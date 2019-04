De emoties over boskap lopen hoog op onder natuurliefhebbers. Wat is er mis mee?

Boskap achter Jachtslot Mookerheide. Beeld Mac van Dinther

Wat is kaalkap?

Kaalkap is een vorm van bosbeheer waarbij stukjes bos ter grootte van 0,5 tot 2 hectare worden gekapt. Dat gebeurt in het kader van bosverjonging: op de open plek die zo ontstaat krijgen jonge boompjes weer kans om uit te groeien tot volwassen bomen. Dat is goed voor de diversiteit van het bos, zegt onder meer Staatsbosbeheer dat 95 duizend hectare bos beheert, een kwart van het totaal in Nederland. Staatsbosbeheer ‘oogst’ het hout van de stammen. Het boomafval (toppen, takken) gaat naar de biomassacentrale om verbrand te worden voor energieopwekking.

Wat is daar mis mee?

Om te beginnen: het ziet er niet uit, die kale plakken in de bossen. Veel wandelaars en fietsers storen zich daar mateloos aan. Het is ook slecht voor de bossen, zegt Frits van Beusekom, een voormalig directeur van Staatsbosbeheer. Volgens hem worden mooie oude bomen gekapt voor saaie dennenakkers. Volgens Van Beusekom wordt het kapbeleid vooral gedreven door geldbejag. Staatsbosbeheer haalt jaarlijks 350 duizend kuub hout uit de bossen. Dat levert de organisatie 25 miljoen euro op.

Staatsbosbeheer zelf ontkent dat winstbejag de drijfveer is. Het geld, 14 procent van de totale begroting van Staatsbosbeheer, is natuurlijk mooi meegenomen. Organisaties als Staatsbosbeheer zijn de afgelopen jaren flink gekort op hun subsidies. ‘Maar daar gaan we onze bossen niet voor verkwanselen’, zegt Harrie Hekhuis, afdelingshoofd beheer en productie. Volgens Hekhuis is kaalkap bedoeld zodat onze kleinkinderen ook in de toekomst nog hout kunnen oogsten uit de bossen. Tien procent van het hout dat wij in Nederland gebruiken komt uit onze eigen bossen.

Volgens Frits Mohren, hoogleraar bosecologie van Wageningen Universiteit (WUR) is kaalkap een verouderde vorm van bosbeheer. Vooral als daarbij ook nog eens de bodem totaal wordt omgewoeld. Volgens Mohren kun je voor bosverjonging beter hier en daar kleine groepjes bomen kappen. Dat is precies waar de natuurorganisaties voor pleiten.

Is kaalkap slecht voor het milieu?

Dat is natuurlijk een dingetje. Bossen zijn een voorname bron van CO2-opslag. Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vast uit de lucht, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo wordt 2 procent van de Nederlandse uitstoot gecompenseerd. Bossen nemen hiervan 60 procent voor hun rekening. Elke boom die gekapt wordt doet daar niet meer aan mee. Erger nog: door een boom te kappen komt alle koolstof die een volwassen boom heeft opgebouwd in één keer vrij. Het duurt een jong boompje tientallen jarenlang om dat de compenseren.

Kortom, hoe minder er gekapt wordt, hoe beter het is voor het milieu. Volgens de klimaatorganisaties kan met duurzaam bosbeheer 0,2 megaton CO2 extra worden vastgelegd.

Hoe gaat het op dit moment met de Nederlandse bossen?

Niet zo heel best. Volgens onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR) nam de hoeveelheid bos in Nederland tussen 2013 en 2017 met 5400 hectare af. In die periode werd er twee keer meer gekapt dan bij geplant. Nederland heeft 365 duizend hectare bos, 8 procent van het landoppervlak. Daarmee staan we in de top van de lijst van minst beboste landen in Europa. Alleen Ierland en IJsland hebben nog minder. In het kader van het klimaatakkoord moeten er juist duizenden hectares extra bossen worden geplant, zegt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen van de WUR. ‘Dat schiet zo niet op’, geeft hij toe.

En dat allemaal voor de houtoogst van onze kleinkinderen?

Nee. Het grootste deel (38 procent) van de bossen wordt gekapt om ruimte te maken voor andersoortige natuur zoals heide en stuifzand. Alleen al Staatsbosbeheer heeft daarvoor de afgelopen jaren 1300 hectare bos gekapt. Natuurmonumenten doet het ook. Dat is goed voor de biodiversiteit, zeggen natuurbeheerorganisaties. Op heide en stuifzanden kunnen zeldzame diersoorten als de zandhagedis en de gladde slang terugkeren. Die projecten worden gesubsidieerd met Europees geld in het kader van Natura 2000. Daar is op zich niks mis mee, zeggen de 63 natuurorganisaties.

Maar het streven naar meer biodiversiteit raakt in conflict met de klimaatdoelstelling als daarvoor bossen worden gekapt. Dat is een dilemma, beamen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ze hebben aangekondigd hun toekomstige kapplannen nog eens kritisch onder de loep te gaan nemen. Staatsbosbeheer wil de komende jaren vijfduizend hectare extra bos gaan bij planten.

Volgens Frank Berendse, emeritus hoogleraar ecologie en natuurbeheer, ook aan de WUR, wordt er veel te veel ingegrepen in Nederlandse bossen. Het zou fijn zijn als bossen eens een keertje met rust gelaten worden, aldus Berendse.