De enige snackbar van Nieuw-Buinen sluit de deuren. ‘De ziel verdwijnt uit het dorp’

Zowel in Nieuw-Buinen als in Valthermond sloot de enige snackbar van het dorp zondag de deuren. In beide gevallen gaf de hoge energieprijs het laatste zetje. Een gemis voor de dorpen, zeggen klanten. ‘We hebben geen centrum waar je elkaar tegenkomt.’

‘Helaas, deze week geen raspatat meer voor je dochter.’ Dina van der Laan (42) moet nee verkopen nu de voorraden niet meer zijn aangevuld. Het is zondagavond half zes, spitsuur in cafetaria Van der Laan in het Drentse Valthermond nabij Emmen – maar voor het laatst.

De vitrine die op de groene decoratie na leeg is, verraadt een naderend einde: geen Mexicano meer te bekennen. Na 22 jaar houden Dina en haar man André (41) het voor gezien. In het pand zat in totaal een halve eeuw een zaak voor een vette hap: eerst vis, en sinds 1985 frituur.

Het was al lastig de snackbar aan huis te combineren met een gezin met vier kinderen, onder wie een tweeling van 4,5 jaar. Al jaren was het moeilijk genoeg goed personeel te vinden. De druk om te verduurzamen is bovendien groot; plastic wordt in de ban gedaan. Toen ging ook de vitrine nog eens kapot, een nieuwe kost 1.200 euro.

De ‘100 grammers’ (kingsize frikandellen) waren amper te krijgen, nasischijven al helemaal niet meer. En de inflatie slaat ook in de frituur toe. ‘Vanaf volgende week wordt een doos patat van 10 kilo weer 4 euro duurder’, zegt André. ‘Het is niet leuk meer alles aan de klant door te berekenen. Zo wordt zelfs elke week een patatje een luxe.’

Sociaal brandpunt

Maar het beslissende zetje kwam van Eneco. De maandelijkse energierekening was 500 euro, werd 1.100 euro en zou naar 3.000 euro gaan. De hoge stroomprijs wordt zoals overal ook in de frituurwereld gevoeld. ‘Wij zijn niet de eersten, en ik vrees niet de laatsten’, denkt Dina. De krappe arbeidsmarkt is voor haar dan weer een geluk: ze gaat vanaf volgende week aan de slag bij de bakker in Ter Apel.

Voor het dorp is het wegvallen een groot gemis, zeggen klanten zonder uitzondering. ‘Dit is de enige snackbar in de buurt waar de patat glutenvrij is’, zegt Yvonne Westen. Bij Van der Laan bakken ze de patat en de snacks apart.

‘Hoe is het met de buik, hoe ver ben je nu?’, vraagt Dina aan een zwangere klant. De snackbar is een sociaal brandpunt, zegt André. ‘Een ongeluk of een brand, je hoorde het hier.’

Dina van der Laan (L) gaat vanaf volgende week aan de slag bij de bakker in Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Waar moet ik dan heen? Hier was het altijd goed’, zegt vaste klant Jan (‘nou ja, een keer per veertien dagen’). En vooral: wat blijft er over in Valthermond? De 56-jarige telt na: ‘De Chinees, de winkel en het landbouwmechanisatiebedrijf, dat is het wel. En, o ja, het café is weer open. Maar dat is helemaal aan de andere kant van het dorp, 7 kilometer verderop.’

Valthermond is een langgerekt lintdorp. ‘We hebben geen centrum waar je elkaar tegenkomt.’

Cultuurhistorisch erfgoed

Tien kilometer verderop in Nieuw-Buinen is dat niet anders, en ook daar sluit de enige snackbar toevallig deze zelfde zondag de deuren. De situatie is wel iets anders; Gerrit en Jantje Bos, beiden 66 jaar, zouden in december met pensioen gaan. Maar nu gaat Snacktaria De Vijver ruim twee maanden eerder dicht.

‘Het laatste bericht van Essent gaf de doorslag’, zegt Gerrit Bos. Hij en zijn vrouw runden snackbar De Vijver 39 jaar. ‘Het is mooi geweest. Maar we hadden liever op ons eigen moment afscheid genomen.’

Hun energienota was 1.200 euro, werd 2.200 euro en zou 3.200 euro worden. Ze rekenden en kwamen tot de conclusie dat ze dan 1.700 euro per maand zouden moeten toeleggen. ‘En dan moeten we daar ook nog heel hard voor werken. Dat is teveel van het goede.’

Ook in Nieuw-Buinen behoort de snackbar tot cultuurhistorisch erfgoed. Gerrit, timmerman, knapte het afgebrande pand dat ze in 1982 kochten eigenhandig op. ‘Maar ons geheim is dat we met onze tijd mee zijn gegaan’, zegt Jantje.

De onvermijdelijke vitrine werd ingeruild voor een brocante toonbank. ‘Want mensen weten toch wel dat ze in een snackbar kroketten en frikandellen kunnen krijgen.’

Appartementen

Al is ook het assortiment aan trends onderhevig. De nieuwste: een vegetarische frikandel. En er zijn vijf maaltijdsalades te krijgen, met drie mogelijke dressings. De komst van de McDonald’s in Stadskanaal doorstonden ze glansrijk. Jantje: ‘De laatste jaren wist zelfs de jeugd ons te vinden.’

Er is belangstelling voor overname, zegt Gerrit Bos. ‘We hebben vrijdag nog met iemand gesproken. Maar met deze energieprijzen durft niemand het aan.’ Toch laten ze de zaak nog even intact, hopend op betere tijden. ‘En anders kunnen we er altijd nog appartementen van maken.’

Met de frikandellen verdwijnt ook de sociale functie van de cafetaria, zegt hij. ‘Het gevoel is: dat wat er nog was, verdwijnt ook.’ Ja, er is een nieuw multifunctioneel centrum in het dorp, met een huisarts en een bieb. ‘Mooi hoor, en je kunt er biljarten. Maar echt gezellig is het niet.’

Henk Atema (76) zit om half vijf al aan een patatje pindasaus. ‘De ziel verdwijnt uit het dorp’, verzucht hij. ‘Mensen zitten alleen nog maar achter de computer. Het echte contact raak je kwijt.’

Een snackbar runnen is veel meer dan patat bakken, zegt Jantje Bos. ‘Er zijn dagen dat ik me psycholoog, maatschappelijk werker en huisarts voel. Laatst zat hier een vrouw met knallende koppijn. ‘Ik heb een aspirientje genomen’, zei ze. ‘Ik zei: je moet er altijd twee nemen.’

Al kon het ook vermoeiend zijn, al die zorgen aanhoren. Daarop bedachten ze een list. Als Gerrit door de beveiligingscamera zag dat Jantje niet meer los kwam van een klant, belde hij van achter even naar de zaak. ‘Die moet ik even nemen!’