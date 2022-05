‘De Engelse lokale verkiezingen zijn een soort referendum over Partygate en Johnsons premierschap’

Premier Boris Johnson. Beeld Reuters

Dag Patrick, in een groot deel van de Engelse steden vinden donderdag lokale verkiezingen plaats. Hoe kan het dat die, ondanks het lokale karakter, vooral over Johnson gaan?

‘Dinsdagochtend zat ik op een terras vlakbij regeringswijk Westminster toen ik de minister van Volkshuisvesting, een oude vriend van Johnson, met een hele afvaardiging zag langslopen om campagne te voeren. Nou, als zelfs een minister hoogstpersoonlijk van deur tot deur gaat, dan weet je dat operatie ‘Red Boris’ aan de gang is.

‘Deze verkiezingen zijn een soort referendum over Boris Johnson. Lokale onderwerpen worden overschaduwd. Dat heeft vooral te maken met Partygate. Johnson en andere leden van de regering waren aanwezig bij lockdownfeestjes en overtraden de coronaregels. De premier heeft er inmiddels een boete voor gekregen. Deze verkiezingen zijn een goede graadmeter om te zien in hoeverre de Britse bevolking Johnson die feestjes kan vergeven.

‘Daar bovenop komen nog wat andere schandalen waar de conservatieve partij van Johnson mee te maken kreeg. Zo zijn er beschuldigingen van vriendjespolitiek door kabinetsleden bij de grootschalige inkoop van beschermingsmaterialen tijdens de coronacrisis. Het schaadt het vertrouwen van de bevolking in de politiek en de regering.’

Wat betekent verlies vandaag voor Johnsons toekomst?

‘Johnson heeft de afgelopen tijd te maken gehad met flink wat tegenslagen en schandalen, maar één ding wat hij bijna nog nooit heeft gedaan is: verliezen. Boris staat vrijwel altijd garant voor electoraal succes. En hoewel hij vandaag niet zelf verkiesbaar is, kan een verlies vandaag hem wel hard raken.

‘De uitslag kan worden uitgelegd als het vonnis van de kiezers over Johnson. Zo’n electoraal oordeel komt bovenop de kritiek die hij de afgelopen tijd binnen zijn partij heeft gekregen. Het is goed mogelijk dat de conservatieven dan in een leiderschapscrisis belanden en de toekomst van Johnson als conservatieve leider in gevaar komt.’

Hoe groot is de kans dat de premier inderdaad de rekening gepresenteerd krijgt?

‘Het is vrij gebruikelijk dat de zittende regering bij dit soort tussentijdse verkiezingen verliest. En zeker nu de afgelopen tijd de brandstofprijzen zijn gestegen, er sprake is van inflatie en het leven in Engeland flink duurder is geworden, zal de kiezer dat merken. Maar het is de vraag in hoeverre deze verkiezingen voor Johnson uitdraaien op een slachting.

‘Bij de conservatieven hopen ze dat de schade beperkt blijft. In Noord-Engeland, waar ze het de vorige verkiezingen goed deden, is de verwachting dat ze het ook dit keer redelijk scoren. Maar in Zuid-Engeland gaan ze waarschijnlijk flink verliezen. Ook in hoofdstad Londen, de stad waar Johnson zelf burgemeester was, gaat iedereen ervanuit dat de conservatieven het aanzienlijk slechter gaan doen dan vier jaar geleden.’

Wat heeft Johnson de afgelopen tijd gedaan om het tij te keren?

‘Johnson voert steeds hetzelfde promotiepraatje op: ik maak fouten, ik doe domme dingen, maar als het er echt toe doet, doe ik het goed. Hij noemt dan drie dingen: hij heeft voor de Brexit gezorgd, voor succesvol vaccinatiebeleid en is nu met Oekraïne bezig. Hij lijkt daarbij te kijken naar zijn grote voorbeeld Churchill: die wilde niet bezig zijn met kleine dingen.

‘Momenteel is zijn grootste troef Oekraïne. Hij benadrukt graag zijn rol als leider op het wereldtoneel. Dinsdag sprak hij als eerste leider van het westen virtueel het Oekraïense parlement toe. Ook daar verwees hij weer naar Churchill. Hij parafraseerde hem zelfs toen hij sprak over het Oekraïense ‘finest hour’.

‘De grote vraag is of dat allemaal opweegt tegen Partygate en de hoge gasprijzen. Zijn eigen partij lijkt in ieder geval weinig vertrouwen te hebben in de aantrekkingskracht van Johnson. Op verkiezingsfolders die ik voorbij zien komen staat geen enkele verwijzing naar Johnson. Met hem zijn geen stemmen te winnen, moeten de lokale conservatieven hebben gedacht.’