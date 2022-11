De eerste mail, vinkjeschaos en leegloop: Musks ‘Twitter-meltdown’ in drie akten

Eigenaar en Twitter-ceo Elon Musk bij aankomst op de jaarlijkse Baron Investment Conference in New York. Beeld Reuters

Het is nu twee weken geleden dat Tesla-baas Elon Musk 44 miljard dollar neertelde voor Twitter. Veel te veel geld in de huidige marktomstandigheden, weet Musk zelf ook. Maar hij kwam er niet meer onderuit. Onder Musks bewind is het vanaf dag één hommeles bij Twitter, niet in de laatste plaats vanwege zijn besluit om de helft van het personeel de laan uit te sturen. Week twee was al niet veel beter. Een overzicht in drie bedrijven.

1. Twitter staat er financieel slecht voor

Woensdagavond laat, 23.39 lokale tijd, stuurt Elon Musk een e-mail aan het hele bedrijf, zijn eerste na de overname. ‘Sorry dat dit mijn eerste mail aan het hele bedrijf is’, schrijft hij, ‘maar er is geen manier om de boodschap mooier te maken dan hij is.’ Die boodschap is een pijnlijke: Twitter staat er financieel beroerd voor. De toekomst is ‘verschrikkelijk’, schrijft hij letterlijk.

Wow. Elon Musk just told Twitter employees he’s not sure how much run rate the company has and “bankruptcy isn’t out of the question.” — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) 10 november 2022

Als het bedrijf niet voldoende geld weet op te brengen met betaalde abonnementsdiensten ‘overleeft Twitter mogelijk de volgende economische neergang niet’, aldus Musk. Het bedrijf haalt nu nog bijna zijn volledige omzet uit advertenties, maar wil Twitter overleven, dan moeten de verdiensten volgens Musk voor de helft uit abonnementen komen.

Ondertussen houden diverse grote adverteerders de hand op de knip, omdat ze zich zorgen maken over Twitter en vrezen dat het netwerk overspoeld zal worden door desinformatie. En Musk neemt die zorgen niet weg. Integendeel: de topman zoekt op Twitter openlijk ruzie met advertentiebureaus.

2. Vinkjeschaos

Om haast te maken met de radicale omslag die Musk voor ogen heeft, introduceerde hij deze week in de Verenigde Staten en een aantal andere landen het betaalde blauwe vinkje. Ooit was het blauwe vinkje bedoeld voor prominente gebruikers die daarmee konden laten zien dat zij het echt zijn. Ze kregen het alleen na controle. Nu is de opzet heel anders: geen verificatie maar betaling van 8 dollar per maand is voldoende om het ooit zo felbegeerde blauwe vinkje te krijgen.

En toen gebeurde exact waar iedereen al voor waarschuwde: totale chaos. Diverse twitteraars trokken de portemonnee en deden zich voor als iemand anders. Dat kon altijd al vrij eenvoudig, maar nu stond er ineens een blauw vinkje achter de naam van bekende politici of bedrijven. ‘Ik mis het doden van Irakezen’, meldde ‘George Bush’ bijvoorbeeld. Hij kreeg antwoord van ‘Tony Blair’: ‘Ik eerlijk gezegd ook’.

Twitter Blue is going about as well as everyone predicted, and it's an amazing spectacle to watch. Like a train crash filled with glitter. pic.twitter.com/Icb3vru3Ca — matt ratt (@MisterRatt) 10 november 2022

Extra pijnlijk: ook Twitter en Tesla zelf werden slachtoffer van grappenmakers. Het nepaccount van Tesla kreeg binnen acht uur tienduizenden likes binnen op posts over de bedrijfsveiligheid en de aandelenkoers. In een van de tweets kondigde het nepaccount de levering van 10.000 Tesla-auto’s aan het Oekraïense leger aan. ‘Onze auto’s zijn de meest geavanceerde explosieven op de markt’, luidde het bericht. Twitter probeert de chaos te bezweren door al dit soort accounts af te sluiten.

Nog meer verwarring: er komt ook een grijs vinkje, voor accounts die vroeger een blauw vinkje kregen. Maar dan weer niet voor personen. Snapt iemand het nog?

3. Vertrek prominente werknemers

De complete top van Twitter werd door Musk al weggestuurd, maar donderdag vertrokken enkele prominente werknemers op eigen initiatief. Yoel Roth, die bij Twitter verantwoordelijk was voor de veiligheid en integriteit, was een van de belangrijkste medewerkers die donderdag zijn vertrek aankondigde. Hij reageerde sinds de overname door Musk publiekelijk op zorgen die er bij gebruikers en adverteerders leven over de toekomst van het platform, schrijft The Washington Post. Met hem stapten nog drie belangrijke medewerkers op die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van Twitter.

Zij laten het bedrijf in nog grotere chaos achter. En die was al zo groot. Musks overname is zo slecht gepland dat de miljardair en zijn team pas afgelopen woensdag de inlog kregen over het officiële Twitter-account op Twitter, zo meldt techsite The Platformer.

De ‘Twitter-meltdown’ heeft de Amerikaanse handelstoezichthouder Federal Trade Commission (FTC) ertoe gebracht het sociale medium donderdag een zeldzame waarschuwing te geven. De waakhond liet weten ‘de ontwikkelingen bij Twitter met grote bezorgdheid te volgen’ en riep het bedrijf op om aan alle privacy- en beveiligingsvereisten te blijven voldoen. ‘Geen enkele topman of bedrijf staat boven de wet’, aldus de FTC.