De eerste zwarte acteur die in Nederland de rol van arts speelde, kende grote drama’s in zijn leven

Mike Ho-Sam-Sooi met zijn vrouw Lieneke Le Roux. Beeld ANP

In het theater gold hij als een duizendpoot, een alleskunner. Mike Ho-Sam-Sooi maakte deel uit van meerdere toneelgezelschappen, speelde twee solo’s, stond in musicals als Dirty Dancing en Amandla! Mandela en was tevens stemacteur, regisseur, zanger en documentairemaker.

Toch kende het grote publiek hem vooral als dokter Kamphuis in de tv-serie Medisch Centrum West, eind jaren tachtig door de Tros uitgezonden en met 3- tot 4,5 miljoen kijkers per aflevering nog altijd de best bekeken dramaserie in Nederland ooit.

In zekere zin schreef Ho-Sam-Sooi daarmee tv-geschiedenis, want het was de eerste keer dat de rol van arts door een zwarte acteur werd ingevuld. Maar een rolmodel? Daar stond hij helemaal niet bij stil. ‘Dat kost me te veel tijd.’ Het ging ook min of meer vanzelf, zegt zijn vrouw Lieneke Le Roux, eveneens actrice: ‘Mike was een trotse, gulle man. Hij had helemaal niet de uitstraling om een boef of drugshandelaar te spelen.’

Ho-Sam-Sooi werd geboren in Suriname, waar hij de kweekschool afrondde, omdat zijn moeder er op stond dat hij een diploma zou halen. Eenmaal klaar met de opleiding, zei hij tegen zijn moeder: zó, hier is je diploma en nu ga ik doen wat ik echt leuk vind: acteren.’ In Nederland ging hij vervolgens naar de Toneelschool in Maastricht.

Vliegramp

In 1988 leerde hij Lieneke kennen, op het terras van café De Brakke Grond in Amsterdam. Er hing spanning in de lucht. Bij het afscheid was hij zo lang blijven omkijken dat hij over een Amsterdammertje struikelde. Daarna was het ijs gebroken.

In hun relatie volgde wel al snel een disclaimer. Lieneke: ‘Hij zei: er is één iemand op de wereld die altijd duizend keer belangrijker zal zijn dan jij.’ Het betrof zijn zoon Ramses, uit een vorige relatie. Hij stapte op 6 juni 1989 in het SLM-vliegtuig dat hem naar zijn tante in Paramaribo zou brengen. Maar het toestel kwam nooit aan.

Ho-Sam-Sooi was aan het repeteren toen hij op de radio de eerste berichten hoorde van wat later de SLM-ramp zou gaan heten. Lieneke ziet hem nog staan, in het kantoor van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, wachtend op het moment dat de lijst met overlevenden zou worden voorgelezen. De naam van Ramses zat er niet bij. ‘Het was alsof al zijn ingewanden er in één keer werden uitgetrokken’, zegt ze. ‘Dat is het beeld wat me altijd is bijgebleven.’ Over het verlies van zijn zoon maakte hij in 2010 de documentaire Waarom nou jij?

De laatste jaren lag de nadruk op zijn werk voor stichting WeConnect, die jonge talenten van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire helpt hun dromen waar te maken. Deze zomer voelde hij zich al een tijdje niet lekker, toen hij besloot zich te laten onderzoeken. Hij bleek kanker met uitzaaiingen te hebben en overleed vijf weken na de diagnose, 69 jaar oud.

Op zijn rouwkaart stond de tekst: No Spang, Soso Lobi. Geen zorgen, alleen maar liefde. Met die gedachte voedde hij ook zijn twee kinderen op, die hij met Lieneke kreeg, al was dat niet vanzelf gegaan. Naast Ramses had hij ook een dochtertje verloren, Leora, die door zuurstoftekort bij de geboorte allerlei complicaties had gekregen en na zeven maanden stierf. Lieneke: ‘Onbewust stond bij hem daardoor de rem erop, hij wilde niet nóg een kind verliezen. Pas toen hij na vijf jaar dat idee losliet, was het in één keer raak.’

Mike Ho-Sam-Sooi werd vader van dochter Uma en zoon Mendel, die hij ondanks de drama’s in zijn leven, onbevreesd hun gang liet gaan. ‘Verbijsterend dat hij dat kon, na alles wat hij had meegemaakt’, zegt Lieneke. ‘Hij was een ongelofelijk leuke vader.’