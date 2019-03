Zuzana Caputova is de eerste vrouwelijke president van Slowakije. Beeld EPA

Met een meerderheid van 58,4 procent van de stemmen versloeg Caputova dit weekeind haar tegenstander Maros Sefcovic van regeringspartij Smer-SD. Hiermee is ze de eerste vrouwelijke president van het Oost-Europese land. Onder leiding van oud-premier Robert Fico nam Slowakije de laatste jaren plaats in het rechts-nationalistische en conservatieve Europese blok van Polen, Hongarije en Tsjechië, dat zich verzet tegen migratie, het recht op abortus of het homo-huwelijk.

De 45-jarige Caputova is in alles een tegenpool van haar mannelijke evenbeelden die hun stempel nadrukkelijk op de regio drukken, zoals de Hongaarse premier en zelfbenoemd ‘sterke leider’ Victor Orban. Ze is een gescheiden moeder van twee pubers, vóór abortus en het homohuwelijk. Ze is pro-Europa, voor ruimere opvang van migranten en pleit voor verzoening, dialoog en tolerantie als antwoord op de verharding en polarisatie van de samenleving.

Caputova tijdens haar overwinningsspeech. Beeld REUTERS

Tot een jaar geleden was Caputova een onbekende in de politiek. Wel had ze al naam gemaakt als milieuactiviste en burgerrechtenadvocaat. Haar belangrijkste wapenfeit is het 14-jaar durende verzet tegen een illegale vuilnisbelt bij haar geboortestad Pezinok. Ze wist aan te tonen dat er onevenredig veel kanker voorkwam in haar omgeving door de illegale vuilstort, hetgeen haar de bijnaam Erin Brokovich opleverde - naar het waargebeurde verhaal dat werd verfilmd met Julia Roberts in de hoofdrol. Ook legde ze het systeem van vriendjespolitiek en corruptie bloot waarmee malafide ondernemers in haar land hun gang kunnen gaan.

Ceremoniële taak

Caputova besloot vorig jaar de politieke arena te betreden nadat de Slovaakse journalist Jan Kuciak en zijn partner werden vermoord. Omdat duidelijk was dat zijn onderzoek naar de corruptie en de maffiapraktijken in het land – haar thema’s - hem fataal waren geworden, vond Caputova dat ze niet langer aan de zijlijn kon blijven staan. Ze werd aanvoerder van een brede protestbeweging die leidde tot de val van een reeks ministers en uiteindelijk ook premier Robert Fico.

Caputova zal op 15 juni worden beëdigd als president. Hoewel het presidentschap in Slowakije een vooral ceremoniële taak is, is de verwachting dat zij toch invloed kan uitoefenen bij benoemingen van rechters en commissies. Zo kan ze voorkomen dat corrupte politici en zakenlieden het hand boven het hoofd worden gehouden. Ze zal bijvoorbeeld niet toestaan dat de zakenman Marian Kocner, die verdacht wordt van de moord op Kuciak, aan zijn straf ontkomt. Kocner was ook haar tegenstander in haar gevecht tegen de vuilstort in Pezinok.

In haar overwinningsspeech richtte ze zich in verschillende talen, waaronder Hongaars en Roma, tot minderheden en zei. ‘Ik ben niet alleen blij met het resultaat, maar vooral dat het mogelijk blijkt om niet te zwichten voor populisme, om de waarheid te kunnen vertellen en aandacht te trekken zonder agressief taalgebruik.’