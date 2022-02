De EU doorbreekt voor Oekraïne taboes met de snelheid van het licht. Zien we hier een nieuw Europa?

Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en EU-buitenlandchef Josep Borrell zondag op een persconferentie over de oorlog in Oekraïne. Beeld Stephanie Lecocq / AFP

De retoriek in Brussel duidt daar in elk geval wel op. De woorden ‘keerpunt’ en ‘geslechte taboes’ liggen vele EU-leiders dezer dagen in de mond bestorven. Net als ‘ongekende tijden’, over de grootste invasie op Europees grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog, en ‘barbaars’ over de Russische agressie. ‘We zijn geconfronteerd met de pest van de oorlog, zoals in de bijbelse tijden’, aldus Borrell. Dat klinkt toch echt anders dan het ‘de EU is heel bezorgd’ dat normaliter de officiële verklaringen vult.

Belangrijker nog: de daad wordt bij de retoriek gevoegd. Dat de EU meebetaalt aan wapenleveranties voor Oekraïne – uit het potje voor vredesactiviteiten – is een principiële ommezwaai. Vooralsnog gaat het om 500 miljoen euro, vermoedelijk niet direct doorslaggevend op het slagveld, maar het tekent de politieke wil van de EU. Bovendien leveren de lidstaten zelf ook wapens.

Het is nog maar zes jaar geleden dat partijen in het Europees Parlement zich met hand en tand verzetten tegen het gebruik van EU-budget voor de ontwikkeling van militaire drones. En dat voorstellen van de Commissie voor meer samenwerking van Europese wapenfabrikanten een lauw onthaal kregen van de lidstaten.

Vluchtelingen

Dezelfde zondagavond dat het wapentaboe overboord ging, zetten de ministers van Binnenlandse Zaken de deur wijd open voor alle vluchtelingen (mogelijk miljoenen) uit Oekraïne. Die krijgen een tijdelijke verblijfsstatus en daarmee het recht op onderdak, zakgeld en zorg en onderwijs voor de kinderen. Afghaanse en Syrische vluchtelingen wachtten afgelopen jaren een aanzienlijk minder warm welkom.

Ook diezelfde avond besloot de EU dat Russia Today en Sputnik News uit de lucht gaan in Europa. Volgens de lidstaten gaat het om propagandakanalen van het Kremlin die de opinie in het Westen vergiftigen. ‘We doden de slang bij de nek’, aldus Borrell. Opvallend, want mediavrijheid is een groot (en gevoelig) goed in Europa. Niemand probeert de Poolse en Hongaarse staatsmedia – die de EU jaar in jaar uit met leugens en laster overladen – het zwijgen op te leggen. Tot slot sloot de EU op deze gedenkwaardige zondagavond het Europese luchtruim voor alle Russische vliegtuigen.

Scherpe sancties

Net zo taboedoorbrekend is de scherpte van de Europese sancties tegen Moskou: Russische banken, de Russische centrale bank en oligarchen hebben geen toegang meer tot de Europese kapitaalmarkten. Miljarden euro’s aan Russische tegoeden worden bevroren. De export naar Rusland wordt aan banden gelegd. ‘Dit gaat met de snelheid van het licht’, zegt een ervaren EU-ambtenaar over de opeenvolgende sanctiepakketten. ‘Niet te vergelijken met de processie van Echternach die de EU normaliter hanteert bij besluitvorming.’

Diezelfde snelheid is ook zichtbaar in Duitsland, waar bondskanselier Scholz binnen enkele dagen het buitenlands beleid van zestien jaar Merkel de nek omdraaide. Eerst schortte hij de ingebruikname van de gasleiding Nord Stream 2 op en vervolgens kondigde hij 100 miljard euro extra aan voor de Duitse defensie.

Maandag kwam zelfs een EU-lidmaatschap voor Oekraïne ter sprake. ‘Op termijn’, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen weliswaar. Zij gaat er niet over, dat besluit is louter voor de lidstaten, maar een maand geleden was niemand erover begonnen.

Noodzaak van actie

Dat de taboes sneuvelen, komt omdat Poetin doet wat de EU-leiders dachten (of hoopten) dat hij nooit zou doen: een volledige oorlog in Europa ontketenen. De eerste geschrokken reactie van de leiders was dat dit de stabiliteit van heel Europa in gevaar brengt. De waarschuwing van Amerikaanse inlichtingendiensten – ‘invasie op handen’ – klopte dus toch. Voeg dat bij de angst in de noordelijke en oostelijke lidstaten voor Moskou, én de wetenschap dat de Navo militair niets doet, en de noodzaak van EU-actie was zonneklaar. De grote woorden over de EU als geopolitieke speler en alle nota’s over ‘strategische autonomie’ moesten worden waargemaakt.

De vraag is hoelang het gevoel van urgentie beklijft. De ervaring leert dat zodra de ergste crisisfase voorbij is, lidstaten weer achteroverleunen. Een kleine tien jaar na de eurocrisis is alle fut uit gesprekken over een sterkere monetaire unie. Zes jaar na de migratiecrisis zitten de plannen voor een Europees asielbeleid muurvast in de politieke modder. En het enthousiasme om een Europees pandemie-agentschap op te tuigen, verdwijnt net zo snel in Brussel als het mondkapje uit het straatbeeld.