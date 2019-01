De eerste échte sneeuw van het jaar en het spoorboekje vliegt het raam uit

‘Typisch de spoorwegen, één blaadje of één sneeuwvlokje en het is gedaan met de service’, oordeelde Twitter. In de meeste reacties klinkt vooral verbazing over het feit dat de spoorwegen de boel op zijn kop zetten voor er ook maar een millimetertje sneeuw is gevallen. ‘Die reactie begrijpen we wel,’ zegt een woordvoerder van de NS, ‘maar als je onder deze omstandigheden toch nog een fatsoenlijke dienstregeling wil draaien moet je dat goed voorbereiden. Je moet de roosters van het personeel op de trein aanpassen en zorgen dat het juiste materieel op zijn plek staat. Zo rijden we morgen met langere treinen dan normaal.’

Vier uur ’s middags is het laatste moment waarop Prorail en de NS het spoorboekje nog kunnen omgooien.

Die beslissing nemen de netwerkbeheerder en zijn belangrijkste klant in gezamenlijkheid, legt een woordvoerder van Prorail uit. ‘Het is ook geen besluit dat lichtvaardig wordt genomen. We doen het alleen als er echt problemen dreigen. Als we niks doen, valt het halve land over ons omdat we niet hebben geanticipeerd. En als je dat wel doet, vindt het halve land dat je te vroeg ingrijpt.’ Het glas is voor sommige mensen nu eenmaal altijd halfvol, vult de NS-zegsman aan: ‘80 procent van de treinen rijdt morgen wel.’

Drukte op het perron op Amsterdam CS. Tussen Amsterdam Bijlmer ArenA en Amsterdam RAI reden er door een wisselstoring geen treinen. Beeld ANP

Tot de aangepaste dienstregeling is besloten omdat het KNMI en andere weerdiensten voor dinsdag uit gaan van ‘code geel’ of ‘gevaarlijk weer’. Meteorologen voorspellen een sneeuwval die op sommige plekken een witte laag over asfalt en rails legt van 5 centimeter dik. De treinen hebben niet zoveel moeite met de sneeuw, maar die kan wel onder het treinstel tot dikke brokken ijs aaneenkleven. Als die losraken kunnen ze leidingen beschadigen of tussen de wissels vallen, waardoor die niet meer zijn te bedienen.

Prorail en de NS zijn enkele dagen geleden al begonnen met maatregelen die dat moet voorkomen. Treinen worden op zes locaties aan de onderzijde met glycol behandeld, een bekend bestanddeel van antivriesmiddelen, zodat sneeuw en ijs minder kans krijgen zich aan het onderstel te hechten. Door wat lucht in de dienstregeling te brengen kunnen er ook meer ‘schraapritten’ worden uitgevoerd – jargon voor ritten waarbij de bovenleidingen van ijs worden ontdaan, een ander winters verschijnsel dat het treinverkeer kan ontregelen.