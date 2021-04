De Engelsen wacht vrijheid, met mitsen en maren

Een gesloten pub in het Londense Hampstead. Op 12 april mogen de kroegen weer open, onder nieuwe voorwaarden. Beeld EPA

De coronacijfers op het eiland zien er voor de verandering glorieus uit. Meer dan de helft van de bevolking is gevaccineerd, de Covid-zalen in de ziekenhuizen zijn bijna leeg en het aantal coronadoden ligt rond de tien. In delen van het land zijn geen besmettingen meer. Hoewel hij ‘data’ belangrijker vindt dan ‘datum’ bleek Johnson niet van plan om het land versneld open te gooien. Zijn landgenoten moeten nog een week geduld hebben.

De prijs van de vrijheid dreigt hoog te worden. Eerder op de dag had Johnson een massaal testprogramma bekendgemaakt. Hij verwacht van zijn landgenoten dat ze zich twee keer per week gratis gaan laten testen. Het zorgde meteen voor kritiek omdat er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van sneltesten, zeker waar het gaat om Covid zonder symptomen. Tevens zijn er veel ‘valse positieven’.

Daarnaast lijkt de regering-Johnson vastbesloten te zijn om Covid-paspoorten in te voeren in de vorm van een app die aangeeft of iemand een prik heeft gehad, negatief is getest of antilichamen bezit. Er komen binnenkort proeven bij voetbalwedstrijden en in het uitgaansleven. Uit opinieonderzoeken is gebleken dat de meeste Engelsen geen moeite hebben om hun medische gegevens te delen met stewards en uitsmijters.

Of het Lagerhuis akkoord zal gaan met deze identificatieplicht, waar de Johnson van weleer van zou hebben gegruwd, valt te bezien. De terugkeer van het oude normaal blijkt sowieso vertraging op te lopen. Voorlopig kunnen de Engelsen niet zonder noodzaak hun eiland verlaten, terwijl wetenschappelijk adviseurs van de regering willen dat mensen ondanks inentingen en zeer lage infectiecijfers nog een jaar lang mondkapjes blijven dragen.

Eerder had Johnson gesproken over 21 juni als ‘Vrijheidsdag’, maar nu krabbelt de premier langzaam maar zeker terug. De wetenschappers die de regering adviseren, onder wie 'Professor Lockdown’ Neil Ferguson, hebben Johnson gewaarschuwd voor een derde golf zodra hij de samenleving geheel opent. De vraag is hoe erg zo'n derde golf is aangezien tegen die tijd vrijwel de gehele bevolking een of twee prikken heeft gehad.

Binnen de Conservatieve Partij spreken critici van het lockdownbeleid over een ‘Project Fear’. ‘De wetenschappelijk adviseurs houden het angstproject in stand,’ beweerde oud-partijleider Iain Duncan Smith na de persconferentie van Boris Johnson, ’omdat ze genieten van de controle die ze nu kunnen uitoefenen, en de ministers hebben zich erbij neergelegd. Het resultaat is dat we op weg zijn naar een helse halve-lockdown.’