De EU presenteert vandaag richtlijnen over vakanties: dit kunnen we ervan verwachten

Een vrijwel leeg restaurant in Genève, Zwitserland. Zal het toerisme deze zomer nog enigszins aantrekken? Beeld AFP

Wat komen we vandaag te weten over de vakantieperiode van deze zomer?

‘In Nederland bestaat het misverstand dat Brussel gaat afkondigen of we op vakantie mogen. Zo zal het niet gaan. De Europese Commissie zal slechts een aantal aanbevelingen doen in de hoop dat we toch voorzichtig en gecoördineerd naar een soort vakantieseizoen gaan.

‘Ten eerste: Hoe je ervoor kunt zorgen dat hotels, restaurants en toeristische attracties zo veilig mogelijk zijn. Dat gaat over hygiëne en afstand houden. Ten tweede: hoe je het vervoer in bussen, treinen en vliegtuigen organiseert. En ten derde: wat er gebeurt met grenscontroles, de interne Europese grenzen en de buitengrens.

‘Het sluiten van de grenzen verliep rommelig en chaotisch. De Commissie hoopt dat de controles nu geleidelijk en gecoördineerd worden opgeheven. Op al deze punten zal de Commissie criteria formuleren, een soort afvinklijstjes. Het wordt geen one size fits all, omdat er grote verschillen zijn tussen de landen, ook in de mate waarin ze door de pandemie zijn getroffen. Wat in Denemarken kan, zal in Spanje niet mogelijk zijn.’

Waarom doet de Commissie dit? Gezondheidszorg en toerisme zijn nationale bevoegdheden.

‘Toerisme is goed voor 10 procent van het bruto binnenlands product in Europa. In Zuid-Europa is het nog hoger. De Commissie staat onder grote druk van de lidstaten om nog iets van het toeristenseizoen te redden. Ze zal een soort kaart maken waarop te zien is hoe de besmettingsgraad van verschillende landen is, zodat burgers kunnen zien: dat zijn relatief veilige gebieden. Met de criteria van de Commissie kun je ook beoordelen of je hotel, camping of Airbnb aan de eisen voldoet.

‘Maar alles is afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie in de komende maanden. Als het aantal besmettingen weer toeneemt, doordat landen hun maatregelen versoepelen, is er minder mogelijk.’

Er wordt ook gesproken over corridors. Kroatië wil bijvoorbeeld Duitse en Oostenrijkse toeristen, omdat de besmettingsgraad in die landen laag is. Zal dat mogelijk zijn?

‘Ja, dat kan. Op basis van epidemiologische criteria mag een land zeggen: toeristen uit landen met weinig besmettingen zijn welkom, toeristen uit landen met veel besmettingen niet. Ik denk overigens dat er deze zomer veel meer binnenlands toerisme zal zijn dan gebruikelijk. Veel mensen zullen zich afvragen: wil ik wel naar het buitenland? Als ik ziek word, hoe is de zorg dan?’

Sinds begin maart gaat bij de Europese Unie vrijwel alles per telefoon of video. Is er al enig zicht op een terugkeer naar normale omstandigheden?

‘De Europese gebouwen zijn nog steeds vrijwel gesloten. Wel had ik deze week voor het eerst in twee maanden weer een fysieke afspraak, met een ambassadeur. Ik hoop dat het een teken is dat zulke afspraken weer mogelijk worden. En er zijn geluiden dat de volgende Europese top van regeringsleiders toch weer een top wordt waar de leiders elkaar fysiek ontmoeten.

‘Ze moeten het eens worden over de meerjarenbegroting en het herstelplan voor de eurozone. De verschillen zijn groot en dan kun je niet blijven onderhandelen via video. Je moet ook mensen apart kunnen nemen of in kleine groepjes bij elkaar brengen. Dat is moeilijk als je elkaar niet fysiek treft. De grenzen van het onderhandelen via een videoverbinding zijn onderhand bereikt.’

Hoe is het verder in Brussel, dat langzaam uit de lockdown komt?

‘De winkels zijn voorzichtig opengegaan, de scholen ook. In het lager onderwijs mogen alleen de laagste twee klassen en de hoogste klas naar school, tot de zomervakantie. De kinderen worden over verschillende lokalen verdeeld en krijgen tweederde van de tijd les op school. Wat mij verbaast, is dat het onderwijs toch vasthoudt aan vrije dagen met Hemelvaart en Pinksteren, terwijl de kinderen net twee maanden thuis zijn geweest en het op 1 juli alweer vakantie is.’