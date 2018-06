De eindexamenuitslag is binnen: ‘Nu moeten ze vooral gaan genieten van hun welverdiende vakantie’

Ben ik wel of niet geslaagd? Ruim 200 duizend middelbare scholieren kregen woensdag de uitslag van hun eindexamen. Drie docenten vertellen over hun eindexamenklassen.

Geslaagden voor het eindexamen van het Lorentz Lyceum in Arnhem vliegen elkaar op het schoolplein om de nek. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Elk jaar ben ik nerveus voor de normeringen’

‘Woensdagochtend kregen we van examen­instantie CvTE de uitleg binnen over hoe we het juiste cijfers van een examen moeten bepalen. Elk jaar ben ik zenuwachtig als deze normeringen binnenkomen, ook nu weer. Je leeft echt mee. Zeker voor de leerlingen die er niet zo goed voorstaan, je hoopt dat ze het alsnog redden.

Foto Freddy Schinkel

Annette de Boer (52) Docent natuurkunde vwo School: Gymnasium Celeanum in Zwolle (Voorlopig) slagingspercentage: 95.1%

‘Ik kon opgelucht adem­halen: al mijn eindexamenleerlingen hebben een voldoende behaald voor natuurkunde. Ik ben een blij mens. Al was het examen niet gemakkelijk. Pas voor de derde keer maakte quantummechanica deel uit van de stof. Daar zat echt de moeilijkheidsgraad. Dat is voor ons docenten soms al lastig om precies te doorgronden. Laat staan voor middelbare scholieren. Vandaar ook de gunstige normering, zodat leerlingen voor elk goed antwoord meer punten krijgen. De leerlingen vonden het moeilijke examen toch goed te doen. De meesten waren op tijd klaar, dat is vaak een goed teken.

‘In mijn klas zit helaas een leerling die gezakt is. Al lag dat niet aan natuurkunde. Hier haalde ze een mooi cijfer voor, dus ik ben supertrots op haar. Maar voor andere vakken kwam ze tekort. Ontzettend jammer, al zag ze het zelf wel aankomen. Je probeert zo iemand dan te troosten: bekijk het van de positieve kant. Het is nu even moeilijk, maar het komt echt goed. Je leven eindigt niet in de zesde klas.

‘De geslaagden hebben elkaar inmiddels op school ontmoet en we hebben het samen met ze gevierd. Met een hoog slagingspercentage hebben we daar alle reden toe. Dan wacht nu alleen nog de ­diploma-uitreiking en hopelijk een mooie zomer. Ik geef ze vooral mee: doe de dingen die je leuk vindt en probeer het beste uit jezelf te halen. En natuurlijk hoop ik over vijf jaar nog eens wat van ze te horen.’

‘De band die je in dit jaar opbouwt, is bijzonder’

‘Wat een megacijfer en dank u wel, meneer!’ De appjes van mijn eindexamenleerlingen stroomden vandaag binnen. Ik ben een heel trotse docent want al mijn leerlingen haalden voor hun centraal schriftelijk een voldoende. En dat terwijl ze na het examen vertelden hoe moeilijk het was.

Gideon Simon (44) Docent maatschappijkunde vmbo School: Haarlem College (Voorlopig) slagingspercentage: 90%

‘Ik vond het eindexamen goed te doen. Mooi gebalanceerd en de nadruk lag op de juiste onderwerpen. Terwijl het examen maatschappijkunde in het verleden nog wel eens te talig was. Mij hoor je dus niet klagen.

‘Een bescheiden feestje zal er wel gevierd worden, maar onze eindexamenbarbecue hadden we dit jaar al in april in plaats van na de uitslag. Een groot gedeelte van onze leerlingen heeft een islamitische achtergrond, dus deze festiviteiten hebben we vanwege de ramadan verplaatst. Zo kan iedereen erbij zijn.

‘Deze donderdag krijgen de geslaagden hun voorlopige cijferlijst en dan feliciteer ik ze allemaal persoonlijk. Wat een goede lichting. De band die je met de leerlingen opbouwt in zo’n eindexamenjaar is bijzonder. Hier wordt echt een basis gelegd.

‘Het afscheid ­tijdens de diploma-uitreiking deze zomer is dan ook bijzonder. De leerlingen dragen volledig op z’n Amerikaanse een cap and gown, zo’n lange zwarte jas en hoed die ze in de Verenigde Staten allemaal dragen bij hun diploma-ceremonie. ­Tijdens de uitreiking komen alle leerlingen naar je toe om ons te bedanken. Op zo’n moment beseffen ze pas wat voor een geweldige prestatie er is geleverd. Wanneer de geslaagden voor de laatste keer de school uitlopen geef ik ze mee: blijf kritisch op alles en iedereen. Dan kom je er wel.’

‘Het gros van de havisten slaagt, ook voor wiskunde’

‘Tijdens de examens verbazen sommige leerlingen mij regelmatig. Zo is er een leerling die een onvoldoende stond voor de schoolexamens en het vak nu afsluit met een 7. Een cursus, extra bijles of gewoon veel ­examens oefenen: het lijkt z’n vruchten af te werpen.

Maico Burger (25) Docent wiskunde havo School: GSG Leo Vroman in Gouda (Voorlopig) slagingspercentage: 84%

‘De gezakte leerlingen bied ik vooral een luisterend oor. Ik zeg ze: ­helaas is het niet gelukt, maar volgend jaar beter. Ook kijken we alvast naar volgend schooljaar. Welke kennis kun je meenemen? Voordat de ­gezakten de eindexamens ingingen, stonden ze er vaak al zwak voor. Meestal komt het nieuws dan ook niet als een verrassing. Maar toch is zo’n bericht zwaar. Stiekem hopen de meesten dat het toch meevalt.

‘De leerlingen die een herkansing hebben, moeten aan de bak. Maandag wacht een nieuw examen op ze. Ze melden zich donderdagochtend op school en dan is het nog even een paar dagen bikkelen.

De wiskunde examens ­waren dit jaar goed te doen. Al waren de reacties van leerlingen best wisselend. In de wiskunde A examens zat geen moeilijkere algebra, daar was ik wel blij mee. Maar sommige kandidaten vonden dat juist enorm lastig. Wiskunde B was een mooi samen­gesteld ­examen en van goed niveau.

‘De normeringen voor zowel wiskunde A als B pakken gunstig uit voor menig eindexamenleerling, maar ik vind ze ook passend bij deze examens. Dat maakt in een paar van de 150 gevallen het verschil tussen het eindcijfer 5 of een 6. Met de hakken over de sloot, maar het is ze absoluut gegund.

‘Het gros van de havisten slaagt uiteindelijk, dus ook voor wiskunde. Zij vieren de komende tijd vast veel examenfeestjes. Ik denk dat veel geslaagden over een paar jaar nog wel eens met weemoed terugdenken aan hun middelbare schooltijd. Zo slecht was het niet. Al moeten ze nu vooral gaan genieten van hun welverdiende vakantie.’