De effecten van het asielakkoord: ‘Over vijf jaar hebben we weer een pardon’

Maysam (11) en haar ouders mogen na tien jaar in Nederland blijven - maar ze durven het nog niet te vieren

‘Ik geloof het niet, tot ik de bevestigingsbrief in handen heb.’ De Iraakse Maryam (18) durfde dinsdagavond niet te juichen toen ze met haar familie het nieuws volgde in hun krappe onderkomen in het Utrechtse asielzoekerscentrum. Zou het nu echt zo zijn dat ze in Nederland mogen blijven, na een tienjarig verblijf in Nederland? Ook haar 11-jarige zus Maysam, haar broer en haar ouders willen niet te vroeg blij zijn, om straks een teleurstelling te voorkomen

Asielkinderen tussen hoop en vrees over kinderpardon: ‘Ik geloof het pas als het zwart op wit staat’

De kogel is met het kinderpardon door de kerk. In verschillende asielzoekerscentra hebben jonge asielzoekers nieuwe hoop gekregen. Maar ze durven ook niet te hard te juichen, na al die jaren van onzekerheid blijft er nog steeds veel onduidelijk. ‘Ze zijn voorzichtig.’

VVD vangt klappen op bij asieldeal

Knarsetandend verdedigt de VVD het pardon voor honderden uitgeprocedeerde kinderen. In ruil wordt het asielbeleid volgens de grootste regeringspartij voortaan ‘eerlijker en strenger’. Lang niet iedereen is overtuigd. ‘We proberen te achterhalen wat de VVD heeft teruggekregen.’