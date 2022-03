De ene vluchteling is de andere niet, ervoer Ahmed uit Kyiv bij de grens: ‘Ze sloegen ons met een wapenstok’

Oorlog verbroedert mensen, maar niet altijd als ze een andere huidskeur hebben. Ahmed vluchtte mee met de stroom Oekraïners naar Polen, maar werd aan de grens tegengehouden. Dagenlang onderging hij getreiter van Oekraïense grenswachten, en erger. En hij was niet de enige.

Met armgebaren beeldt Ahmed (45) uit hoe een Oekraïense grensbewaker een geweer doorlaadt en op hem richt. Het tekent voor hem hoe verschrikkelijk de week was die hij doorbracht in het niemandsland bij de Pools-Oekraïense grens. De geboren Saoediër was daar gestrand met duizenden andere niet-Oekraïners die meteen na het uitbreken van de oorlog uit het land probeerden te vertrekken.

Ahmed is nu veilig in Amsterdam, opgevangen door een taalwetenschapper die hem tijdelijk onderdak biedt in zijn studio aan de rand van de hoofdstad. Terwijl uit de kluiten gewassen bananenplanten er zon vangen voor de grote ramen, vertelt de vluchteling over zijn belevenissen. Zijn ogen staan dof achter zijn brillenglazen. Het is een pijnlijk verhaal over wat er óók gebeurt, nu miljoenen Oekraïners hun land ontvluchten.

Zes dagen deed Ahmed erover om de drie controleposten te passeren bij het Oekraïense grensdorp Shehyni. Twee ervan waren bemand door Oekraïense, de laatste door Poolse grenswachters. De duizenden niet-Oekraïners zagen hoe degenen met een Oekraïens uiterlijk zonder problemen konden doorlopen. De meeste tijd stond hij in de rij, bang om zijn plek te verliezen, slapen kon hij niet. ‘Langzaamaan veranderden we in zombies.’

Met de wapenstok

Kijk, zegt Ahmed, en hij toont een met zijn mobiele telefoon geschoten filmpje van een ellenlange rij wachtenden bij een verlaten winkelcentrum in het grensgebied. Op de parkeerplaats zitten groepjes kleumende mensen in de ijskou die proberen wat te rusten. Water is er niet. Ondertussen ondergaan ze gelaten het getreiter van de bewakers. ‘Ze sloegen ons willekeurig met de wapenstok. Soms moesten we met z’n allen op het asfalt gaan zitten bij 2 graden onder nul.’

Ahmed is niet de enige met verhalen over discriminatie bij de vlucht uit Oekraïne. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch verzamelde tientallen getuigenissen van zulke heftige tegenwerking. Mensen met een donkere huidskleur mochten bijvoorbeeld soms de trein niet in. Dat waren vooral internationale studenten, van wie er tienduizenden zijn ingeschreven bij Oekraïense onderwijsinstellingen, uit landen als India, Marokko en Nigeria.

Veel niet-Oekraïners hebben het eerste vliegtuig naar hun thuisland genomen zodra ze er eenmaal in waren geslaagd Oekraïne te verlaten. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen, zoals Ahmed. Vluchtelingenwerk Nederland ziet meer van zulke gevallen in de Oekraïense vluchtelingenstroom. ‘Het betreft onder meer enkele personen met Syrische of Afrikaanse wortels’, zegt een woordvoerder. ‘Hoeveel het er zijn is nog onbekend aangezien de registratie van vluchtelingen nog in volle gang is.’ Als zij kunnen aantonen dat zij rechtmatig in Oekraïne verbleven, kunnen ze aanspraak maken op de opvang voor Oekraïners. Maar zonder deze papieren is hun status onduidelijk en is het de vraag of ze in Nederland kunnen blijven.

Verkeerde moment, verkeerde plek

Het verhaal van Ahmed – zijn volledige naam wil hij om privacyredenen niet in de krant – is ook het verhaal van een getraumatiseerde man die herhaaldelijk de pech heeft op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn. In 2016 vertrok hij uit zijn geboorteland Saoedi-Arabië. Noodgedwongen, zegt hij. Door de rechtsbijstand die hij verleende aan landgenoten die in de problemen zaten, kwam hij in conflict met het rechtssysteem. ‘Online ging ik discussies aan over mensenrechten en de onrechtvaardigheid van de islamitische sharia-rechtspraak. Dat was niet zo slim van mij. Ik was mijn leven niet meer zeker.’

Ahmed vertrok naar Libanon. Mede door zijn talenkennis – hij spreekt naast Arabisch vloeiend Engels en Frans – wist hij zich staande te houden in Beiroet. Tot in augustus 2020 de grote explosie in de haven zijn woonomgeving zo ernstig beschadigde dat hij er niet langer kon blijven. Weer ging hij, nu naar Oekraïne, een land waarvoor hij geen visum nodig had. En zo was hij in Kyiv, toen de Russen binnenvielen.

Met een Oekraïense vriendin reed hij in een taxibusje naar de Poolse grens. De laatste kilometers liepen ze. Al lopend stuitte Ahmed op een groepje mannen in uniform. Een van hen richtte meteen zijn geladen geweer op hem.

Bij deze eerste provisorische controlepost werd het Ahmed duidelijk dat hem een andere behandeling wachtte dan mensen met een standaard-Oekraïens uiterlijk. Die konden doorlopen, hij moest aansluiten in een lange rij met louter donkere mensen. ‘Voornamelijk buitenlandse studenten, uit Jordanië, India, Bangladesh, Egypte, Algerije en andere Afrikaanse landen.’

Vrouw aangerand

In de dagen dat hij daar vast zat, zag hij hoe een Pakistaanse studente bijna werd geplet tegen een muur door een passerende auto. Een andere vrouw werd aangerand. Op weg naar de volgende controlepost moest Ahmed over een liggende man stappen, hij vreesde dat die de ontberingen niet had overleefd. Bij die tweede controlepost, in de rij voor de uitreisstempel, kreeg Ahmed klappen van een dronken bewaker.

Duidelijk het gedrag van gefrustreerde mensen in een uniform in een machtspositie, zegt Ahmed. ‘Een boze studente zei tegen een bewaker: Als je een echte man bent, waarom ga je dan niet tegen de Russen vechten in plaats van ons molesteren? Ze kreeg flinke klappen.’

De benen van Ahmed begonnen ondertussen op te zwellen, door een bacteriële infectie. Toen het hem niet meer lukte om op te staan, dachten omstanders dat hij stervende was. ‘Daarom lieten de grensbewakers me uiteindelijk de grens over’, denkt Ahmed.

Eenmaal in Polen kocht een Italiaans contact een treinticket Warschau-Amsterdam voor hem, en zette een oproep op Facebook: of iemand een uit Oekraïne gevluchte man in Amsterdam kon opvangen? De Pool Konrad (38), bezig met zijn promotieonderzoek aan de universiteit van Leiden, besloot te reageren en haalde hem zaterdagavond 5 maart van het perron op Amsterdam Centraal Station. Dat de vluchteling een Arabische man bleek te zijn, en geen geboren Oekraïner, is Konrad om het even. ‘Na ons gesprek begreep ik wel dat zijn situatie complex is.’

Ahmed wil nu eerst naar de Europese Commissie met zijn getuigenis over wat hem bij de grens is overkomen. Maar vooral moet hij bedenken hoe het verder moet met zijn leven. ‘Nu ben ik vooral heel blij dat ik hier even mag bijkomen’, zegt hij tegen Konrad. Even verdringt een glimlach zijn zorgelijke gelaatsuitdrukking.