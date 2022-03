De eerste Madam Secretary hield zich staande in een mannenwereld toen dat nog zeldzaam was

Madeleine Albright links naast president Bill Clinton in het Witte Huis. Beeld Getty Images

In de laatste tweet die Madeleine Albright de wereld in stuurde, kwam alles terug waar ze zich haar levenlang voor sterk had gemaakt. ‘Van Kabul tot aan Kyiv staan vrouwen en meisjes aan de frontlinie van de strijd voor vrijheid en waardigheid’, schreef ze op 8 maart, Internationale Vrouwendag. ‘Mijn hart ligt bij zij die vechten voor een vrediger en eerlijker toekomst.’

Vrede, vrijheid en vrouwenrechten. Deze drie waarden bepaalden de koers van Albright, die woensdag op 84-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Als eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, aangesteld door president Bill Clinton, laat ze wereldwijd sporen na in de politiek, maar ook in de hoofden van veel vrouwen.

1. Feministische icoon

Nadat het nieuws over Albrights overlijden bekend werd gemaakt, deelden Amerikaanse vrouwen, die nog meisjes waren toen ze minister was, foto’s van haar op Instagram met een van haar uitspraken: ‘Voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen is een speciaal plekje gereserveerd in de hel.’ Dezelfde befaamde woorden zijn op T-shirts en Starbucks-mokken afgedrukt. Albright reageerde met die uitspraak op al die vrouwen die vroeger op haar neerkeken, omdat ze een moeder was met een baan.

Na het uitbreken van grote MeToo-schandalen zochten veel vrouwen rolmodellen. Net zoals opperrechter Ruth Bader Ginsberg, die in 2020 overleed, kreeg Albright op latere leeftijd een tweede leven als feministische icoon: als vrouw die zich staande hield in een mannenwereld in de tijd dat dit nog zeldzaam was. ‘The kids zijn gek op Madeleine Albright’, zei Stephen Colbert van de The Late Show vier jaar geleden, over de nieuwe schare jonge fans die ze erbij kreeg.

Toen Albright in 2016 Hillary Clinton steunde tijdens de presidentsverkiezingen, verloor ze een deel van die aanhang. ‘We kunnen ons verhaal vertellen over hoe we de ladder hebben beklommen’, zei ze in een toespraak, ‘maar veel van jullie, jongere vrouwen, denken dat we er al zijn.’ Voor al die vrouwen is een speciaal plekje in de hel, herhaalde ze.

Het was een sneer naar jonge vrouwelijke kiezers die niet van plan waren om op Clinton te stemmen, maar op haar Democratische opponent: Bernie Sanders. Albrights opmerking leidde tot veel verontwaardigde reacties. Alsof iemands geslacht voldoende reden was voor een stem, was de kritiek die ze kreeg.

Madeleine Albright spreekt tijdens een staatsdiner in Pyongyang in 2000. Haar tafelgenoot is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Il. Beeld REUTERS

2. Strijder tegen autoritair leiderschap

Het is niet gebruikelijk dat een oud-minister zich kritisch uitspreekt over een president, maar het is Albright nooit gelukt om haar afschuw voor Donald Trump onder stoelen of banken te steken. ‘Als we fascisme beschouwen als een wond uit het verleden die bijna is geheeld,’ schreef ze in 2018 in het boek Fascisme, een waarschuwing, ‘dan is Trump in het Witte Huis plaatsen zoiets als het verband losrukken en aan de korst krabben.’

Haar zorgen over het succes van autoritaire figuren is niet los te zien van haar eigen leven: twee keer werd ze verjaagd door dictators. Albright werd in 1937 geboren in een Joods-Tsjechisch gezin in Praag. Vlak voordat Adolf Hitler met zijn tanks haar land binnenreed, wist haar gezin naar London te vluchten. Albright was toen 2 jaar oud. In 1948 vluchtte haar gezin voor de tweede keer – dit keer voor Stalin. Als 11-jarig meisje kwam ze aan in de Verenigde Staten.

De afgelopen jaren volgde de oud-minister met argusogen het succes van autoritaire leiders als Erdogan in Turkije, Viktor Orban in Hongarije en dichter bij huis, dat van Trump. Volgens haar vader waren Amerikanen zo gewend geraakt aan hun vrijheid dat ze in staat waren democratie voor lief te nemen.

Ook tegen het einde van haar leven bleef Albright erop hameren dat de Amerikaanse democratie geen vanzelfsprekendheid is en beschermd dient te worden. ‘Hoewel democratie op de lange termijn de meest stabiele regeringsvorm is’, zei Albright, ‘is ze op de korte termijn een van de meest fragiele.’

3. Pleitbezorger van internationale samenwerking

Albright was als VN-ambassadeur van de Verenigde Staten, tussen 1993 en 1997, al een grote pleitbezorger van internationale samenwerking – waar nodig met militair ingrijpen. Want als de Fransen geen concessies hadden gedaan aan Hitler, zei ze vaak, was haar eigen leven anders verlopen.

Ook na het einde van de Koude Oorlog zag Albright de Verenigde Staten graag als leidend op het wereldtoneel. Toen in voormalig Joegoslavië duizenden Bosnische moslims werden afgeslacht door Servische milities, was Clinton, met de mislukte Vietnam-oorlog op zijn netvlies, huiverig om in te grijpen.

Onder veel druk van Albright viel de Navo het gebied binnen en maakte in 1999 een einde aan de strijd in Kosovo. Dit is waar ze het trotst op was, zei Albright in interviews. In Kosovo zouden veel vrouwen rondlopen met de naam ‘Madeleine’.

Ook ver nadat ze was gestopt als minister bleef ze zich bekommeren om grote internationale kwesties. Iets wat Albright nog lange tijd heeft achtervolgd: dat de Verenigde Staten niet ingrepen tijdens de genocide in Rwanda.

Woensdag stuurde Antony Blinken, de huidige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, een persbericht uit over het overlijden van zijn verre voorganger, dat hij afsloot met een anekdote. Nadat Albright in 2001 het ministerie verliet, werd haar gevraagd of ze niet blij was af te zijn van al die grote wereldse conflicten. ‘Ik mis het iedere dag’, antwoordde ze. ‘Ze was gek op dit departement en wij op haar’, zei Blinken. ‘Onze allereerste Madam Secretary. Dank u wel.’