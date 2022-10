De energiecrisis brengt ook Kaag op onontgonnen terrein: ‘Dit hoort bij de tijdgeest, denk ik’

Minister Kaag van Financiën donderdag in de Tweede Kamer tijdens de Financiële Beschouwingen. Beeld Robin Utrecht/ANP

Nog niet zo lang geleden gold een miljard euro op het Binnenhof als een bedrag van astronomische proporties. Leraren herinneren zich hoe ze in 2017 een reeks stakingen nodig hadden om het kabinet te bewegen tot een investering van 770 miljoen euro in het onderwijs, nog altijd maar de helft van hun eis. Meer zou echt onverantwoord zijn voor de rijksbegroting, hielden de betrokken ministers stug vol.

Dat was de macht der gewoonte. Met zuinig kijken, de hand op de knip, kon je decennialang goed gedijen als politicus. Vele ministers van Financiën bouwden er hun reputatie op.

Sigrid Kaag is pas negen maanden op haar post, maar nu al is duidelijk dat zij niet aansluit bij die traditie. Binnen enkele weken heeft het kabinet in opeenvolgende tranches al zoveel geld uitgetrokken voor de verzachting van de koopkrachtpijn in het land, dat niemand meer precies weet hoeveel miljard het eigenlijk is. Vooral het energieplafond voor de huishoudens is een zwart gat: het kabinet houdt het voorlopig op 23,5 miljard, maar alles is afhankelijk van de gasprijs. Hoe hoger die wordt, hoe meer het kabinet moet bijlappen. En dan moeten de steunplannen voor het bedrijfsleven nog komen.

Aan de dekking van al die miljarden maakte Kaag deze week bij de presentatie van het plafond geen woorden vuil. Pas in het voorjaar, als er hopelijk iets meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van de gasprijs, wil het kabinet de knoop doorhakken: gaat het ten koste van de staatsschuld of moet er bezuinigd worden? Dat leidde donderdag tot de unieke situatie dat de Kamer bij de Financiële Beschouwingen een begroting moest behandelen met een gat van 10- à 20 miljard tot misschien wel 40 miljard euro.

‘Blanco cheque’

Tweede Kamerleden toonden zich danig in de war. ‘De minister vraagt ons om een blanco cheque’, aldus SP-Kamerlid Mahir Alkaya. ‘Onacceptabel’, vond PvdA-Kamerlid Henk Nijboer het begrotingsbeleid, ‘of eigenlijk de afwezigheid daarvan’. Het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt haalde de Grondwet erbij, waarin toch echt staat geschreven dat het kabinet op Prinsjesdag een complete begroting inlevert. ‘Dus we handelen nu buiten de Grondwet.’

Kaag kon niet anders dan om begrip vragen, met verwijzing naar de omstandigheden: ‘De mensen in het land trokken het echt niet meer. Er waren grote zorgen over de hoogst onvoorspelbare energierekening. We moeten het risico van de mensen overnemen waar dat kan. Daarom vinden we dit een aanvaardbare stap.’

En passant erkende ze volmondig dat ze, tegen haar ambitie, breekt met een lange traditie. ‘We moeten een prudent begrotingsbeleid blijven voeren, maar ‘prudent’ is inderdaad niet de tweede voornaam van dit beleid. Het is een rare situatie. Ik had me dit nou ook niet bepaald voorgesteld.’ Bijval uit de Kamer kwam van haar partijgenoot Steven van Weyenberg: ‘We schrijven een blanco cheque uit voor de staat om een blanco cheque voor de mensen in het land te voorkomen.’

Verzachtende omstandigheden zijn er volop. De nood in het land is hoog, de Kamer vroeg zelf om actie, en niemand weet hoe groot de schade voor de schatkist uiteindelijk wordt. Een hoge gasprijs betekent ook meer opbrengst uit de Nederlandse gasvelden waar nog wel wordt gewonnen. Er zijn Europese plannen om een deel van de winsten van de energiebedrijven af te romen, maar daarvan zijn de details nog niet bekend. Kaag: ‘We hebben iets ongekends gedaan en we gaan het dekken, maar dat is op dit moment nog niet gelukt. Dat hoort bij de tijdgeest, denk ik.’

Ongemak

Hoewel daar overwegend begrip is voor is in de Kamer, leidt het ook tot ongemak. De dekking is immers van belang voor de politieke steun. Alkaya verwoordde dat het scherpst: ‘Als dit leidt tot bezuinigingen in de zorg, weet ik niet of wij wel voor zijn.’ Aan de andere kant van het spectrum liet het altijd zuinige SGP-Kamerlid Chris Stoffer prompt weten dat Kaag niet moet denken dat zij al die miljarden ‘zomaar in de staatsschuld kan laten lopen’.

En dat alles is dan nog in de veronderstelling dat de situatie tijdelijk is. Aan de vraag wat er moet gebeuren als de gasprijs ook na 2023 hoog blijft, waagden de meeste fracties zich niet. Noch aan de vraag hoe lang de overheid door kan gaan met dit soort reddingsacties, die zich sinds het begin van de coronacrisis opstapelen.

Het CDA-Kamerlid Inge van Dijck probeerde het nog wel: ‘Wat doen we met de dekking als dit langer dan een jaar gaat duren?’ En ook Stoffer vond even de gevoelige snaar: ‘We komen om in de vangnetten. Wat als we straks geen palen meer hebben om ze aan vast te knopen?’

Maar dat ging Kaag toch echt wat te snel. ‘Eerst maar even 2023 doen. Anders maken we het wel heel ingewikkeld.’