De elektrische Mini belooft een fijn stadsautootje te worden – maar toch schuurt het een beetje

De nieuwe elektrische Mini in de fabriek in het Britse Oxford. Beeld AFP

Je bent marketingman of je bent het niet. Pieter Nota, de Nederlander die sinds dit jaar verantwoordelijk is voor de verkopen van alle merken onder de vlag van BMW, spreekt louter in superlatieven over de eerste volledig elektrische Mini die BMW’s dochtermerk dinsdag in Rotterdam aan de wereld presenteerde.

De prestaties van deze Mini Cooper SE zouden een paar jaar geleden indruk hebben gemaakt. Maar de ontwikkelingen bij e-auto’s gaan razendsnel en nu stellen ze een beetje teleur. De accucapaciteit is beperkt, waardoor de Mini in de praktijk ternauwernood tweehonderd kilometer ver zal komen. Vergelijk dit met de Opel Corsa-e, ook een kleintje dat net als de Mini volgend jaar op de markt verschijnt. De e-Opel komt zeker honderd kilometer verder en kost vierduizend euro minder. Dat klinkt een stuk beter.

Nota wil er niets van horen. ‘We zijn juist trots’, zegt hij tijdens een rondetafelgesprek met een tiental autojournalisten. ‘Door de kleinere accu hebben we het gewicht en de prijs laag kunnen houden.’ De 230 kilometer die de elektrische Mini volgens de officiële opgave reikt, is juist ideaal voor een stedelijke omgeving, vindt hij. In de stad maak je geen lange afstanden, is het idee. ‘We hebben goed gekeken naar de gebruikssituatie.’ Dus kan een kleine accu volstaan en behoudt de Mini zijn kenmerkende lichtvoetige karakter.

Avant-gardistisch

Toch schuurt het een beetje bij BMW. Al in 2008 had het merk een elektrisch prototype van de Mini. En in 2013 was BMW in een klap koploper met zijn i3, een kleine, avant-gardistisch gestylede e-auto van lichte koolstof, die aanvankelijk maar matig verkocht. Sindsdien heeft topman Harald Krüger het over een andere boeg gegooid en maakt BMW vooral werk van plug-inhybriden, auto’s voorzien van een kleine accu waarop een kilometer of vijftig elektrisch gereden kan worden, waarna de brandstofmotor het overneemt.

Die keuze lijkt een misrekening. Hoewel BMW zegt Europees marktleider te zijn op het gebied van auto’s met een elektromotor, is het merk achtergebleven met volledig elektrische auto’s en zullen de Duitsers moeite hebben over een paar jaar de strenge Europese normen voor CO 2 -uitstoot te halen, erkent Nota. ‘We zijn er hard mee bezig, maar het is nog geen gelopen race.’

De Mini Cooper SE is BMW’s tweede volledige elektrische productieauto na de i3 uit 2013. De Mini krijgt een accu van 33 kilowattuur die hem volgens de officiële WLTP-norm 232 kilometer ver brengt. Hij weegt 1.365 kilogram en is daarmee relatief licht voor een elektrische auto. De driedeurs e-auto komt volgend voorjaar op de markt en is er vanaf 34.900 euro. Hij wordt geproduceerd in Oxford. De elektrische versie zal niet in Nederland worden gebouwd.

Kwakkelend

Volgend jaar komt een volledig elektrische versie van het populaire model X3, maar het merk blijft in aantallen achter bij bijvoorbeeld Volkswagen, dat in 2028 zeventig elektrische modellen heeft. Het kwakkelende e-beleid leidde tot kritiek op Krüger, die vorige week zijn vertrek aankondigde.

Is Nota de gedroomde opvolger om een nieuwe e-strategie bij BMW uit te voeren? Ook Audi kreeg vorig jaar immers onverwacht een Nederlander aan het roer, Bram Schot, die net als Nota verantwoordelijk is voor de verkopen. Nota glimlacht bij de suggestie. ‘Ik heb groot respect voor de beslissing van Harald Krüger’, zegt hij. ‘De rest is speculatie.’

Volgende week besluit BMW wie zijn nieuwe topman wordt.

