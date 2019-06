‘De eerste wedstrijd van de Nederlandse voetbalvrouwen wordt geen makkie’

Sari van Veenendaal tijdens een training op het veld van Stade Jules Ladoumègue. Beeld ANP

Ha Willem. Hoe hevig is de Oranjekoorts daar in Le Havre?

‘Het valt vooralsnog mee, maar het is nog vroeg. In mijn hotel zitten Nederlandse en Nieuw-Zeelandse supporters gemoedelijk samen in de ontbijtzaal. Het was gister erg slecht weer, maar overal in de stad zag je al plukjes fans. Vanmiddag schijnen er vijfduizend supporters uit Nederland in het stadion te zitten.

‘Het publiek bij vrouwenvoetbal is heel anders dan bij mannenwedstrijden. Minder mannen en meer gezinnen met kinderen, minder luidruchtig vooral, wat liever, een beetje naïef soms. Geen publiek dat het team gaat uitfluiten als het even tegen zit. Ze juichen altijd. Een wedstrijd van de Oranjevrouwen is echt een gezellig uitje, een brij van blijdschap. De oude zeurpieten die klagen over het niveau moeten dat nog accepteren. Er zit een knop op de tv.’

‘De wedstrijden worden in kleinere stadions gespeeld, er is nog steeds minder publiek dan bij mannenwedstrijden. Bij Canada tegen Kameroen zag je gister lege plekken in het stadion, zo groot is de sport nog niet. Maar dat zag je in de jaren negentig bij het mannen-WK ook. Er zijn voor dit WK al een miljoen kaarten verkocht en kijkcijferrecords worden nu al gebroken. Zelfs naar die matige wedstrijd tussen Canada en Kameroen keken 900 duizend mensen. Dat haalt de Tour de France niet.’

De tijden zijn veranderd, lezen we al in je verslag van de reünie van het vrouwenelftal uit 1973. ‘Het was niet goed voor mijn loopbaan, trainer zijn van de vrouwenploeg’, zegt toenmalig bondscoach Bert Wouterse daar.

‘De status van het vrouwenvoetbal is de laatste jaren enorm verbeterd. De vrouwen van nu hebben fatsoenlijke trainingsfaciliteiten en slapen in goede hotels. De sport wordt serieus genomen. En behalve door die paar oude mannen wordt hen door velen een warm hart toegedragen. In landen als Zweden of Finland klaagt niemand over het niveau, daar is die emancipatie al vanzelfsprekend.’

Het is jouw derde WK voor vrouwen. Dat leverde je een vleiend tweetje op van Vera Pauw, voormalig bondscoach van de Oranjevrouwen. Hoe heb je de sport zich zien ontwikkelen?

‘In 2011 was ik erbij terwijl Nederland helemaal niet mee deed. In 2009 zag ik mijn eerste eindtoernooi voor vrouwen, het EK. Het spel is nu echt van een veel beter niveau, gemiddeld genomen. Maar nog steeds mopperen met name oude mannen dat vrouwenvoetbal kijken het ideale slaapmiddel is.

...en daarvoor... Jij was er vanaf de start, toen collega’s je nog uitlachten. Wij vergeten dat nooit! 👏🔥👊 https://t.co/YtKk1EMGYh Vera Pauw

‘Vrouwenvoetbal is onvergelijkbaar met mannenvoetbal, het is een andere sport. Het gaat trager, het is minder fysiek en doorgaans technisch minder hoogstaand. Maar heel veel mensen vinden vrouwenvoetbal leuker omdat het opener is, minder tactisch. En omdat de vrouwen zich minder aanstellen en minder vaak op de grond liggen.

‘Ik vind het spelniveau nog te vaak ondermaats, maar dat vind ik bij mannenvoetbal ook. Dat wordt zo vaak een doodsaai tactisch steekspel. Neem de eerste helft van de finale van de Nations League tussen Nederland en Portugal. Dan zie ik liever een leuke vrouwenwedstrijd waarin het lekker van kant naar kant gaat. Hoewel je ook bij het vrouwenvoetbal ziet dat er vaker tactisch gespeeld wordt. Dat hoort misschien bij de professionalisering van de sport, maar dan moet dat wel gelijk opgaan met toegenomen technische kwaliteiten. Ik hoop dat er landen zijn die echt de aanval durven te zoeken tijdens dit WK. Zoals Frankrijk deed in de eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea, maar dan ook tegen betere landen.’

In 2017 werd Nederland Europees kampioen. Voor mondiaal succes zullen de vrouwen nóg beter moeten zijn, schrijf je vandaag.

‘Dat toernooi kende heel veel slechte wedstrijden. Omdat Nederland goed speelde en won heeft het EK een mooie glans gekregen. De ploeg is nu bijna dezelfde, de speelsters zeggen dat ze twee jaar meer ervaring hebben en beter zijn geworden. Maar dat moet nog blijken. De laatste tijd hebben ze het toch een paar keer lastig gehad. Hoe weren ze zich in mentaal opzicht? Gaan ze verwijtend naar elkaar kijken als het niet lekker loopt?

‘Het brede publiek denkt misschien: Nederland is Europees Kampioen, dan worden we ook wel even wereldkampioen. Maar een WK winnen is echt een stuk lastiger. De tegenstand is veel groter. Landen met het cachet van bijvoorbeeld Amerika tref je in Europa niet snel. Thuisland Frankrijk is een opkomende ploeg waar ik veel van verwacht en Engeland is een top-tegenstander. Maar weinig landen hebben zulke aanvallers als Nederland.’

Tot slot: je prognose voor vanmiddag en de rest van het toernooi?

‘Ik heb Nieuw-Zeeland niet vaak zien spelen. Maar vier jaar geleden speelde Nederland ook tegen Nieuw-Zeeland en dat ging moeizaam. Het is een defensieve, stugge ploeg. Daarom heeft Nederland ook geoefend tegen Australië, dat een vergelijkbaar spel speelt. Aan de andere kant: Nieuw-Zeeland heeft nog nooit een WK-wedstrijd gewonnen. Hun nieuwe coach wil aanvallender spelen. Het kan best lastig worden. Als het eerste doelpunt is gevallen, gaat het meestal wel, maar een makkie wordt het niet voor Nederland.’