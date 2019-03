De Europese christen-democraten willen van Orbán af

Daul bevestigde maandagavond dat twaalf partijen uit negen lidstaten willen dat Fidesz uit de EVP wordt gezet. De kwestie wordt op 20 maart door de partijraad van de EVP besproken. Betrokkenen zeggen dat ook de Duitse CDU en CSU Orbán niet langer de hand boven het hoofd willen houden.

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber zal naar verwachting dinsdag bekend maken dat er geen weg terug meer is voor Fidesz en Orbán. Na een weekend met nieuwe zware woorden van Orbáns zijde – hij noemde zijn criticasters zoals CDA-politici ‘nuttige idioten’ voor links – is voor de Duitse CSU’er de maat vol. Daarmee is een meerderheid om Fidesz uit te sluiten – al dan niet tijdelijk – in de partijraad aanwezig. Partijvoorzitter Daul wilde niet vooruit lopen op de uitslag van de partijraad.

Het is voor Weber (en vele andere christen-democratische politici) een dramatische ommezwaai. De systematische ontmanteling afgelopen jaren van de rechtsstaat in Hongarije was veel EVP-leden al een doorn in het oog. Weber verdedigde het Fisdesz-limaatschap van de EVP niettemin met het argument dat hij meer invloed op Orbán zou hebben vanuit de EVP.

Joodse boeman Soros

De recente campagne van Orbán tegen Juncker, was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Op grote billboards worden Juncker en de Amerikaanse filantroop George Soros (de Joodse boeman voor Orbán) samen afgebeeld, met teksten over vermeende geheime Brusselse migratieplannen om het Hongaarse volk kapot te maken.

De Commissie haalde afgelopen dagen hard uit naar deze lastercampagne, ook werd het antisemitisme van Orbán zwaar bekritiseerd. Eerder nam Orbán eurocommissaris Timmermans (volgens de premier een bondgenoot van Soros) en de liberale leider in het Europees Parlement Verhofstadt onder vuur.

Afgelopen weekend eiste Weber excuses van Orbán – ‘genoeg is genoeg’ zei hij in het Duitse weekblad Der Spiegel – wat hij kreeg was het antwoord dat hij omringd is door ‘nuttige idioten’ die erop uit zijn om de EVP te verzwakken door het vertrek van Fidesz en zo de deur voor links in Europa open te zetten. Volgens Orbán pakt hij Soros niet aan omdat die Joods is, maar omdat hij een ‘vertegenwoordiger van het wereldwijde kapitalisme’ is.

Overschaduwen

Het Fidesz-lidmaatschap dreigde hiermee de campagne voor de EVP van Europese verkiezingen in mei compleet te overschaduwen. De EVP staat in de peilingen met ruim 180 zetels ruim aan kop (de sociaal-democraten staan op circa 135 zetels); het vertrek van Fidesz scheelt zo’n dertien zetels. Weber wil als Spitzenkandidat de volgende Europese Commissie leiden.

Op de EVP-partijraad op 20 maart in Brussel zullen ruim 200 partijleden aanwezig zijn. Een gewone meerderheid (helft plus 1) is voldoende om Fidesz eruit te gooien. Het zijn de christen-democratische partijen uit de Benelux, Finland, Litouwen, Griekenland, Portugal, Zweden en (niet-EU-land) Noorwegen die daar nu al op aandringen. Bij welke Europese partij Fidesz zich daarna zal aansluiten, is nog onduidelijk. Orbán zei zaterdag in een interview met Die Welt dat hij geen plan B heeft.