappij een warm hart toedraagt. ‘Dit is geen hobby-filantropie, dit is een diepgaande hack van het kapitalisme’, zegt Nina de Korte van kennisorganisatie We Are Stewards.

Steward-ownership

‘Andere miljardairs halen als eigenaar privévermogen uit hun bedrijf en doneren dat aan een goed doel naar keuze. Wat Chouinard hier doet, is zijn bedrijf zo hervormen dat er geen kapitaal meer aan kán worden onttrokken door eigenaren. Of hij dat nou zelf is, zijn kinderen, investeerders of aandeelhouders. Alles gaat naar het klimaat, terwijl Patagonia wel gewoon een commercieel bedrijf blijft.’ Dit model heet ‘steward-ownership’, zegt De Korte, en is in opkomst bij (familie)bedrijven en start-ups die meer willen doen dan alleen geld verdienen.

Wie Yvon Chouinard al langer volgde, kon moeilijk verrast zijn. Als topman tegen wil en dank worstelde hij al zijn hele leven met de combinatie van zakendoen en milieuactivisme. ‘Ik wist niet wat ik met het bedrijf aan moest omdat ik nooit een bedrijf wilde hebben’, zei de Patagonia-oprichter vorige week tegen The New York Times. ‘Ik wilde geen zakenman zijn. Nu kan ik morgen sterven en het bedrijf blijft de komende vijftig jaar het juiste doen, zonder dat ik in de buurt hoef te zijn.’

Bergbeklimmer Chouinard, die een Frans-Canadese vader heeft, verkocht al in 1957 zijn eerste uitrusting. In de jaren zestig woonde hij in Yosemite Valley in Californië in zijn auto en at beschadigde blikjes kattenvoer die hij voor 5 dollarcent kocht. Volgens The New York Times draagt hij nog steeds haveloze oude kleding, rijdt hij een gebutste Subaru en heeft hij twee bescheiden huizen, in Ventura, Californië en Jackson, Wyoming. Een computer of mobiele telefoon bezit Chouinard niet.

Topman tegen wil en dank

In 1973 richtte hij Patagonia op, dat groot zou worden met kleding en spullen voor hikers, skiërs, snowboarders, surfers en klimmers. Het idealistische bedrijf was er onder leiding van Chouinard en zijn vrouw Malinda al snel bij met zaken als biologisch katoen en kinderopvang. Patagonia heeft inmiddels meer dan een miljard dollar omzet, en telt nu 6.300 werknemers in ruim negentig vestigingen. In Nederland heeft het outdoormerk geen eigen winkels. Wel is het Europese hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam.

Op het koopfestijn Black Friday adverteerde het bedrijf met ‘Koop dit jasje niet’. Patagonia probeerde verder de Amerikaanse kledingindustrie biologisch te maken, wat tot hun frustratie niet lukte. In 2016 verscheen het boek Let my People Go Surfing: the Education of a Reluctant Businessman (Laat mijn mensen surfen: de opleiding van een zakenman tegen wil en dank), waarin hij zijn ervaringen in het zakenleven beschreef. Toen zakenblad Forbes zijn vermogen schatte op 1,2 miljard dollar, viel dat volledig verkeerd. ‘Ik was woedend, echt woedend’, zei de Patagonia-oprichter. ‘Ik heb geen miljard op de bank staan. En ik rijd niet in Lexussen.’

De laatste jaren werd Patagonia steeds meer politiek actief. Er werd een rechtszaak aangespannen tegen de regering-Trump om een natuurgebied te behouden. Patagonia staat ook bekend als een van de grootste opkopers van natuurgebieden. De extra 14 miljoen dollar die Chouinard overhield dankzij de belastingverlaging van Trump voor de rijken, ging naar goede doelen. De jaarlijkse 100 miljoen dollar die nu vrijkomt, wordt wat Chouinard betreft vooral ook gebruikt voor politieke beïnvloeding.

Grootste weldoeners

Na de notering op de Forbes-lijst en door de coronapandemie begon Chouinard twee jaar geleden met zijn familie na te denken over wat er met het bedrijf moest gebeuren. ‘Het doel van het bedrijf moest behouden blijven en tegelijk moest er direct en blijvend meer geld naar de strijd tegen klimaatverandering’, zei Ryan Gellert, de ceo van Patagonia. Toen Chouinard begon te dreigen dat hij collega-miljardairs ging bellen om Patagonia te verkopen, wist Gellert dat het menens was.

En zo werd vorige week bekend dat Chouinard nog tijdens zijn leven zijn bedrijf weggeeft om klimaatverandering bestrijden, waarmee de familie in één klap tot de grootste weldoeners van de VS behoort. De Patagonia-oprichter zei tegen de New York Times: ‘Hopelijk leidt dit tot een nieuwe vorm van kapitalisme, eentje die niet eindigt met een paar rijke mensen, en een heleboel arme.’